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Flugverbot sei Dank
WM-Held Balogun darf nur durch Zufall für die USA spielen

Folarin Balogun schiesst die USA mit einem Doppelpack zum perfekten Start in die Heim-WM. Dass der Stürmer überhaupt für die Amerikaner auflaufen kann, verdankt er einer kuriosen Entscheidung einer Fluggesellschaft – noch vor seiner Geburt.
Publiziert: 12:49 Uhr
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Folarin Balogun ist die grosse Figur beim USA-Auftaktsieg.
Foto: FIFA via Getty Images
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die USA träumen gross. Das schon nach dem ersten Sieg. Und das erst noch gegen einen unauffälligen Gegner wie Paraguay. Für Bescheidenheit gibt es keinen Platz. Die grosse Figur beim gelungenen Turnierauftakt ist Folarin Balogun (24). Mit seinem Doppelpack versetzt er die Fans in Inglewood bei Los Angeles in Ekstase – darunter auch zahlreiche Hollywoodstars.

Dass Balogun heute überhaupt für die USA aufläuft, ist allerdings einer kuriosen Verkettung von Umständen zu verdanken. Oder anders gesagt: einer Fluggesellschaft. Wie die «New York Post» berichtet, reiste Baloguns Mutter Florence im siebten Schwangerschaftsmonat von London nach New York, um ihre Schwägerin zu besuchen. Der Plan war einfach: Familienbesuch, Rückflug nach England und dort die Geburt ihres Kindes.

Doch dazu kam es nie.

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Verrückte Story vor der Geburt

Als Florence nach London zurückkehren wollte, verweigerte ihr die Fluggesellschaft das Boarding. Ihr fehlte ein ärztliches Attest ihres Londoner Arztes, das ihre Flugtauglichkeit bestätigte. Weil sie das Dokument nicht rechtzeitig beschaffen konnte, musste sie in New York bleiben. Wenige Wochen später brachte sie dort ihren Sohn Folarin zur Welt.

Dank dieser ungewöhnlichen Wendung besitzt Balogun die US-Staatsbürgerschaft und kann für die Vereinigten Staaten auflaufen. Denn wer in den USA geboren wird, erhält automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Dabei hätte der Stürmer auch andere Optionen gehabt: Neben den USA kamen aufgrund seiner familiären Wurzeln Nigeria sowie England infrage.

Balogun zahlt Vertrauen zurück

Lange Zeit deutete alles auf die Three Lions hin. Balogun durchlief sämtliche Nachwuchsstufen – von der U17 bis zur U21 – und galt als Kandidat für die A-Nati. Erst 2023 entschied er sich definitiv für die USA.

Drei Jahre später zahlt der Stürmer dieses Vertrauen auf der grössten Bühne des Weltfussballs zurück. Mit seinen beiden Treffern schiesst er die USA zum Auftaktsieg – und sorgt dafür, dass sich die amerikanischen Fans bei einer Fluggesellschaft bedanken dürfen, die einer hochschwangeren Frau einst das Boarding verweigerte.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
1
0
1
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
3
Schweiz
Schweiz
0
0
0
4
Katar
Katar
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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