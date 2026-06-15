Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz macht sich wenig Sorgen um die Nati, weil sie es gegen Kleine einfach nicht kann. Er glaubt an zwei Siege, sofern sich Xhaka und Embolo steigern und der Coach wieder einen klaren Kopf hat.

Kubilay Türkyilmaz Blick-Kolumnist

Das war wieder so ein Spiel, aus dem man mit einem 5:0 rausmuss, ohne Wenn und Aber. Derart schwach war Katar. Aber mittlerweile wissen wir ja, dass es in den Köpfen unserer Spieler irgendwo verankert ist, dass es gegen solche Gegner einfach gehen werde, man locker gewinne und es danach losgehe. Aber das darf nicht sein. Eigentlich. Denn mit dieser Attitüde spielen wir oft gegen die Kleinen. Reine Kopfsache. Ein Problem, das man offenbar einfach nicht in den Griff bekommt.

Was war denn konkret ungenügend bei diesem 1:1? Die Chancenauswertung, die Qualität unserer Abschlüsse, aber das ist selbsterklärend. Dann die Leistung von Granit Xhaka. Er war genügsam, hat viele Kurzpässe gespielt und das Spiel fast immer verlangsamt. Das kann er viel besser. Er kann Tempo machen. Er kann mit seinen Pässen den Stürmern Räume kreieren. Auch Breel Embolo war genügsam. Wenn er sich bewegt, aktiv ist, ist er ein Topstürmer. Wenn nicht, ist er Durchschnitt. Gegen Katar hat er zu wenig gemacht.

Yakin verpokert sich

Und dann ist da noch der Coach! Ich habe Murat Yakin zuletzt oft gelobt. Heute kann ich es nicht. Da ist zum einen die Aufstellung. Was soll das mit Denis Zakaria als rechter Aussenverteidiger? Man kann doch nicht eine Position ‹erfinden› für einen Spieler, nur damit man ihn bringen kann, weil es auf seiner eigentlichen Position ein Überangebot hat. Wenn der Coach gerne vier zentrale Mittelfeldspieler aufstellen will, sein System aber nur Platz für drei vorsieht, dann ist die Lösung einfache Mathematik: Einer ist zu viel und sitzt auf der Bank. Basta!

Und dann die Wechsel. Diejenigen in der 89. Minute haben null Sinn gemacht. Man nimmt doch nicht einen Verteidiger in der 89. Minute raus, aus welchem Grund auch immer. Und schon gar nicht, wenn er Ricardo Rodriguez heisst und man mit Miro Muheim ein internationales Leichtgewicht bringt. Dasselbe gilt für den mit allen Wassern gewaschenen Remo Freuler und Ardon Jashari, der das noch nicht ist. Welcher Teufel Murat da geritten hat, weiss ich nicht. War es Arroganz, Überheblichkeit?

Widmer gegen Bosnien?

Murat neigt ein bisschen dazu. Aber ich denke, es war eher eine gewisse Konfusion. Ich habe Murat jedenfalls an der Seitenlinie weniger souverän wahrgenommen als auch schon. Gegen Bosnien muss er unbedingt wieder klaren Kopf haben. Denn auch die Herausnahmen von Dan Ndoye und Ruben Vargas waren nicht ganz verständlich. Beide haben kreiert. Der einzige nachvollziehbare Wechsel war jener von Aebischer zu Rieder. Ich hätte ohnehin nur zwei, drei Wechsel gemacht und dabei ganz sicher Embolo hinausgenommen. Es steht ja nirgends geschrieben, dass es fünf sein müssen.

Nun geht es mit Bosnien und Herzegowina gegen einen ungleich stärkeren Gegner als Katar. Aber auch kein Schwergewicht. Ein Gegner, den unsere Mannschaft schlagen muss, keine Frage. Weil sie viel mehr Qualität hat. Dazu muss Murat, wie gesagt, seine Souveränität wiedererlangen und die richtigen Wechsel machen, was er ja sonst fast immer macht. Er muss Zakaria rausnehmen und Silvan Widmer aufstellen, der in der Nati seine Leistung immer gebracht hat. Experimente verträgt es gegen Bosnien nicht. Und wenn Murat unbedingt auch Zakaria bringen will, dann halt für Freuler. Der ist auch schon 34 und wäre dann gegen Kanada frisch. Sonst braucht es keine weiteren Wechsel.

Wie gesagt bin ich sicher: Wir spielen nun gegen ein Team, gegen das wir mit dem richtigen Mindset antreten, wie auch gegen Kanada, weshalb wir zweimal gewinnen – und dann geht die WM richtig los!