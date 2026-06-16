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Nächster Rekord für das GOAT-Duo
Messi und Ronaldo schreiben an WM mal wieder Geschichte

Egal, ob Team Messi oder Team Ronaldo: An der Grösse dieser beiden Fussballer zweifelt niemand. Dafür sprechen unter anderem auch die unzähligen Rekorde, die das Duo innehat. Am Mittwoch kommt ein weiterer hinzu.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Messi und Ronaldo dürften am Mittwoch beide den neuen WM-Rekord für die meisten gespielten Turniere aufstellen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Messi und Ronaldo starten am Mittwoch in ihre sechste WM
  • Vier (ehemalige) Nati-Stars mit vier gespielten WMs
  • Messi erzielte bisher 13 WM-Tore, Mbappé steht bei 12
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die WM läuft zwar erst seit wenigen Tagen, lieferte aber bereits jede Menge Emotionen – sowohl positive als auch negative. Während Curação wegen FCZ-Profi Livano Comenencia kurzzeitig auf Wolke 7 schwebte, erlebte die Nati einen ganz bitteren Auftakt gegen Katar. Gleichzeitig ging das Turnier für mehrere Nationen noch gar nicht los. Am Mittwoch betreten nun die zwei grössten Figuren die Bühne.

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Nur Mexiko-Keeper Ochoa kann mit Messi und CR7 mithalten

Die Rede ist natürlich von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Die beiden besten Fussballer aller Zeiten lieferten sich über Jahre ein Kopf-an-Kopf-Rennen in unzähligen Statistiken und halten genauso viele individuelle Rekorde.

Wenn Argentinien in der Nacht auf Mittwoch (3 Uhr Schweizer Zeit, zum Spielplan als PDF) gegen Algerien ins eigene WM-Abenteuer startet, dürfte die legendäre Nummer 10 wieder wirbeln. In seinem 200. Länderspiel wird Messi dabei der erste Spieler in der Geschichte des Sports, der an sechs (!) Weltmeisterschaften auf dem Platz stand.

Und wie könnte es anders sein? CR7 dürfte nur wenige Stunden später gleichziehen. Seine «Seleção» misst sich um 19 Uhr mit der demokratischen Republik Kongo. Ganz allein sind die beiden allerdings nicht. Für Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa ist das laufende Turnier ebenfalls seine sechste WM, allerdings kam er bislang in nur drei davon zum Einsatz.

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Nati-Quartett um Xhaka gleichauf mit Pelé, Maradona und Casillas

In der Nati-Geschichte findet sich kein Spieler, dem es sechsmal ins Aufgebot einer Weltmeisterschaft reichte. Mit Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez stehen jedoch zwei aktuelle WM-Fahrer bei vier Teilnahmen (inklusive Einsatz), nur Valon Behrami und Xherdan Shaqiri liefen an einer WM ebenfalls viermal für die Nati auf.

Das Quartett steht damit auf derselben Stufe wie einige ganz grosse Legenden: Pelé, Maradona, Maldini, Henry, Casillas, Eto'o und viele mehr. Ebenfalls in dieser Liste ist Miroslav Klose. Der deutsche Stürmer ist mit 16 Toren bis heute der Topscorer der WM-Geschichte. Nur fragt sich, für wie lange noch. Messi steht bereits bei 13 Treffern und auch für Kylian Mbappé (12) ist der Rekord in Reichweite. Gerade der Franzose dürfte sich den Rekord auf lange Sicht holen, ist er mit 27 doch noch lange nicht am Ende seiner Karriere. Seine Ausbeute beim Turnier vor vier Jahren? Satte acht Tore.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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