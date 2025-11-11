Cristiano Ronaldo hat sich zu seiner Zukunft geäussert. Der portugiesische Superstar will noch ein bis zwei Jahre spielen. Das heisst: Die WM im nächsten Sommer ist definitiv seine letzte.

Cristiano Ronaldo erklärt, wie lange er noch spielen will

Cristiano Ronaldo erklärt, wie lange er noch spielen will

1/4 Auch mit 40 Jahren noch voller Tatendrang: Cristiano Ronaldo. Foto: Armando Franca

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach der zuletzt getätigten Rücktrittsankündigung beruhigt Cristiano Ronaldo (40) seine Fans. Er werde seine Fussballschuhe «vielleicht in ein, zwei Jahren» an den Nagel hängen.

Dies sagte Portugals Rekordtorschütze bei einem Medientermin am Dienstag. In der Vorwoche hatte er angemerkt, «bald» einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere ziehen zu wollen. Seinen millionenschweren Vertrag beim saudischen Klub Al-Nassr wird Ronaldo aller Voraussicht nach erfüllen. Bis 2027 ist er an den Verein aus Riad gebunden. Er fühle sich körperlich sehr gut, merkte der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner an.

Die WM im kommenden Jahr hingegen wird seine letzte sein. «Ja, definitiv. Ich werde dann 41 Jahre alt sein, und ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt.» Portugal hat sich noch nicht für das Turnier qualifiziert, könnte dies aber mit einem Sieg gegen Irland am Donnerstag schaffen.