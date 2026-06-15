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«Wir wollen beweisen, dass wir es auch anders können»
1:05
Vargas über Bosnien-Spiel:«Wir wollen beweisen, dass wir es auch anders können»

Vargas über Katar-Remis
«Die Nacht nach dem Spiel war nicht einfach für mich»

Zwei Tage nach dem 1:1 im ersten WM-Gruppenspiel spricht Nati-Flügel Ruben Vargas über den enttäuschenden Turnierstart.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Ruben Vargas spricht am Montag in San Diego über den verpatzten WM-Start.
Foto: Toto Marti
vor 15 Minuten

Vargas über seine körperliche Verfassung

«Am Anfang der Vorbereitung hatte ich leichte Probleme. Aber jetzt ist wieder alles gut.»

vor 16 Minuten

Über ein mögliches Out nach der Gruppenphase

«Ich bin ein positiver Mensch. Deshalb mache ich mir darüber keine Gedanken.»

vor 17 Minuten

Über den Druck gegen Bosnien

«Wir haben in jeder Partie Druck. Es wird jetzt sicher nicht einfacher.»

vor 18 Minuten

Über die Trinkpausen

«In einem Spiel wie gegen Katar haben die Pausen schon geholfen und waren wichtig.»

vor 20 Minuten

Über den Gegner Katar

«Wir haben sie sicher nicht unterschätzt. Die vermeintlich kleinen Teams werden auch immer besser. Wir müssen an unserer Effizienz arbeiten, damit wir wieder Tore erzielen. Man kann sein Glück auch erzwingen. Wir können immer noch Gruppensieger werden.»

vor 23 Minuten

Über die Hitze

«Das spielt keine Rolle. Es ist für beide Teams gleich.»

vor 25 Minuten

Über das Nati-Innenleben

«Wir sind auf jeden Fall im WM-Modus. Kein Spiel ist einfach hier. Selbst gegen die beste Mannschaft kann man eines von zehn Spielen gewinnen. Das muss uns bewusst sein. Ich habe natürlich mitbekommen, dass Spanien gegen Kap Verde auch nur Remis gespielt hat. Das ist noch die grössere Überraschung, als unser 1:1 gegen Katar.»

vor 27 Minuten

Über die Kritik von Granit Xhaka

«Jeder, der gespielt hat, muss mit Kritik umgehen können. Es ist gut, wenn das angesprochen wird. Wir sind nicht zufrieden. Wir wollen beweisen, dass wir es anders können.»

vor 29 Minuten

Über die vergebenen Torchancen

«In der Quali war fast jede Chance ein Tor. Jetzt habe auch ich Möglichkeiten ausgelassen. Das beschäftigt mich sehr. Die Nacht nach dem Spiel war nicht einfach für mich.»

vor 30 Minuten

Über die Auswechslungen gegen Katar

«Als Spieler ist es schwierig, die Wechsel zu beurteilen. Man wird eher nervös, weil man das zweite Tor nicht erzielt. Das kennt man ja aus dem Fussball, der Ausgleich ist schnell passiert.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
0
1
2
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
3
Uruguay
Uruguay
0
0
0
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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