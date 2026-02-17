DE
Tor und Assist gegen den FCZ
Blick-Leser wählen FCL-Star zum Spieler der Runde

Ihr habt Abgestimmt: Der FC Luzern stellt den Spieler der 25. Runde, dahinter liefern sich Christian Fassnacht und Miroslav Stevanovic ein enges Rennen um Platz zwei.
Publiziert: vor 22 Minuten
1/4
Matteo Di Giusto (r.) wird im Blick-Voting zum Spieler der 25. Runde gewählt.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Blick-Wahl zum Spieler der 25. Super-League-Runde hat einen klaren Sieger: Matteo Di Giusto erhält 20,9 Prozent der 1079 abgegebenen Stimmen.

Der Luzerner Offensivspieler brachte sein Team beim 4:1-Sieg gegen den FCZ mit seinem Treffer zum 1:0 früh auf die Siegerstrasse, zum 3:0 lieferte er die Vorlage. Von Blick gibts die Note 5, von der Leserschaft die Auszeichnung zum Spieler der Runde.

Das Rennen um Platz zwei ist enger: Servettes Miroslav Stevanovic (11,4 Prozent) holt nur sechs Stimmen weniger als Christian Fassnacht von den Young Boys (12,0 Prozent). 

Fassnacht überzeugte mit zwei Toren beim 6:1-Kantersieg gegen Schlusslicht Winterthur, Stevanovic skorte im Spektakel-Derby gegen Lausanne gar dreifach – zum 1:0 gab er den Assist, die beiden Ausgleichstore zum 2:2 und zum späten 3:3 erzielte er selbst. 

Auf den Plätzen vier und fünf folgen Sven Köhler (GC; 5,7) und Ethan Meichtry (Thun; 5,5). 

Das Voting wurde am Montag, 16. Februar um 10 Uhr lanciert und am Dienstag um 13 Uhr ausgewertet.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
