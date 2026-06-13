Folarin Balogun schiesst die USA mit einem Doppelpack zum perfekten Start in die Heim-WM. Dass der Stürmer überhaupt für die Amerikaner auflaufen kann, verdankt er einer kuriosen Entscheidung einer Fluggesellschaft – noch vor seiner Geburt.

WM-Held Balogun darf nur durch Zufall für die USA spielen

WM-Held Balogun darf nur durch Zufall für die USA spielen

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die USA träumen gross. Das schon nach dem ersten Sieg. Und das erst noch gegen einen unauffälligen Gegner wie Paraguay. Für Bescheidenheit gibt es keinen Platz. Die grosse Figur beim gelungenen Turnierauftakt ist Folarin Balogun (24). Mit seinem Doppelpack versetzt er die Fans in Inglewood bei Los Angeles in Ekstase – darunter auch zahlreiche Hollywoodstars.

Dass Balogun heute überhaupt für die USA aufläuft, ist allerdings einer kuriosen Verkettung von Umständen zu verdanken. Oder anders gesagt: einer Fluggesellschaft. Wie die «New York Post» berichtet, reiste Baloguns Mutter Florence im siebten Schwangerschaftsmonat von London nach New York, um ihre Schwägerin zu besuchen. Der Plan war einfach: Familienbesuch, Rückflug nach England und dort die Geburt ihres Kindes.

Doch dazu kam es nie.

Verrückte Story vor der Geburt

Als Florence nach London zurückkehren wollte, verweigerte ihr die Fluggesellschaft das Boarding. Ihr fehlte ein ärztliches Attest ihres Londoner Arztes, das ihre Flugtauglichkeit bestätigte. Weil sie das Dokument nicht rechtzeitig beschaffen konnte, musste sie in New York bleiben. Wenige Wochen später brachte sie dort ihren Sohn Folarin zur Welt.

Dank dieser ungewöhnlichen Wendung besitzt Balogun die US-Staatsbürgerschaft und kann für die Vereinigten Staaten auflaufen. Denn wer in den USA geboren wird, erhält automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Dabei hätte der Stürmer auch andere Optionen gehabt: Neben den USA kamen aufgrund seiner familiären Wurzeln Nigeria sowie England infrage.

Balogun zahlt Vertrauen zurück

Lange Zeit deutete alles auf die Three Lions hin. Balogun durchlief sämtliche Nachwuchsstufen – von der U17 bis zur U21 – und galt als Kandidat für die A-Nati. Erst 2023 entschied er sich definitiv für die USA.

Drei Jahre später zahlt der Stürmer dieses Vertrauen auf der grössten Bühne des Weltfussballs zurück. Mit seinen beiden Treffern schiesst er die USA zum Auftaktsieg – und sorgt dafür, dass sich die amerikanischen Fans bei einer Fluggesellschaft bedanken dürfen, die einer hochschwangeren Frau einst das Boarding verweigerte.