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Nach Abstieg aus der Serie A
Wechselt der nächste Nati-Star in die Bundesliga?

Augsburg und Hamburg haben ihre Fühler nach Michel Aebischer ausgestreckt. Nach dem Abstieg mit Pisa sind aber auch andere italienische Klubs am Nati-Spieler interessiert.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Michel Aebischer ist nach dem Abstieg mit Pisa auf der Suche nach einem neuen Klub.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Wechselt der nächste Nati-Star in die Bundesliga? Das italienische Portal Tutto Mercato berichtet von Interesse des FC Augsburg und des Hamburger SV. Es wäre bereits der zweite Wechsel eines Schweizer WM-Fahrers in die deutsche Eliteliga – Cedric Itten hat sich schon Werder Bremen angeschlossen

Wie bei Itten, der mit Düsseldorf in die 3. Liga abgestiegen ist, rechnen auch bei Aebischer alle damit, dass nach dem Fall in die Serie B mit Pisa ein Wechsel bevorsteht. Medienberichten zufolge muss Pisa zunächst 4,5 Millionen Euro an seinen Ex-Klub Bologna überweisen, da mit seinem 25. Serie-A-Einsatz im März eine Kaufpflicht aktiviert wurde. 

Laut Tutto Mercato will Aebischer während der WM aber noch in Ruhe über seinen nächsten Karriereschritt nachdenken. Denn neben den genannten Bundesligisten sollen auch Cagliari, Genua und Sassuolo an einer Verpflichtung interessiert sein. Somit ist auch ein Verbleib in der Serie A denkbar. 

Aebischer gehörte bei Pisa, für das er 35 von 38 Ligaspielen absolvierte, zu den unbestrittenen Stammspielern. Nach vier Jahren bei Bologna und einer Spielzeit in Pisa kommt der Mittelfeldspieler auf 129 Einsätze in der obersten Liga Italiens. 

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