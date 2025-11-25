Ausgerechnet im zweitletzten Spiel der WM-Qualifikation liess sich Cristiano Ronaldo zu einer Tätlichkeit hinreissen. Die Fifa hat nun das Strafmass festgelegt – und sich dabei von einer milden Seite gezeigt.

1/4 Cristiano Ronaldo mit einem Lachen im Gesicht: Der Portugal-Superstar ist bei der WM 2026 von Anfang an spielberechtigt. Foto: keystone-sda.ch

Ganz Portugal atmet auf: Cristiano Ronaldo steht seinem Land bei der Fussballweltmeisterschaft 2026 von Beginn an zur Verfügung. So hat es die Fifa entschieden.

Nach seiner Roten Karte im Match gegen Irland (0:2-Niederlage) war die Unsicherheit gross: Wie viele Spielsperren wird die Fifa dem 40-Jährigen nach seiner Tätlichkeit gegen Dara O'Shea aufdrücken? Denn: Da Portugal sich im darauffolgenden und zugleich letzten Qualifikationsspiel der Kampagne gegen Armenien (9:1-Erfolg) das direkte WM-Ticket sicherte, hätte eine längere Sperre Auswirkungen auf die Endrunde in Nordamerika.

Doch ein solches Horrorszenario bleibt Ronaldo und Portugal erspart – zumindest vorerst. Die Disziplinarkommission der Fifa verhängt zwar insgesamt drei Spielsperren, zwei davon jedoch auf Bewährung. Das einzige Pflichtspiel, das Ronaldo absitzen muss, war dasjenige gegen Armenien.

Die Bewährungszeit beträgt ein Jahr. «Wenn Cristiano Ronaldo während der Bewährungszeit einen weiteren Verstoss ähnlicher Art und Schwere begeht, gilt die in der Disziplinarentscheidung festgelegte Sperre automatisch als aufgehoben und die verbleibenden zwei Spiele müssen sofort abgesessen werden», teilt die Fifa in einem Pressestatement auf SID-Anfrage mit.

Der portugiesische Nationalheld (143 Tore in 226 Länderspielen) hat bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko die Chance, Geschichte zu schreiben. Als erster Fussballer würde er seine sechste WM bestreiten.

0:41 Das passierte vor dem Schlag: Fan zeichnet ganzen Ronaldo-Vorfall auf

2:51 Meier über heikle Rot-Szene: Flog Superstar Ronaldo zu Recht vom Platz?