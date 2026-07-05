Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Obwohl der WM-Achtelfinal zwischen Paraguay und Frankreich (0:1) kein sportlicher Leckerbissen ist, liefert er reichlich Gesprächsstoff. «Es ist nicht nur eine Schande, das ist sogar noch schlimmer», ärgert sich BBC-Experte Thomas Hitzlsperger laut «Mirror» im englischen TV über die diversen Unsportlichkeiten, die sich die Südamerikaner geleistet haben. «Ich habe kaum noch Respekt vor dieser paraguayischen Mannschaft – so, wie sie sich bei der Elfmeter-Situation verhalten hat», poltert der ehemalige deutsche Nationalspieler.

Die angesprochene Hitzlsperger-Szene: Einerseits versucht Paraguays Verteidiger Gustavo Velazquez mit gezielten Tritten, den Penaltypunkt zu malträtieren, währenddessen die Teamkollegen auf Ousmane Dembélé einwirken, der mit dem Ball auf dem Elfmeterpunkt steht. Nur schiesst dann nicht Dembélé, sondern zur Überraschung aller Südamerikaner Kylian Mbappé – und der führt die Franzosen durch seinen verwandelten Strafstoss in die nächste Runde.

Vor allem Mbappé ist während des Spiels in der Gluthitze von Philadelphia immer wieder mal das Ziel der überharten paraguayischen Gangart. Hitzlsperger: «Die Art und Weise, wie Kylian Mbappé und die gesamte Mannschaft sich beherrscht haben – dass sie nicht verletzt vom Platz gegangen sind, ist für mich fast ein Wunder. Und der Schiedsrichter, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen – das ist wahrscheinlich die schlechteste Leistung, die ich in diesem Turnier gesehen habe.»

Kein einziger Paraguay-Spieler verwarnt

Ilgiz Tantashev, dem Referee aus Usbekistan, entgleitet das Spiel durch seine zu grosszügige Linie. Was ein schlechter Witz ist: Während sich drei Franzosen je eine Verwarnung abholen, kommen Paraguays Spieler komplett ohne jegliche Karte durch den Match – etwas, was den Südamerikanern an einer WM gemäss des Datenanbieters «OptaJoe» letztmals 1998 gelungen ist. Mindestens vier Szenen, die als Tätlichkeit hätten gewertet werden können, lässt Tantashev der Mannschaft von Trainer Gustavo Alfaro durchgehen.

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«Die paraguayischen Spieler waren eine absolute Schande. Wären sie in meiner Mannschaft, würde ich die Hälfte von ihnen vom Platz zerren», wettert Hitzlspergers BBC-Kollege Joe Hart. «Ich würde niemals auf diese Weise gewinnen wollen, ich würde niemals auf diese Weise Fussball spielen wollen und der Schiedsrichter hat in keiner der Situationen geholfen», wettert Englands ehemaliger Nationalgoalie.

Die Warnung von Trainer Didier Deschamps

Aus Mbappé spricht die Genugtuung, als er laut «l'Équipe» gegenüber M6 erklärt: «Sie dachten, wir würden im Smoking zum Spiel erscheinen, dass wir nur kommen würden, um schöne Spielzüge und Doppelpässe zu zeigen. Aber wir können auch den ‹schmutzigen› Fussball spielen. Das haben wir getan, wir haben gewonnen und waren selbst in dieser Situation besser als sie. Das ist ihr Fussball, das ist ihre Spielweise.» Derselben TV-Station gegenüber erklärt William Saliba: «Der Trainer hatte uns gesagt, dass sie uns provozieren, hart in die Zweikämpfe gehen und versuchen würden, uns mit Fouls aus dem Konzept zu bringen. Das haben sie getan, aber wir sind konzentriert geblieben. Sie hätten ein paar Gelbe Karten verdient gehabt.»