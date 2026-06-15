Nati-Stürmer Itten kehrt in die Bundesliga zurück

Der erste Sommertransfer eines Nati-Spielers ist durch. Cedric Itten läuft nächste Saison in der 1. Bundesliga auf.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Eine heisse Fährte, von der Blick als erstes Medium berichtet hat, bestätigt sich: Cedric Itten (29) wechselt zu Werder Bremen. Der Stürmer, der aktuell mit der Nati an der WM in den USA weilt, kann damit seine Zukunft vorzeitig klären.

Trotz 15 Saisontreffern des Schweizers konnte sein bisheriger Verein Fortuna Düsseldorf den Fall in die 3. Liga nicht verhindern. Für Itten persönlich geht es nun aber nicht einen Schritt nach unten, sondern nach oben in die 1. Bundesliga – in eine Liga, in der er in der Saison 2021/22 für Greuther Fürth bereits zwölf Spiele (zwei Tore) absolviert hat. Nach Stationen bei YB und Düsseldorf geht es nun zurück ins deutsche Oberhaus.

In den letzten Wochen hält sich zudem das Gerücht hartnäckig, wonach der ehemalige Bremen-Stürmer Niclas Füllkrug (33) von der AC Milan nach Norddeutschland zurückkehren könnte. Diesem Transfer steht die Itten-Verpflichtung nicht zwingend im Weg, da die beiden Leihspieler Jovan Milosevic (20) und Victor Boniface (25) keine Zukunft im Klub haben. Mit Keke Topp (22), der sich im März das Kreuzband gerissen hat, dem jungen Salim Musah (20), der bisher erst auf acht Kurzeinsätze in der Bundesliga kommt, und Justin Njinmah (25), der eher auf der rechten Aussenbahn zu Hause ist, sind die Grün-Weissen im Sturm derzeit dünn besetzt.

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