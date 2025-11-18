US-Präsident Trump trifft sich am Dienstag mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weissen Haus. Laut Berichten soll auch Fussballstar Cristiano Ronaldo anwesend sein.

1/5 Am Dienstag trat US-Präsident Donald Trump mit Fifa-Chef Gianni Infantino vor die Medien. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts Trump trifft saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman im Weissen Haus

Cristiano Ronaldo soll am Treffen teilnehmen, berichtet «The Athletic»

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist eine Nachricht, die aufhorchen lässt: Am Dienstagabend (ab 17 Uhr, Schweizer Zeit) trifft sich US-Präsident Donald Trump (79) mit dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman (40) im Weissen Haus. Am gemeinsamen Auftritt soll offenbar auch ein weltberühmter Fussball-Star teilnehmen.

Wie «The Athletic» unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, soll Cristiano Ronaldo (40) dem US-Präsidenten heute die Hand geben. Ronaldo ist derzeit beim saudischen Club al-Nassr unter Vertrag. Weder von saudischer noch amerikanischer Seite wurde das Treffen bisher offiziell bestätigt.

Treffen ab 17 Uhr

Ronaldo zeigte sich in den vergangenen Monaten offen dafür, Trump zu treffen. So signierte er im Juli ein Fussballtrikot auf dem stand: «Für Präsident Donald J. Trump. Spielen für den Frieden.» In der Talkshow des Moderators Piers Morgan sagte Ronaldo gar, dass er es sich wünsche, mit Trump über den Weltfrieden zu sprechen. «Er ist einer der Menschen, die dazu beitragen können, die Welt zu verändern. Einer der wichtigsten Menschen ist der US-Präsident. Wenn wir uns gegenseitig dabei helfen können, dies zu erreichen.»

Beim Treffen im Oval Office soll es um internationale Beziehungen, die Abraham-Abkommen und gegenseitige Investitionen gehen. Bereits am Montag verriet Trump, dass Saudi-Arabien 48 F-35-Kampfjets von den USA kaufen möchten.

Der saudische Kronprinz kehrt zum ersten Mal seit sieben Jahren in die Vereinigten Staaten zurück.