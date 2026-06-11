DE
FR
Abonnieren

Lasset die Spiele beginnen!
Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick

Willkommen zum grössten Sportevent des Jahres. An der WM 2026 kämpft die Nati in Gruppe B ums Weiterkommen und hat mit Blick auf die Anspielzeiten grosses Glück. Hier gibts den kompletten Spielplan als PDF zum Ausdrucken und Resultate ausfüllen.
Publiziert: 08:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Kommentieren
1/4
Spielplan zum Ausdrucken: Einfach unten auf den roten Button mit «Download Spielplan WM 2026» klicken.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan WM 2026 als PDF

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Download Spielplan WM 2026

Endlich beginnt das Spektakel: In Mexiko, Kanada und den USA startet am Donnerstagabend die grösste WM der Geschichte. Die Nati trifft dabei als eine von 48 Nationen in Gruppe B auf Kanada, Katar und Bosnien-Herzegowina (siehe Tabelle unten für Nati-Spielplan) und darf sich gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase ausrechnen. Diese erreicht sie dann, wenn sie die Gruppe auf Rang 1 oder 2 beendet oder zu den besten acht Gruppendritten zählt. Hier erfährst du, wie bei Punktgleichheit die Rangliste erstellt wird.

Bevorstehende Spiele der Fussball-WM 2026

  • Donnerstag, 11. Juni
    21 Uhr: Mexiko – Südafrika (Gruppe A)
  • Freitag, 12. Juni
    4 Uhr: Südkorea – Tschechien (Gruppe A)
    21 Uhr: Kanada – Bosnien und Herzegowina (Gruppe B)
  • Samstag, 13. Juni
    3 Uhr: USA – Paraguay (Gruppe D)
    🇨🇭21 Uhr: Katar – Schweiz (Gruppe B)
  • Sonntag, 14. Juni
    0 Uhr: Brasilien – Marokko (Gruppe C)
    3 Uhr: Haiti – Schottland (Gruppe C)
    6 Uhr: Australien – Türkei (Gruppe D)
    19 Uhr: Deutschland – Curaçao (Gruppe E)
    22 Uhr: Niederlande – Japan (Gruppe F)
  • Montag, 15. Juni
    1 Uhr: Elfenbeinküste – Ecuador (Gruppe E)
    4 Uhr: Schweden – Tunesien (Gruppe F)
    18 Uhr: Spanien – Kap Verde (Gruppe H)
    21 Uhr: Belgien – Ägypten (Gruppe G)

Total 104 Spiele – Nati-Spielplan in Gruppenphase verzückt mit Primetime

Bereits vor dem ersten Anpfiff ist klar: Diese WM wird die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase sind 72 Duelle zu sehen, danach gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.

DatumStartzeitEvent
13. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Katar (San Francisco)
18. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
24. Juni21 UhrWM-Gruppenspiel gegen Kanada (Vancouver)

Aufgrund der geographischen Lage stehen einige Nationen für ihre Fans in der Heimat zu ungünstigen Zeiten im Einsatz, die Schweiz hatte jedoch Glück. So finden sämtliche Gruppenspiele um 21 Uhr Schweizer Zeit statt und bieten sich dadurch perfekt für ein gemütliches Beisammensein an einem WM-Public-Viewing an. Alles bereit also für einen unvergesslichen Fussballsommer. Hopp Schwiiz!

Mehr zur WM 2026
Aebischer und Manzambi top, Widmer und Rieder flop
WM-Camp mit Nebengeräuschen
Wer der grosse Nati-Gewinner ist, wer durchgereicht wurde
Starke Regenfälle sorgen für Überflutung im Aztekenstadion
0:35
Zwei Tage vor WM-Eröffnung
Überflutung im Aztekenstadion
Erste Schlange im Nati-Camp entdeckt
Nati-News
In der Nähe des Golfplatzes
Erste Schlange im Nati-Camp entdeckt
48 brennende Fragen zur extremsten WM aller Zeiten!
Leitartikel
Heute beginnt XXL-Event
48 brennende Fragen zur extremsten WM aller Zeiten!
US-Präsident Trump schwänzt WM-Auftaktspiel der USA
WM-News
Drei Minister gehen hin
US-Präsident Trump schwänzt WM-Auftaktspiel der USA
«Gipfelstürmer» greifen nach dem Tipp-Thron
WM-Fieber im Schaffhauserland
«Gipfelstürmer» greifen nach dem Tipp-Thron
Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz