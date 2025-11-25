DE
Ronaldo fliegt für diesen Ellbogenschlag vom Platz
0:44
Dann klatscht er hämisch:Ronaldo fliegt für diesen Ellbogenschlag vom Platz

Rote Karte in Irland und ihre Folgen
Ronaldo und Portugal atmen nach gnädigem Fifa-Urteil auf

Ausgerechnet im zweitletzten Spiel der WM-Qualifikation liess sich Cristiano Ronaldo zu einer Tätlichkeit hinreissen. Die Fifa hat nun das Strafmass festgelegt – und sich dabei von einer milden Seite gezeigt.
Publiziert: vor 44 Minuten
Cristiano Ronaldo mit einem Lachen im Gesicht: Der Portugal-Superstar ist bei der WM 2026 von Anfang an spielberechtigt.
Yannick Peng und AFP

Ganz Portugal atmet auf: Cristiano Ronaldo steht seinem Land bei der Fussballweltmeisterschaft 2026 von Beginn an zur Verfügung. So hat es die Fifa entschieden.

Nach seiner Roten Karte im Match gegen Irland (0:2-Niederlage) war die Unsicherheit gross: Wie viele Spielsperren wird die Fifa dem 40-Jährigen nach seiner Tätlichkeit gegen Dara O'Shea aufdrücken? Denn: Da Portugal sich im darauffolgenden und zugleich letzten Qualifikationsspiel der Kampagne gegen Armenien (9:1-Erfolg) das direkte WM-Ticket sicherte, hätte eine längere Sperre Auswirkungen auf die Endrunde in Nordamerika.

Doch ein solches Horrorszenario bleibt Ronaldo und Portugal erspart – zumindest vorerst. Die Disziplinarkommission der Fifa verhängt zwar insgesamt drei Spielsperren, zwei davon jedoch auf Bewährung. Das einzige Pflichtspiel, das Ronaldo absitzen muss, war dasjenige gegen Armenien.

Die Bewährungszeit beträgt ein Jahr. «Wenn Cristiano Ronaldo während der Bewährungszeit einen weiteren Verstoss ähnlicher Art und Schwere begeht, gilt die in der Disziplinarentscheidung festgelegte Sperre automatisch als aufgehoben und die verbleibenden zwei Spiele müssen sofort abgesessen werden», teilt die Fifa in einem Pressestatement auf SID-Anfrage mit.

Der portugiesische Nationalheld (143 Tore in 226 Länderspielen) hat bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die Chance, Geschichte zu schreiben. Als erster Fussballer würde er seine sechste WM bestreiten.

Fan zeichnet ganzen Ronaldo-Vorfall auf
0:41
Das passierte vor dem Schlag:Fan zeichnet ganzen Ronaldo-Vorfall auf
Flog Superstar Ronaldo zu Recht vom Platz?
2:51
Meier über heikle Rot-Szene:Flog Superstar Ronaldo zu Recht vom Platz?
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
