Bei der Aktion von Paraguays Matias Galarza gegen Frankreichs Kylian Mbappé im WM-Achtelfinal drückt Schiedsrichter Ilgiz Tantashev beide Augen zu.

War das keine Tätlichkeit an Mbappé?

War das keine Tätlichkeit an Mbappé?

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Kein Wunder, wird diese Szene heiss diskutiert. Als Kylian Mbappé in der 38. Minute auf Ousmane Dembélé passt und danach direkt in Richtung Paraguays Strafraum lossprintet, wird der französische Captain auf unsanfte Art und Weise von Matias Galarza gestoppt.

Im Laufduell holt Galarza kurz mit seinem rechten Arm aus und erwischt danach Mbappé an der linken Hand.

Und was macht Schiedsrichter Ilgiz Tantashev aus Usbekistan, der gefühlt vier Meter daneben steht? Nichts. Auch der VAR schreitet nicht ein.

Die Frage bleibt: War das keine Tätlichkeit an Mbappé?

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