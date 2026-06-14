«Habe geweint, bis keine Tränen mehr da waren», sagte FCZ-Profi Livano Comenencia (22) noch im Vorfeld der WM-Premiere von Curaçao. In der 21. Minute schreibt der FCZ-Legionär dann ein kleines Stück Fussballgeschichte – der 22-Jährige ist der erste WM-Torschütze seines Landes.
Gegen Deutschland gerät der Inselstaat früh in Rückstand. Doch Curaçao findet auf den frühen Führungstreffer vom Dortmunder Felix Nmecha tatsächlich eine Antwort. Schlotterbecks Klärungsversuch landet vor den Füssen von FCZ-Legionär Livano Comenencia. Dessen Abschluss wird aus 15 Metern noch leicht abgefälscht und ist somit unhaltbar für Manuel Neuer.
Der zwischenzeitliche Ausgleich des Karibikstaat ist am Ende nur Ergebniskosmetik. Beim ersten Auftritt auf der grossen WM-Bühne gibt es die zu erwartende hohe Niederlage gegen den vierfachen Weltmeister.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
1
0
1
3
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
1
1
3
2
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
1
3
3
2
Australien
1
2
3
3
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1
6
3
2
Ecuador
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0