Deutsche können nicht mithalten
Ihr habt gewählt: Das ist das schönste Fasnachtstrikot

Die Blick-Leserinnen und Leser haben gewählt. Das schönste Fasnachtstrikot kommt aus der Schweiz.
Publiziert: vor 9 Minuten
Die deutschen Karnevalstrikots kommen im Voting schlecht an. Köln und ...
Carlo Steiner

In Städten mit grosser Fasnachtstradition haben Sondertrikots im Frühjahr Tradition. Wir haben die Blick-Leserinnen und Leser gefragt, welcher Klub dieses Jahr das schönste Leibchen herausgegeben hat.

Die beiden Schweizer Vereine – Basel und Luzern – haben im Voting gegenüber der deutschen Karnevals-Konkurrenz aus Mainz und Köln klar die Nase vorn. 83 Prozent der Stimmen holten sich FCL und FCB, nur je sechs Prozent entschieden sich für Köln und Urs-Fischer-Klub Mainz. Nur vier Prozent gaben an, dass ihnen keines der Trikots gefällt.

Das Rennen um den Sieg in der Abstimmung macht der FC Basel. 46 Prozent stimmen für das rot-blaue «Chaos-Trikot». Bleiben 37 Prozent für das Luzerner Shirt mit dem Blasinstrument auf dem Bauchbereich. 

