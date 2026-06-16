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Sündenbock für Schweizer WM-Fehlstart
Hass-Welle gegen Nati-Star Miro Muheim wegen Katar-Tor

Nach seinem Eigentor gegen Katar wird Miro Muheim auf Instagram mit Hasskommentaren überhäuft. Als Reaktion darauf stellt der Verteidiger die Kommentarfunktion auf seinem Account aus.
Publiziert: 12:32 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
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Ein enttäuschter Miro Muheim nach dem späten Gegentor gegen Katar.
Foto: TOTO MARTI
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Björn LindroosRedaktor Sport

Es war ein bitteres WM-Debüt für Miro Muheim (28). Der Verteidiger kommt in der 89. Minute ins Spiel und soll helfen, das 1:0 gegen Katar über die Zeit zu bringen. Doch in der Nachspielzeit verliert ausgerechnet Muheim das Kopfballduell gegen Katarer Khoukhi und bugsiert den Ball zu allem Übel noch mit dem Kopf ins eigene Tor.

Nach der Partie wird der HSV-Spieler in den sozialen Medien übel angefeindet. Gerade auf seinem Instagram-Account finden sich zahlreiche beleidigende Kommentare. Viele davon sind auf Englisch – wohl von Usern, die Geld auf die Schweiz gewettet haben.

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Als Reaktion darauf hat Muheim auf seinem Account die Kommentarfunktion eingeschränkt. Neu kann nicht mehr jeder User die Beiträge des 28-Jährigen kommentieren.

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Schutz von Dzemaili, Kritik von Hummels

Blick-Experte Blerim Dzemaili (40) nimmt Muheim übrigens in Schutz. «Glaub mir, wenn einer mit Wucht von hinten kommt, hast du keine Chance. Er sieht natürlich blöd aus, aber ihm kann man nicht viel vorwerfen. Die Fehler sind zuvor passiert», sagt er im «FORZA!»-Podcast nach dem Spiel der Nati.

Anders sieht das der ehemalige Deutschland-Star Mats Hummels (37). Der WM-Experte von TV-Sender Magenta sagt: «Es sieht fast so aus, als würde er gar nicht hochspringen. Du musst als Verteidiger den Ball immer am höchsten Punkt attackieren. Er hätte ein, zwei Schritte entgegengehen und abspringen müssen. Er wartet auf den Ball.»

Besonders bitter für Muheim: Eigentlich will er sich an der WM auf der grössten Bühne präsentieren. Sein Vertrag beim HSV läuft kommenden Sommer aus, für eine Verlängerung oder gar einen Wechsel wäre ein gutes Turnier enorm wichtig.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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