Schock-Meldung aus dem Nati-Camp! Am Tag vor dem WM-Achtelfinal müssen mit Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow gleich drei Spieler das Training abbrechen.

Lucas Werder Reporter Fussball

Mega-Alarm vor dem WM-Achtelfinal gegen Kolumbien! Wie der SFV an der Pressekonferenz am Montagnachmittag (Ortszeit) bekannt gibt, mussten mit Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow gleich drei Spieler das Abschlusstraining abbrechen. Gerade ein Ausfall von Manzambi (3 Tore, 2 Vorlagen) und Vargas (2 Tore, 1 Vorlage) wären extrem schmerzhaft. «Der Ärger ist natürlich gross, dass sie das Training einen Tag vor dem Spiel abbrechen mussten. Es wäre ein grosser Verlust, wenn sie morgen nicht auf dem Platz stehen können», erklärt Murat Yakin.

Im Verlaufe des Tages sollen Untersuchungen Klarheit bringen. «Wir werden heute und morgen noch genau schauen, ob sie trotzdem dabei sein können», so der Nati-Coach. Damit drohen den Schweizern bereits die Ausfälle drei, vier und fünf. Mit Michel Aebischer und Luca Jaquez hatten bereits zwei andere Spieler in den letzten Tagen nicht trainieren können und dürften damit gegen Kolumbien nicht zur Verfügung stehen.

Angesprochen auf Manzmabi sagt Yakin: «Wir machen alles, damit er dabei sein kann. Es wäre schade, wenn er morgen nicht auf dem Platz stehen kann.» Der SFV will im Verlaufe des Tages informieren, ob einer der drei betroffenen Spieler für den WM-Achtelfinal ausfallen wird. Das grosse Zittern um unseren Nati-Überflieger hat damit begonnen.