Blick-Leser wählen FCL-Star zum Spieler der Runde

Die Blick-Wahl zum Spieler der 25. Super-League-Runde hat einen klaren Sieger: Matteo Di Giusto erhält 20,9 Prozent der 1079 abgegebenen Stimmen.
Der Luzerner Offensivspieler brachte sein Team beim 4:1-Sieg gegen den FCZ mit seinem Treffer zum 1:0 früh auf die Siegerstrasse, zum 3:0 lieferte er die Vorlage. Von Blick gibts die Note 5, von der Leserschaft die Auszeichnung zum Spieler der Runde.
Das Rennen um Platz zwei ist enger: Servettes Miroslav Stevanovic (11,4 Prozent) holt nur sechs Stimmen weniger als Christian Fassnacht von den Young Boys (12,0 Prozent).
Fassnacht überzeugte mit zwei Toren beim 6:1-Kantersieg gegen Schlusslicht Winterthur, Stevanovic skorte im Spektakel-Derby gegen Lausanne gar dreifach – zum 1:0 gab er den Assist, die beiden Ausgleichstore zum 2:2 und zum späten 3:3 erzielte er selbst.
Auf den Plätzen vier und fünf folgen Sven Köhler (GC; 5,7) und Ethan Meichtry (Thun; 5,5).
Das Voting wurde am Montag, 16. Februar um 10 Uhr lanciert und am Dienstag um 13 Uhr ausgewertet.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
24
-39
14