Nach dem Testspiel gegen Australien hatte Granit Xhaka (33) mehr Fokus von der Nati gefordert. Nun blickt der Captain zuversichtlich auf den WM-Start gegen Katar, der ihm einen Rekord einbringen wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Granit Xhaka bestreitet am Samstag gegen Katar sein 13. WM-Spiel

Er wird damit alleiniger Schweizer Rekordhalter bei Fussball-Weltmeisterschaften

Seit 2014 kein Auftaktspiel bei WM verloren, Gegner ist Katar

Es ist ein historischer Meilenstein, den Granit Xhaka (33) am Samstag gegen Katar erreichen wird. Gemeinsam mit Ricardo Rodriguez – sollte der Linksverteidiger im Startspiel ebenfalls zum Einsatz kommen – wird der Nati-Captain sein 13. Spiel an einer WM bestreiten. Etwas, was vor ihm noch keinem Schweizer gelungen ist. Aktuell teilen sie sich die Bestmarke noch mit Xherdan Shaqiri.

«Das macht mich extrem stolz. Das ist alles andere als selbstverständlich», sagt Xhaka, der 2014 gegen Ecuador (2:1) seine WM-Premiere erlebt hat. 12 Jahre später stehen viele junge Spieler im Schweizer Team ebenfalls vor ihrem ersten Einsatz an einer Weltmeisterschaft. Xhaka: «Wir reden viel über Dinge wie Taktik. Es ist aber auch wichtig, solche Momente auch zu geniessen und dadurch frei aufzuspielen.» Nach fast dreiwöchiger Vorbereitung kann der Schweizer Rekordspieler den Turnierstart kaum erwarten. «Wir werden langsam ungeduldig», so Xhaka mit einem Augenzwinkern.

Australien-Leistung ärgerte Xhaka

Bei seinem letzten Medienauftritt vor einer knappen Woche hatte sich der Captain noch deutlich unentspannter präsentiert. Nach dem 1:1 im abschliessenden WM-Test gegen Australien hatte Xhaka seine Mannschaft öffentlich in die Pflicht genommen und vollen Fokus auf das Turnier eingefordert. Dass es damit in den verbleibenden Tagen bis zum Auftaktspiel gegen Katar nur bedingt geklappt hat, muss er ein Stück weit auch auf seine eigene Kappe nehmen.

Einen Tag vor dem ersten WM-Spiel relativiert Xhaka seine Aussagen nun etwas. «Ich war nicht sauer. Aber ich bin ein Spieler, der auf den Platz geht, um zu gewinnen», erklärt er. Wenn die Leistungen seiner Teams nicht gut genug seien oder das Ergebnis nicht wie gewünscht ausfalle, dann sage er seine Meinung. «Aber das hatte nichts mit der Vorbereitung oder den Trainings zu tun. Ich persönlich war einfach nicht zufrieden mit dem Spiel gegen Australien. Das ist alles. Daraus wurde viel zu viel spekuliert.»

Xhaka hat noch nie ein Startspiel verloren

Seine im SRF-Interview getätigten Aussagen habe man teamintern besprochen. «Es ist aber niemand von sich aus zu mir gekommen und hat mich darauf angesprochen», so Xhaka. Pünktlich zum Start in sein viertes WM-Turnier scheinen nun zumindest vorerst alle Nebengeräusche verstummt.

Ob das auch nach dem Duell mit Katar der Fall sein wird? Zwar hat Xhaka mit der Nati noch nie ein Auftaktspiel an einem grossen Turnier verloren. Sollte gegen den Gruppenaussenseiter am Ende aber nur ein Remis herausschauen, dürfte der Captain erneut öffentlich kundtun.

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