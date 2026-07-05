Blick-Experte Blerim Dzemaili ist nach dem Sechzehntelfinal zu Gast im Podcast «FORZA!» und spricht über Xhakas 150. Länderspiel, das Phänomen Ricardo Rodriguez und über Achtelfinal-Gegner Kolumbien.

Lucas Werder Reporter Fussball

Die WM-Sechzehntelfinals sind vorbei, die Schweiz steht zum fünften Mal in 20 Jahren in den Achtelfinals. Blerim Dzemaili analysiert im Podcast «FORZA!» die Nati und Gegner Kolumbien. Der Blick-Experte über ...

... den Sieg gegen Algerien

«Das war ein sehr souveräner und abgeklärter Auftritt. Die Nati macht Schritt für Schritt vorwärts. Das Risiko mit vier Offensivspielern und Denis Zakaria als Rechtsverteidiger hat sich ausgezahlt. Der Gegner hat es uns irgendwann aber auch sehr einfach gemacht, die Algerier haben das schlecht verteidigt. Johan Manzambi hatte in den drei Spielen zuvor nie so viel Platz. Ich glaube, es war auch der Plan von Murat Yakin, zu Beginn etwas abzuwarten und auf Fehler des Gegners zu warten.»

... den Manzambi-Hype

«Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum er bei Freiburg regelmässig im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt. Das macht für mich keinen Sinn. Solche Spieler, die sich so im Eins-gegen-eins behaupten, können dir ein Spiel entscheiden. Auch Dan Ndoye hat diese Fähigkeiten. Wir müssen diese Spieler in die Positionen bringen, in denen sie dem Gegner wehtun können. Ich war ja auch einer von denen, die gesagt haben, ich würde Manzambi weiterhin als Joker bringen. Aber wenn einer so spielt, kannst du ihn nicht auf der Bank lassen.»

2:40 Unterschied zu Deutschland? «Im Vergleich haben wir richtige Leader»

... die WM-Leistungen von Xhaka

«Gratulation zu den 150 Länderspielen. Da gibt es nicht viele Spieler auf der Welt, die das vorweisen können. Granit war auch gegen Algerien gut, aber für mich ist er immer noch erst bei 60 Prozent. Ich sehe noch Steigerungspotenzial, er wartet noch auf den ganz grossen Gegner. Gegen die Gegner, die wir jetzt hatten, hat das aber auch so gereicht. Der Transfer-Wirbel um seine Person wird ihn sicher nicht ablenken.»

3:06 Nati-Legende Dzemaili: «Granit Xhaka ist erst bei 60 Prozent»

... Oldie Ricardo Rodriguez

«Rici ist zwar eher ein leiser Typ, hat aber eine unglaubliche Persönlichkeit. Ähnlich wie Granit hat er ab seinem ersten Tag in der Nati immer spielen und wichtig für das Team sein wollen. Ich verstehe nicht, wie man an einem Spieler, der so viel für diese Mannschaft geleistet hat, irgendwelche Zweifel haben konnte. Ich weiss nicht, was er nach der WM macht. Nach diesen Spielen wird er aber ohne Probleme einen neuen Verein finden. In seinem Alter wird er den nächsten Schritt sicher auch mit seiner Familie besprechen. Dabei ist auch wichtig, was er nach seiner Karriere machen möchte. Es kann sein, dass ihm zum Beispiel der FCZ oder ein anderer Klub aus der Super League nicht nur einen Spielervertrag, sondern auch Möglichkeiten für nach der Karriere anbietet. Ich wollte mit 34 Jahren unbedingt zurück in die Schweiz kommen. Aber ich war damals auch nicht mehr in der Nati. Wenn er nochmals ein grosses Turnier spielen möchte, würde ich ihm raten, im Ausland zu bleiben.»

... Achtelfinal-Gegner Kolumbien

«Ich habe gehofft, dass Kolumbien einen Ausrutscher hat gegen Ghana. Kolumbien ist ganz klar der stärkere Gegner, verfügt in der Verteidigung und im Mittelfeld über gute Spieler und im Sturm über sehr viel Qualität. Eine Übermannschaft ist Kolumbien für die Schweiz aber nicht, für mich ist es ein 50:50-Spiel, und beide haben die gleiche Chance, um in den Viertelfinal zu kommen.»

... die Schweizer WM-Ziele

«Die Erwartungshaltung der Spieler an sich selbst ist riesig. Wir hatten bis jetzt noch keinen ganz grossen Gegner. Auch darum sieht die Mannschaft beim Blick auf die eigene Leistung auch selbst noch Potenzial. Sie wollen sich mit den Grossen messen. Die Spieler wollen darum unbedingt in den Viertelfinal. Es wäre ohnehin an der Zeit, endlich mal über den Achtelfinal hinauszukommen. Zu meiner Zeit habe ich nach dem Ausscheiden immer zahlreiche Handynachrichten bekommen, dass man stolz auf uns sei. Ich selber war aber eher leer und enttäuscht, weil wir mehr wollten. Ich glaube darum: Die Spieler haben auch jetzt höhere Erwartungen als das, was sie bis jetzt erreicht haben.»

3:03 Wie weit kommt die Nati? «Ohne das Duell gegen Messi gehe ich nicht nach Hause»

... die WM-Favoriten

«Was Frankreich gegen Schweden gezeigt hat, war unglaublich stark. Sie haben eine unglaubliche Mannschaft, die dem Gegner Angst macht. Sie sind für mich der einzige klare Favorit. Spanien hat einen Schritt nach vorne gemacht. England zeigt wieder einmal, dass sie eine Turniermannschaft sind. Brasilien hat mich dagegen weiter nicht ganz überzeugt.»

Die ganze Folge «FORZA!» mit Blerim Dzemaili nach dem Sechzehntelfinal gibt es ab sofort auf allen Podcast-Plattformen, Youtube und Blick.ch