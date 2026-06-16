Die Nati hat gegen Bosnien bereits das Messer am Hals

Nach dem Start-Remis gegen Katar muss die Schweiz gegen Bosnien & Herzegowina einen Sieg einfahren, will man ein Endspiel gegen Kanada verhindern. Doch sind sich alle innerhalb der Nati dem Ernst der Lage bewusst?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz droht WM-Aus nach 1:1 gegen Katar in Gruppenphase

Nati braucht mindestens vier Punkte, um K.o.-Phase zu erreichen

54'000 Fans erwarten Schweiz am 24. Juni in Vancouver Stadium

Das Out in der Gruppenphase? In der auf dem Papier wohl schwächsten der zwölf WM-Gruppen? Vor zwei Wochen und dem Abflug in die USA für die Nati noch ein undenkbares Szenario. Alles schien angerichtet, um die «erfolgreichste WM der Geschichte» zu spielen: keine Verletzten, keine Nebengeräusche, ein sehr guter Teamgeist.

Doch das blamable 1:1 gegen den krassen Aussenseiter Katar hat die Ausgangslage komplett verändert. Viel früher als gedacht, steuern die Schweizer auf ihr erstes kapitales WM-Spiel zu. Denn gegen Bosnien und Herzegowina haben sie bereits das Messer am Hals. Am Donnerstag muss zwingend ein Sieg her, sonst kommt es am 24. Juni in Vancouver zum Abschluss der Gruppe B zum Showdown gegen Kanada. Vor 54'000 fanatischen Fans im Vancouver Stadium.

Drei Unentschieden werden kaum reichen

Und dann wäre ein Sieg ein Muss, will man den Worst Case und das im Vorfeld nicht für möglich gehaltene Szenario verhindern – das blamable Aus in der Vorrunde. Denn mindestens vier Punkte dürfte die Nati nun benötigen, um es sicher in die K.o.-Phase zu schaffen. Drei Unentschieden und eine ausgeglichene Tordifferenz dürften dafür kaum reichen, denn vier der zwölf Gruppendritten treten nach der Vorrunde die Heimreise an.

Nach dem Auftaktspiel gegen Katar ist offensichtlich, wo die Nati den Hebel ansetzen muss. Die Chancenverwertung muss massiv nach oben geschraubt, die defensiven Unsicherheiten minimiert werden. Aber vor allem muss jeder der 26 Spieler und des rund 35 Leute umfassenden Staffs den Ernst der Lage erkannt haben: Mit weiteren solchen Leistungen wie gegen Katar fliegt man noch Ende dieses Monats nach Hause. Es herrscht Alarmstufe Orange!

«Wir sind nicht so weit, wie wir vor dem Turnier gedacht haben», sagte Granit Xhaka. Ob alle den Ernst der Lage begriffen haben? Fraglich. Davide Callà liess im Interview mit SRF am Tag nach dem Katar-Spiel jedenfalls Selbstkritik vermissen. «Es hat einfach etwas an der Konsequenz gefehlt», so das Kurzfazit des Nati-Assistenztrainers.

Nur ein Mannschaftstraining zwischen den Spielen

Um diese bis zum zweiten Gruppenspiel wieder zu finden, setzten Callà und sein Chef Murat Yakin offenbar vor allem auf den mentalen Bereich. Am Sonntag nach dem Katar-Spiel standen nur die Ersatzspieler auf dem Trainingsplatz. Am Montag liess Yakin das Mannschaftstraining sogar komplett ausfallen. «Stattdessen werden die Spieler im Teamhotel und auf dem Platz individuelle Trainings- und Erholungseinheiten absolvieren», teilt der SFV mit.

Eine solche Trainingsgestaltung ist an einem grossen Turnier nichts Ungewöhnliches. Damit wird in den vier Tagen zwischen den ersten beiden Spielen nur am Dienstag ein reguläres Training stattfinden. Nach dem deutlich leichteren Abschlusstraining am Mittwochmorgen geht es für die Nati mit dem Bus nach Los Angeles, wo einen Tag später der erste Sieg eingefahren werden muss.

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