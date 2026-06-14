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Comenencia trifft bei WM-Debüt von Curaçao
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Manuel Neuer machtlos:Comenencia trifft bei WM-Debüt von Curaçao

Schreckmoment für DFB
FCZ-Profi Comenencia schreibt Geschichte

Mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Deutschland sorgt der FCZ-Legionär Livano Comenencia für ein kleines Stück Fussballgeschichte.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Dominik Mani und Pascal Widmer

«Habe geweint, bis keine Tränen mehr da waren», sagte FCZ-Profi Livano Comenencia (22) noch im Vorfeld der WM-Premiere von Curaçao. In der 21. Minute schreibt der FCZ-Legionär dann ein kleines Stück Fussballgeschichte – der 22-Jährige ist der erste WM-Torschütze seines Landes. 

Gegen Deutschland gerät der Inselstaat früh in Rückstand. Doch Curaçao findet auf den frühen Führungstreffer vom Dortmunder Felix Nmecha tatsächlich eine Antwort. Schlotterbecks Klärungsversuch landet vor den Füssen von FCZ-Legionär Livano Comenencia. Dessen Abschluss wird aus 15 Metern noch leicht abgefälscht und ist somit unhaltbar für Manuel Neuer.

Der zwischenzeitliche Ausgleich des Karibikstaat ist am Ende nur Ergebniskosmetik. Beim ersten Auftritt auf der grossen WM-Bühne gibt es die zu erwartende hohe Niederlage gegen den vierfachen Weltmeister.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Ecuador
Ecuador
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Deutschland
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WM 2026
WM 2026
FC Zürich
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