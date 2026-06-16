Egal, ob Team Messi oder Team Ronaldo: An der Grösse dieser beiden Fussballer zweifelt niemand. Dafür sprechen unter anderem auch die unzähligen Rekorde, die das Duo innehat. Am Mittwoch kommt ein weiterer hinzu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Messi und Ronaldo starten am Mittwoch in ihre sechste WM

Vier (ehemalige) Nati-Stars mit vier gespielten WMs

Messi erzielte bisher 13 WM-Tore, Mbappé steht bei 12

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die WM läuft zwar erst seit wenigen Tagen, lieferte aber bereits jede Menge Emotionen – sowohl positive als auch negative. Während Curação wegen FCZ-Profi Livano Comenencia kurzzeitig auf Wolke 7 schwebte, erlebte die Nati einen ganz bitteren Auftakt gegen Katar. Gleichzeitig ging das Turnier für mehrere Nationen noch gar nicht los. Am Mittwoch betreten nun die zwei grössten Figuren die Bühne.

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Nur Mexiko-Keeper Ochoa kann mit Messi und CR7 mithalten

Die Rede ist natürlich von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Die beiden besten Fussballer aller Zeiten lieferten sich über Jahre ein Kopf-an-Kopf-Rennen in unzähligen Statistiken und halten genauso viele individuelle Rekorde.

Wenn Argentinien in der Nacht auf Mittwoch (3 Uhr Schweizer Zeit, zum Spielplan als PDF) gegen Algerien ins eigene WM-Abenteuer startet, dürfte die legendäre Nummer 10 wieder wirbeln. In seinem 200. Länderspiel wird Messi dabei der erste Spieler in der Geschichte des Sports, der an sechs (!) Weltmeisterschaften auf dem Platz stand.

Und wie könnte es anders sein? CR7 dürfte nur wenige Stunden später gleichziehen. Seine «Seleção» misst sich um 19 Uhr mit der demokratischen Republik Kongo. Ganz allein sind die beiden allerdings nicht. Für Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa ist das laufende Turnier ebenfalls seine sechste WM, allerdings kam er bislang in nur drei davon zum Einsatz.

Nati-Quartett um Xhaka gleichauf mit Pelé, Maradona und Casillas

In der Nati-Geschichte findet sich kein Spieler, dem es sechsmal ins Aufgebot einer Weltmeisterschaft reichte. Mit Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez stehen jedoch zwei aktuelle WM-Fahrer bei vier Teilnahmen (inklusive Einsatz), nur Valon Behrami und Xherdan Shaqiri liefen an einer WM ebenfalls viermal für die Nati auf.

Das Quartett steht damit auf derselben Stufe wie einige ganz grosse Legenden: Pelé, Maradona, Maldini, Henry, Casillas, Eto'o und viele mehr. Ebenfalls in dieser Liste ist Miroslav Klose. Der deutsche Stürmer ist mit 16 Toren bis heute der Topscorer der WM-Geschichte. Nur fragt sich, für wie lange noch. Messi steht bereits bei 13 Treffern und auch für Kylian Mbappé (12) ist der Rekord in Reichweite. Gerade der Franzose dürfte sich den Rekord auf lange Sicht holen, ist er mit 27 doch noch lange nicht am Ende seiner Karriere. Seine Ausbeute beim Turnier vor vier Jahren? Satte acht Tore.