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Hiobsbotschaft vor WM-Achtelfinal
Fällt Nati-Überflieger Johan Manzambi gegen Kolumbien aus?

Schock-Meldung aus dem Nati-Camp! Am Tag vor dem WM-Achtelfinal müssen mit Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow gleich drei Spieler das Training abbrechen.
Publiziert: 06.07.2026 um vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Johan Manzmabi droht für den WM-Achtelfinal auszufallen.
Foto: TOTO MARTI
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Lucas WerderReporter Fussball

Mega-Alarm vor dem WM-Achtelfinal gegen Kolumbien! Wie der SFV an der Pressekonferenz am Montagnachmittag (Ortszeit) bekannt gibt, mussten mit Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow gleich drei Spieler das Abschlusstraining abbrechen. Gerade ein Ausfall von Manzambi (3 Tore, 2 Vorlagen) und Vargas (2 Tore, 1 Vorlage) wären extrem schmerzhaft. «Der Ärger ist natürlich gross, dass sie das Training einen Tag vor dem Spiel abbrechen mussten. Es wäre ein grosser Verlust, wenn sie morgen nicht auf dem Platz stehen können», erklärt Murat Yakin.

Im Verlaufe des Tages sollen Untersuchungen Klarheit bringen. «Wir werden heute und morgen noch genau schauen, ob sie trotzdem dabei sein können», so der Nati-Coach. Damit drohen den Schweizern bereits die Ausfälle drei, vier und fünf. Mit Michel Aebischer und Luca Jaquez hatten bereits zwei andere Spieler in den letzten Tagen nicht trainieren können und dürften damit gegen Kolumbien nicht zur Verfügung stehen.

Angesprochen auf Manzmabi sagt Yakin: «Wir machen alles, damit er dabei sein kann. Es wäre schade, wenn er morgen nicht auf dem Platz stehen kann.» Der SFV will im Verlaufe des Tages informieren, ob einer der drei betroffenen Spieler für den WM-Achtelfinal ausfallen wird. Das grosse Zittern um unseren Nati-Überflieger hat damit begonnen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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