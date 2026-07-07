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Foto: TOTO MARTI

«Das Los auf ihrer Position»
Zwei Natispieler werden Reservisten-Stempel nicht los

Wie geht man damit um, wenn man an einer WM keine Minute zum Einsatz kommt? Nico Elvedi hat das bereits mehrfach erlebt und weiss, was Eray Cömert und Aurèle Amenda gerade durchmachen.
Publiziert: 00:12 Uhr
|
Aktualisiert: 00:33 Uhr
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Eray Cömert wartet noch auf seinen ersten WM-Einsatz.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

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Lucas Werder und Toto Marti

Einer ist weg, zwei sind noch da. Nach dem Kurzeinsatz von Noah Okafor (26) gegen Algerien verbleiben mit Eray Cömert (28) und Aurèle Amenda (22) noch zwei Feldspieler im Schweizer Team, die noch auf ihre ersten WM-Minuten warten. Im Gegensatz zu Amenda, für den es die erste Teilnahme an einem grossen Turnier ist, gehört Cömert schon zum dritten Mal an einer WM oder EM zum Nati-Kader. Seine bisherige Bilanz: 46 Spielminuten, 45 davon in der zweiten Hälfte bei der 1:6-Klatsche gegen Portugal vor dreieinhalb Jahren.

Auch wenn beide Verteidiger aufgrund der klaren Hierarchie in der Schweizer Abwehr ohne grosse Ambitionen nach Nordamerika gereist sind, dürften sich beide dennoch Hoffnungen auf den einen oder anderen Kurzeinsatz gemacht haben. Eine Situation, die keiner besser kennt als Nico Elvedi (29). Zwar ist die laufende WM bereits das sechste grosse Turnier für den Zürcher, die EM 2016, die WM 2018 und die EM 2024 erlebte der Gladbach-Profi aber ausschliesslich von der Ersatzbank aus.

«Das ist für einen Spieler natürlich enttäuschend», sagt er zu Blick. Mit einer solchen Situation müsse man aber umgehen können. «Gerade auch diese Spieler sind extrem wichtig für die Stimmung in der Mannschaft. Eray und Aurèle sind aber vom Charakter her sehr positive Typen, die uns immer wieder pushen.» Dass ausgerechnet zwei Abwehrspieler noch ohne Einsatz sind, kommt für Elvedi nicht überraschend. «Das ist das Los eines Verteidigers. In der 80. Minute wechselst du in der Regel keinen Innenverteidiger aus, sondern vielleicht eher einen Offensivspieler.»

Dzemaili blieb 2006 ohne Einsatzminute

Das sieht auch Blick-Experte Blerim Dzemaili so, der mit der WM 2006 ebenfalls ein komplettes Turnier von der Nati-Ersatzbank verfolgen musste. «An Elvedi und Akanji kommst du aktuell nicht vorbei», sagt er in der neuesten Folge des Forza-Podcasts von Blick. Sein Ratschlag an Amenda und Cömert: «Du musst einfach geduldig bleiben und auf deine Chance warten.» Während seiner Zeit als Nationalspieler habe das insbesondere Gelson Fernandes ausgezeichnet. «Er war nie beleidigt, völlig egal, ob er gespielt hat oder nicht.»

Dzemaili glaubt, dass ein erfolgreiches Turnier auch Auswirkungen auf jene Spieler haben kann, die weniger oder überhaupt nicht zum Einsatz gekommen sind. «Auch diese Spieler können durch einen weiten Vorstoss ihren Marktwert steigern», ist er überzeugt. Das scheint sich gerade im Fall von Amenda derzeit zu bewahrheiten. Obwohl der Bieler noch keine Minute auf dem Platz gestanden ist, dürfte er in diesem Sommer den nächsten Karriereschritt machen. Premier-League-Aufsteiger Coventry City soll sich die Dienste des Nati-Verteidigers rund 20 Millionen Euro Ablöse kosten lassen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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