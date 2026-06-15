Über das Nati-Innenleben

«Wir sind auf jeden Fall im WM-Modus. Kein Spiel ist einfach hier. Selbst gegen die beste Mannschaft kann man eines von zehn Spielen gewinnen. Das muss uns bewusst sein. Ich habe natürlich mitbekommen, dass Spanien gegen Kap Verde auch nur Remis gespielt hat. Das ist noch die grössere Überraschung, als unser 1:1 gegen Katar.»