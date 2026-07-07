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«Der Idiot hat nicht einmal Schreiben gelernt»
Üble Rassismus-Attacke von Paraguay-Politikerin auf Mbappé

Nach der französischen Achtelfinal-Schlacht gegen Paraguay wird Kylian Mbappé von einer paraguayischen Politikerin aufs Übelste beschimpft. Das lässt der französische Captain nicht auf sich sitzen.
Publiziert: 00:14 Uhr
|
Aktualisiert: 00:45 Uhr
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Als «unverhohlener Rassismus» bezeichnet Kylian Mbappé Aussagen von Celeste Amarilla auf X.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Paraguays Senatorin beleidigt Mbappé nach WM-Niederlage gegen Frankreich
  • Mbappé reagiert auf X und nennt Amarillas Aussagen niederträchtig und rassistisch
  • Französischer Fussballverband plant rechtliche Schritte gegen Amarilla
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es sind ganz üble Worte, die Celeste Amarilla über Kylian Mbappé (27) verliert. «Er ist ein kolonialisierter Kameruner, der vorgibt, Franzose zu sein, verbittert, neureich, arrogant und hässlich», schreibt die paraguayische Senatorin des liberalen Partido Liberal Radical Auténtico am Sonntag auf X. Den Spielern der «Albirroja» wirft sie gleichzeitig vor, Mbappé nach Spielende «keine Ohrfeige» verpasst zu haben.

Den Beitrag publiziert Amarilla kurz nach Paraguays WM-Aus gegen Frankreich, bei dem die paraguayischen Spieler mit teils groben Unsportlichkeiten aufgefallen sind. Amarilla scheint abseits des Platzes nahtlos daran anzuknüpfen, vor allem auf verbaler Ebene.

Denn: Die Abgeordnete aus der Hauptstadt Asunción legt wenige Minuten später nach – und erlaubt sich dabei gar eine rassistische Tirade: «Der Idiot hat nicht einmal Schreiben gelernt. Anstelle von Muttermilch hat er aus Kokosnüssen gesaugt und das Gebildetste, was er je gehört hat, waren Schimpansen.»

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«Unverhohlener Rassismus»

Es sind Worte, die Mbappé mitten im WM-Turnier zu einer Reaktion zwingen. Ebenfalls auf X richtet sich der französische Captain direkt an die Senatorin: «Sie sind eine verachtenswerte Frau und Ihrer Funktion unwürdig. Sie repräsentieren Paraguay, ein Land, das während des Turniers Leidenschaft und Ehre gelebt hat, nicht.»

Amarilla würde primär dem Ruf ihres Landes schaden: «Durch Ihre Rücksichtslosigkeit und Ihren direkten Rassismus hat die ganze Welt bereits die Reise und die historische Leistung vergessen, die Ihre Spieler während der WM erbracht haben.»

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«Ich werde Menschen wie ihr niemals die Freiheit lassen, ihren Hass und Rassismus in der Welt zu verbreiten», fügt Mbappé an – und nimmt damit bereits das Vorgehen des französischen Fussballverbands vorweg. Dieser bezeichnet die Aussagen als «strafbar und verurteilenswert» und kündigt am Montagabend an, rechtliche Schritte gegen Amarilla einzuleiten.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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