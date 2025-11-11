DE
FR
Abonnieren

Sicher die letzte WM
Cristiano Ronaldo erklärt, wie lange er noch spielen will

Cristiano Ronaldo hat sich zu seiner Zukunft geäussert. Der portugiesische Superstar will noch ein bis zwei Jahre spielen. Das heisst: Die WM im nächsten Sommer ist definitiv seine letzte.
Publiziert: 14:17 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Auch mit 40 Jahren noch voller Tatendrang: Cristiano Ronaldo.
Foto: Armando Franca
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nach der zuletzt getätigten Rücktrittsankündigung beruhigt Cristiano Ronaldo (40) seine Fans. Er werde seine Fussballschuhe «vielleicht in ein, zwei Jahren» an den Nagel hängen.

Mehr zu Ronaldo
Ronaldo über Geld, seine Verlobung und sein Karriereende
Mit Video
Persönliches Interview
Ronaldo über Geld, seine Verlobung und sein Karriereende
Ronaldo ist auch mit 40 noch bestverdienendster Fussballer
Teenager in den Top 10
Ronaldo noch immer bestverdienendster Fussballer

Dies sagte Portugals Rekordtorschütze bei einem Medientermin am Dienstag. In der Vorwoche hatte er angemerkt, «bald» einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere ziehen zu wollen. Seinen millionenschweren Vertrag beim saudischen Klub Al-Nassr wird Ronaldo aller Voraussicht nach erfüllen. Bis 2027 ist er an den Verein aus Riad gebunden. Er fühle sich körperlich sehr gut, merkte der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner an.

Die WM im kommenden Jahr hingegen wird seine letzte sein. «Ja, definitiv. Ich werde dann 41 Jahre alt sein, und ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt.» Portugal hat sich noch nicht für das Turnier qualifiziert, könnte dies aber mit einem Sieg gegen Irland am Donnerstag schaffen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Portugal
Portugal
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Portugal
        Portugal