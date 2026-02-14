Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Der FC Luzern jubelt im Letzigrund über einen klaren Sieg, der gut und gerne noch höher hätte ausfallen können. Aber auch so haben sich sämtliche Akteure eine positive Bewertung verdient. Allen voran Oscar Kabwit. Der Stürmer aus der DR Kongo ist mit seinem Tor und Assist der Matchwinner. Genauso wie Matteo Di Giusto, der seine Skorerpunkte weiter ausbaut. Der einzige in der Offensive mit keiner 5 ist Julian von Moos. Der Ostschweizer kämpft zwar viel und hätte sich beinahe mit einem Tor belohnt. Aber am Ende des Tages ist er nicht unter den Skorern. Möglich, dass er es in einer Woche besser macht. Eine 5 hätte sich dagegen Bung Meng Freimann verdient. Aufgrund seiner Notbremse kriegt er aber nur eine 4. Nun muss Frick hoffen, dass der angeschlagenene Knezevic in einer Woche wieder im Team ist, ansonsten muss er gegen Basel in der Innenverteidigung wieder einmal improvisieren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Ferreira bis 75., Kabwit bis 75., von Moos bis 79. – Ottiger ab 75., Vasovic ab 75., Winkler ab 79. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCZ-Spieler abgeschnitten

Es ist eine Nichtleistung die der FC Zürich am Samstagabend abliefert. Unentschuldbar eigentlich. Insbesondere defensiv muss sich die Mannschaft von Dennis Hediger an der eigenen Nase nehmen. Kablan, Kamberi, Sauter und Comenencia leisten sich in der ersten Halbzeit mehrere schwerwiegende Patzer. Allen voran Comenencia. Seine verletzungsbedingte Auswechslung kommt fast einer Erlösung gleich. Die eingewechselten Vujevic und Hack bringen etwas Ruhe ein. Doch es ändert auch nichts mehr an der Schlappe. Im Mittelfeld und im Sturm agiert der FCZ etwas solider. Allerdings sind auch sie nie wirklich in der Partie. Nevio Di Giusto ist noch einer der Besseren. Valon Berisha hat sich sein Debüt für den FCZ derweil ganz bestimmt anders vorgestellt. Und Silas Huber kriegt aufgrund seines Patzers, der das 0:2 verschuldet ebenfalls nur eine 2.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Comenencia bis 45., Kablan bis 46., Krasniqi bis 60., Reichmuth bis 60., N. Di Giusto bis 80. – Hack ab 45., Vujevic ab 46., Bangoura ab 60., Berisha ab 60., Fischer ab 80. (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen