Mit Portugals Aus gegen Spanien ist die WM-Karriere von Cristiano Ronaldo zu Ende gegangen – ohne den ersehnten Pokal. An den sechs Endrunden erlebt CR7 ein stetiges Auf und Ab. Ein Überblick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo erzielt mit 41 Jahren Tore bei seiner sechsten WM

Erster Treffer in einer WM-K.o.-Runde gegen Kroatien im Sechzehntelfinal

Portugal scheidet erneut früh aus, Ronaldo bestätigt Rücktritt nach dieser WM

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

WM 2006: Augenzwinkern beim Debüt

Das erste von insgesamt 27 WM-Spielen bestreitet Cristiano Ronaldo am 11. Juni 2006 beim 1:0-Sieg gegen Angola zum Auftakt in die WM in Deutschland, im zweiten Spiel (2:0 gegen den Iran) erzielt er auch sein erstes Tor. Mit ihm als Stammspieler stürmt Portugal schliesslich bis in den Halbfinal – besser schneidet die Seleção in einem WM-Turnier mit Ronaldo nie mehr ab.

In Erinnerung geblieben ist Ronaldos WM-Premiere aber auch wegen einer Szene im Viertelfinal gegen England, das Portugal im Penaltyschiessen für sich entscheiden konnte. Nach einem groben Einsteigen von Wayne Rooney forderte er heftig eine Rote Karte, die der englische Youngster dann auch bekam. Aufgrund seines Verhaltens und seines anschliessenden Augenzwinkerns in Richtung Bank zog in England ein heftiger Sturm der Kritik über den damaligen ManUtd-Spieler hinweg.

WM 2010: Wenig los neben dem Kantersieg

In den vier Jahren seit der letzten WM ist aus dem Youngster ein Superstar geworden: Cristiano Ronaldo trägt an der WM in Südafrika die Captain-Binde Portugals und führt sein Team mit einem Tor und einem Assist beim 7:0 gegen Nordkorea zum höchsten Sieg seiner WM-Geschichte. Nur: Es bleiben die einzigen Treffer an diesem Turnier. Nach zwei torlosen Unentschieden in der Gruppenphase und einer 0:1-Niederlage gegen Spanien ist im Achtelfinal Schluss.

WM 2014: Out in der Gruppenphase

2014 in Brasilien läuft bei Portugal nicht viel zusammen: Nach einem 0:4 im Startspiel gegen Deutschland, bei dem es Ronaldo gar fertigbringt, bei einem Freistoss genau die Ein-Mann-Mauer mit Philipp Lahm zu treffen, braucht es gegen die USA einen Last-Minute-Ausgleich, um die kleinen Hoffnungen auf das Weiterkommen aufrechtzuerhalten. Ronaldo kann sich erst zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ghana in die Torschützenliste eintragen – trotz des 2:1-Siegs muss Portugal aber anschliessend die Heimreise antreten.

WM 2018: Der Hattrick gegen Spanien

Portugals Auftaktspiel gegen Spanien ist wohl Ronaldos bester WM-Auftritt an seinen sechs Endrunden: Beim 3:3 im russischen Sotschi erzielt er alle drei portugiesischen Tore, das letzte davon in der 88. Minute mit einem sehenswerten Freistoss. Auch beim 1:0 gegen Marokko, das Portugal nahe ans Weiterkommen bringt, glänzt er als entscheidender Torschütze. Bereits in der ersten K.o.-Runde ist dann aber Schluss: Portugal muss seine Titelträume nach einem 1:2 gegen Uruguay begraben.

WM 2022: Die Rolle des Reservisten

An der Winter-WM in Katar erreicht Portugal erstmals seit 16 Jahren einen WM-Viertelfinal. Für Cristiano Ronaldo ist es aber ein enttäuschendes Turnier. Er ist nur einmal vom Penalty-Punkt aus erfolgreich – und verliert nach der Gruppenphase gar seinen Stammplatz. Sowohl im Achtelfinal gegen die Schweiz (6:1) als auch im Viertelfinal gegen Marokko muss er sich mit der Rolle des Jokers begnügen. Sein tränenreicher Abgang nach der 0:1-Niederlage gegen die «Löwen des Atlas» berührt nicht nur eingefleischte Ronaldo-Fans. Und wirft die Frage auf: Wars das jetzt mit CR7 an WM-Endrunden?

WM 2026: Rekord und Premiere

Nein, Cristiano Ronaldo kehrt mit 41 Jahren tatsächlich noch einmal auf die grösste Bühne des Fussballs zurück. Nach einer Roten Karte in der WM-Quali im Herbst wäre er dabei für die ersten beiden Spiele noch gesperrt gewesen, doch die Fifa spricht die Sanktion teilweise auf Bewährung aus – Ronaldo ist damit schon zum Auftakt gegen die DR Kongo spielberechtigt. Nach einem blassen Auftritt mit nur 25 Ballkontakten wird er in seiner Heimat zerrissen. Doch wieder einmal straft er seine Kritiker Lügen: Gegen Usbekistan netzt er doppelt ein und macht sich damit zum ersten Spieler, der an sechs WM-Endrunden mindestens ein Tor erzielt.

Mit seinem Penalty-Tor gegen Kroatien im Sechzehntelfinal trifft er auch erstmals in einem WM-K.o.-Spiel. Vor dem Achtelfinal bestätigt er die Gerüchte, wonach das Turnier in Nordamerika seine letzte WM sein wird – und die Partie gegen Spanien soll tatsächlich zu seiner WM-Dernière werden. Mit dem erneut relativ frühen Ausscheiden Portugals erfüllt sich Ronaldos Sehnsucht nach dem WM-Pokal also auch im sechsten Anlauf nicht.