Vargas über seine körperliche Verfassung
«Am Anfang der Vorbereitung hatte ich leichte Probleme. Aber jetzt ist wieder alles gut.»
Über ein mögliches Out nach der Gruppenphase
«Ich bin ein positiver Mensch. Deshalb mache ich mir darüber keine Gedanken.»
Über den Druck gegen Bosnien
«Wir haben in jeder Partie Druck. Es wird jetzt sicher nicht einfacher.»
Über die Trinkpausen
«In einem Spiel wie gegen Katar haben die Pausen schon geholfen und waren wichtig.»
Über den Gegner Katar
«Wir haben sie sicher nicht unterschätzt. Die vermeintlich kleinen Teams werden auch immer besser. Wir müssen an unserer Effizienz arbeiten, damit wir wieder Tore erzielen. Man kann sein Glück auch erzwingen. Wir können immer noch Gruppensieger werden.»
Über die Hitze
«Das spielt keine Rolle. Es ist für beide Teams gleich.»
Über das Nati-Innenleben
«Wir sind auf jeden Fall im WM-Modus. Kein Spiel ist einfach hier. Selbst gegen die beste Mannschaft kann man eines von zehn Spielen gewinnen. Das muss uns bewusst sein. Ich habe natürlich mitbekommen, dass Spanien gegen Kap Verde auch nur Remis gespielt hat. Das ist noch die grössere Überraschung, als unser 1:1 gegen Katar.»
Über die Kritik von Granit Xhaka
«Jeder, der gespielt hat, muss mit Kritik umgehen können. Es ist gut, wenn das angesprochen wird. Wir sind nicht zufrieden. Wir wollen beweisen, dass wir es anders können.»
Über die vergebenen Torchancen
«In der Quali war fast jede Chance ein Tor. Jetzt habe auch ich Möglichkeiten ausgelassen. Das beschäftigt mich sehr. Die Nacht nach dem Spiel war nicht einfach für mich.»
Über die Auswechslungen gegen Katar
«Als Spieler ist es schwierig, die Wechsel zu beurteilen. Man wird eher nervös, weil man das zweite Tor nicht erzielt. Das kennt man ja aus dem Fussball, der Ausgleich ist schnell passiert.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
1
0
1
3
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
1
1
3
2
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
1
-1
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
1
3
3
2
Australien
1
2
3
3
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
1
0
1
2
Kap Verde
1
0
1
3
Uruguay
0
0
0
4
Saudi Arabien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0