Curaçao bei der WM: FCZ-Verteidiger Livano Comenencia will zeigen, dass auch ein Underdog die Welt beeindrucken kann. Gegen Deutschland freut er sich auf Duelle mit Stars wie Musiala und Wirtz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Livano Comenencia, 22, vertritt Curaçao bei der WM in Nordamerika

Gegner in der Gruppenphase: Deutschland, Elfenbeinküste und Ecuador

Trainer Dick Advocaat kehrt zurück, Comenencia spielt im defensiven Mittelfeld

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Augen von Livano Comenencia glänzen, als der 22-Jährige von der WM spricht. Der Zwergstaat Curaçao ist einer der Profiteure von der Aufstockung des Turniers in Kanada, Mexiko und USA. «Es ist eine der grössten Bühnen der Welt und ich werde dort spielen», erzählt Comenencia stolz.

Für den Aussenverteidiger des FC Zürich geht damit ein Wunsch in Erfüllung: «Ich träume davon, seit ich ein kleines Kind bin. Die Vorfreude ist unglaublich.» Als Kind wollte er noch für Holland spielen, entschied sich aber im Alter von 17 Jahren, für Curaçao zu starten. Seine Familie ist noch fest verwurzelt auf der Karibikinsel. «Ich habe in der Nachwuchs-Nati von Holland gespielt. Mir ist es egal, für welches Land ich spiele. Jetzt ist meine Präferenz aber klar Curaçao.» Hautsächlich sei er auf der Insel, um Fussball zu spielen, er mache aber auch immer wieder Ferien dort.

Grosse Emotionen, schwierige Gegner

Für die Leute vor Ort war die Qualifikation für die Endrunde unbeschreiblich – aber auch für Comenencia selbst: «Du hast die Fans, die Familien und auch dich selbst gesehen. Ich konnte es nicht glauben, als es passiert ist. Alle waren am Weinen vor Freude. Ich habe so viel geweint, bis keine Tränen mehr da waren.»

Curaçao ist in der Gruppe mit der Elfenbeinküste, Ecuador und Deutschland. Comenencia weiss, dass sein Land der klare Underdog ist, besonders freut er sich auf das Spiel gegen die DFB-Elf: «Es ist ein sehr sehr grosses Spiel. Ich freue mich darauf, gegen diese bekannten Spieler wie Musiala und Wirtz anzutreten.»

Da das Spiel am Mittag in Houston stattfindet, wähnt er aber trotzdem einen Vorteil auf der Seite Curaçaos: «Ich denke, es wird uns helfen, wenn die Sonne scheint. Wir stammen zwar von der holländischen Fussballschule, wo das Wetter jetzt auch nicht gerade gut ist, aber unser Blut ist warm.» Sie wollen mutig auftreten und mit hoher Intensität spielen.

«Wir haben Qualität und Technik. Klar sind wir nicht die Spieler, an die man sofort denkt, aber wir werden viele Menschen auf der Welt beeindrucken», gibt sich der FCZ-Spieler selbstbewusst. Auch die grosse Bühne schreckt ihn nicht ab, eher im Gegenteil: «Um ehrlich zu sein, deswegen wurde ich Fussballer. Ich will, dass jeder mich im Fernsehen sieht.»

Neue Rolle beim FCZ?

Ein grosser Förderer von Comenencia ist Dick Advocaat. Die Trainer-Legende übernahm Curaçao für die Qualifikation, zog sich dann aber zurück, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Fred Rutten stiess zum Team, trat aber einen Monat vor der WM aufgrund enttäuschender Testspiele zurück und Advocaat gibt sein Comeback an der Seitenlinie.

«Für mich ist er ein sehr wichtiger Trainer. Er gibt mir viel Motivation und lässt mich daran glauben, dass ich alles erreichen kann. Er sagt dir direkt, wenn ihm etwas nicht passt, das gefällt mir. Ich mag Dick sehr», erzählt Comenencia.

Unter Advocaat spielt er im defensiven Mittelfeld – seine Lieblingsposition. «Ich kann dort sehr frei spielen und allen zeigen, was ich kann. Ich hoffe, dass der neue FCZ-Trainer die WM-Spiele schauen wird», fügt Comenencia mit einem Schmunzeln an. Bevor er aber unter seinem neuen Coach in Zürich spielen wird, darf er erst gegen die besten Spieler der Welt antreten und den Zwergstaat Curaçao gross werden lassen.