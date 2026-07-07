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Tränenreicher Abschied
Cristiano Ronaldo tritt ohne Titel von der WM-Bühne ab

Mit Portugals Achtelfinal-Niederlage gegen Spanien ist die WM-Karriere von Cristiano Ronaldo zu Ende gegangen. Damit wird der fünffache Weltfussballer ohne den prestigeträchtigsten Pokal des Weltfussballs abtreten.
Publiziert: 01:59 Uhr
|
Aktualisiert: 02:16 Uhr
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Nach der Niederlage gegen Spanien steht Cristiano Ronaldo mit Tränen in den Augen vor den Fans.
Foto: IMAGO/APL
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Sie fliessen nicht ganz so heftig wie bei Portugals WM-Aus vor vier Jahren gegen Marokko – aber als sich Cristiano Ronaldo (41) und die portugiesische Nationalmannschaft nach der Last-Minute-Pleite gegen Spanien im Achtelfinal von den Fans verabschieden, sind doch Tränen in den Augen des Superstars zu sehen. 

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Sichtlich geknickt steht der Superstar auf dem Spielfeld, während die portugiesischen Anhänger seinen Namen skandieren. Ronaldo wird von seinen Mitspielern und Gegenspielern, darunter auch Spanien-Youngster Lamine Yamal (18) und Siegtorschütze Mikel Merino (30), tröstend umarmt und scheint den Platz gar nicht erst verlassen zu wollen.

«Er wollte die WM gewinnen»

Mit Ronaldo trauert in diesem Moment wohl ganz Portugal – stellvertretend dafür titelt die portugiesische Zeitung «A Bola»: «Wie viele deiner Tränen, Cris, sind Tränen Portugals?» Sein Trainer Roberto Martinez (52), der nach dem WM-Aus von seinem Posten zurücktritt, lobt seinen Captain nach dem Spiel: «Wir müssen dafür dankbar sein, was er an dieser Weltmeisterschaft geleistet hat. Er wollte sie gewinnen, das nehmen wir alle für immer mit. Als Beispiel für den Menschen hinter dem Sportler.»

Was den Moment besonders emotional macht: Ronaldo verabschiedet sich in Dallas endgültig von seinem Traum, einmal den WM-Pokal in die Höhe strecken zu dürfen. Schon vor dem Achtelfinal hat er angekündigt, dass die Endrunde in Nordamerika seine letzte sein wird: «Ich möchte es so sehr wie möglich geniessen, denn es wird die letzte Weltmeisterschaft sein, ja.»

Kommt nun der Rücktritt aus dem Nationalteam?

Ist die Niederlage gegen Spanien auch sein letztes Spiel im Portugal-Dress gewesen? Zumindest hat dies seine Schwester Katia Aveiro vor dem Sechzehntelfinal der Portugiesen gegen Kroatien (2:1) angedeutet. «Ich rede von der Nationalmannschaft. Nach den Informationen, die ich aus einer verlässlichen Quelle habe, ist das sein letzter Tanz», sagte die 48-Jährige gegenüber anwesenden Journalisten.

Ronaldo selbst hält sich in dieser Frage bedeckt. «Ich treffe keine Entscheidungen aus der Laune heraus. Im Moment ist es nicht wichtig, ob ich weitermache», sagt er nach dem Aus gegen Spanien. Sicher ist einzig: An der WM in vier Jahren wird er nicht mehr dabei sein. Die Partie gegen Spanien war nach insgesamt sechs WM-Teilnahmen sein 27. WM-Spiel und gleichzeitig sein letztes.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1:3
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3:1
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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