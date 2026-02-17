Blick-Leser wählen FCL-Star zum Spieler der Runde

Ihr habt Abgestimmt: Der FC Luzern stellt den Spieler der 25. Runde, dahinter liefern sich Christian Fassnacht und Miroslav Stevanovic ein enges Rennen um Platz zwei.

Tor und Assist gegen den FCZ

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Blick-Wahl zum Spieler der 25. Super-League-Runde hat einen klaren Sieger: Matteo Di Giusto erhält 20,9 Prozent der 1079 abgegebenen Stimmen.

Der Luzerner Offensivspieler brachte sein Team beim 4:1-Sieg gegen den FCZ mit seinem Treffer zum 1:0 früh auf die Siegerstrasse, zum 3:0 lieferte er die Vorlage. Von Blick gibts die Note 5, von der Leserschaft die Auszeichnung zum Spieler der Runde.

Das Rennen um Platz zwei ist enger: Servettes Miroslav Stevanovic (11,4 Prozent) holt nur sechs Stimmen weniger als Christian Fassnacht von den Young Boys (12,0 Prozent).

Fassnacht überzeugte mit zwei Toren beim 6:1-Kantersieg gegen Schlusslicht Winterthur, Stevanovic skorte im Spektakel-Derby gegen Lausanne gar dreifach – zum 1:0 gab er den Assist, die beiden Ausgleichstore zum 2:2 und zum späten 3:3 erzielte er selbst.

Auf den Plätzen vier und fünf folgen Sven Köhler (GC; 5,7) und Ethan Meichtry (Thun; 5,5).

Das Voting wurde am Montag, 16. Februar um 10 Uhr lanciert und am Dienstag um 13 Uhr ausgewertet.

