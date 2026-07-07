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Einer ist weg, zwei sind noch da. Nach dem Kurzeinsatz von Noah Okafor (26) gegen Algerien verbleiben mit Eray Cömert (28) und Aurèle Amenda (22) noch zwei Feldspieler im Schweizer Team, die noch auf ihre ersten WM-Minuten warten. Im Gegensatz zu Amenda, für den es die erste Teilnahme an einem grossen Turnier ist, gehört Cömert schon zum dritten Mal an einer WM oder EM zum Nati-Kader. Seine bisherige Bilanz: 46 Spielminuten, 45 davon in der zweiten Hälfte bei der 1:6-Klatsche gegen Portugal vor dreieinhalb Jahren.

Auch wenn beide Verteidiger aufgrund der klaren Hierarchie in der Schweizer Abwehr ohne grosse Ambitionen nach Nordamerika gereist sind, dürften sich beide dennoch Hoffnungen auf den einen oder anderen Kurzeinsatz gemacht haben. Eine Situation, die keiner besser kennt als Nico Elvedi (29). Zwar ist die laufende WM bereits das sechste grosse Turnier für den Zürcher, die EM 2016, die WM 2018 und die EM 2024 erlebte der Gladbach-Profi aber ausschliesslich von der Ersatzbank aus.

«Das ist für einen Spieler natürlich enttäuschend», sagt er zu Blick. Mit einer solchen Situation müsse man aber umgehen können. «Gerade auch diese Spieler sind extrem wichtig für die Stimmung in der Mannschaft. Eray und Aurèle sind aber vom Charakter her sehr positive Typen, die uns immer wieder pushen.» Dass ausgerechnet zwei Abwehrspieler noch ohne Einsatz sind, kommt für Elvedi nicht überraschend. «Das ist das Los eines Verteidigers. In der 80. Minute wechselst du in der Regel keinen Innenverteidiger aus, sondern vielleicht eher einen Offensivspieler.»

Dzemaili blieb 2006 ohne Einsatzminute

Das sieht auch Blick-Experte Blerim Dzemaili so, der mit der WM 2006 ebenfalls ein komplettes Turnier von der Nati-Ersatzbank verfolgen musste. «An Elvedi und Akanji kommst du aktuell nicht vorbei», sagt er in der neuesten Folge des Forza-Podcasts von Blick. Sein Ratschlag an Amenda und Cömert: «Du musst einfach geduldig bleiben und auf deine Chance warten.» Während seiner Zeit als Nationalspieler habe das insbesondere Gelson Fernandes ausgezeichnet. «Er war nie beleidigt, völlig egal, ob er gespielt hat oder nicht.»

Dzemaili glaubt, dass ein erfolgreiches Turnier auch Auswirkungen auf jene Spieler haben kann, die weniger oder überhaupt nicht zum Einsatz gekommen sind. «Auch diese Spieler können durch einen weiten Vorstoss ihren Marktwert steigern», ist er überzeugt. Das scheint sich gerade im Fall von Amenda derzeit zu bewahrheiten. Obwohl der Bieler noch keine Minute auf dem Platz gestanden ist, dürfte er in diesem Sommer den nächsten Karriereschritt machen. Premier-League-Aufsteiger Coventry City soll sich die Dienste des Nati-Verteidigers rund 20 Millionen Euro Ablöse kosten lassen.

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