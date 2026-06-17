DE
FR
Abonnieren

«Kein Vertrauen in ihn»
Superstar Ronaldo wird nach miserablem WM-Auftakt in Heimat zerrissen

Portugal kommt zum WM-Auftakt gegen den Kongo nicht über ein 1:1 hinaus – und ist damit nicht einmal schlecht bedient. Entsprechend gross ist die Kritik im Land, insbesondere auch am blass gebliebenen Superstar Cristiano Ronaldo.
Publiziert: 17.06.2026 um 23:44 Uhr
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/4
Cristiano Ronaldo zieht beim WM-Auftakt gegen den Kongo einen schwachen Abend ein.
Foto: Anadolu via Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Das Positive vorweg: Cristiano Ronaldo (41) stellt am Mittwoch in Houston einen neuen Rekord auf – einfach, indem er gegen den Kongo in der Startelf steht. Das hat in einem WM-Spiel noch kein älterer Spieler geschafft.

Wirklich zum Feiern zumute dürfte es dem portugiesischen Captain aber nicht sein, denn: Ronaldo bleibt beim 1:1 über 90 Minuten hinweg blass. 25 Ballkontakte während der ganzen Partie sprechen eine klare Sprache. Sogar Torhüter Diogo Costa (26) kommt da mit 37 Berührungen auf mehr.

Kritische portugiesische Medien

Die Stimmen, die Ronaldo eher als Belastung denn als Unterschiedsspieler für die Nationalmannschaft ansehen, dürften so kaum leiser werden. Und tatsächlich zeigen sich die portugiesischen Medien anschliessend kritisch gegenüber ihrem Rekordnationalspieler.

«Portugal bleibt abhängig von Conceiçãos individuellen Spielzügen und dem Vertrauen in Ronaldo. Aber Vertrauen allein genügt nicht – schon gar nicht in den aktuellen Ronaldo», schreibt etwa die Tageszeitung «Publico». Und «A Bola» zieht den brasilianischen Ronaldo (49) herbei, um auszusprechen, was in Portugal wohl als Sakrileg gilt: «Es ist an der Zeit, dass die Welt endlich anerkennt, dass Lionel Messi der beste Spieler aller Zeiten ist.» Cristiano Ronaldos ewiger Rivale hat Argentinien in der Nacht auf Mittwoch mit einem Hattrick zum Startsieg über Algerien geführt.

Bleibt erneut die Reservistenrolle?

Auch die ausländischen Medien lassen kein gutes Haar an Portugals Nummer 7. «Portugal enttäuscht, CR7 noch mehr», titelt etwas die «Gazzetta dello Sport». Und die britische «Sun» übt sich im Wortspiel «All Gon Ron» («Es ist alles falsch gelaufen»).

Muss Ronaldo im zweiten Gruppenspiel gegen Usbekistan nun zu Beginn auf der Bank Platz nehmen? Durchaus möglich – und auch nicht ganz neu: Auch vor vier Jahren in Katar amtete er in den beiden K.o.-Spielen zunächst nur als Reservist.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
2
Portugal
Portugal
1
0
1
3
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
4
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Panama
Panama
0:0
1
0
1
3
Ghana
Ghana
0:0
1
0
1
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Portugal
Portugal
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Portugal
        Portugal
        WM 2026
        WM 2026