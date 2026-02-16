Sowohl Basel als auch Luzern spielten am vergangenen Wochenende in ungewöhnlichem Look. Welches der beiden Fasnachtstrikots gefällt dir besser? Stimme jetzt ab

Seit mehreren Jahren lanciert der FC Basel im Februar ein Fasnachtsshirt. In dieser Spielzeit sind die Bebbi aber nicht alleine. Auch der FC Luzern brachte ein Fasnachtstrikot heraus.

Das Leibchen des FCB ist klassisch in blau und rot gehalten und fängt «das Chaos, den Rhythmus und die Energie der Fasnacht» ein, wie die Basler auf ihrer Webseite schreiben. «Das Blätzli-Bajass-Muster aus der Spraydose trifft auf ein Mural-artiges Artwork voller Details: Trommel, Piccolo, Schlegel, Fussballschuhe, Ball, Tags. Je länger man schaut, desto mehr entdeckt man.»

Auch das Shirt der Luzerner soll zeigen, was die Fassnacht ausmacht: «Laute Guggenmusik, kreative Masken und rüüdig viel Konfetti», heisst es auf der Webseite. Das Trikot enthält auf der Vorderseite ein blaues Muster auf schwarzem Grund und dazu goldene Elemente wie beispielsweise eine Trompete.

Auch Deutschland kann Fasnachtstrikots

Übrigens: Ähnlich wie beim FCB ist das jährliche Trikot zur Fasnacht – oder zum Karneval – auch bei den beiden Bundesligisten Mainz und Köln eine Tradition.

Das Shirt der 05er kommt in dieser Saison in schwarz mit verschiedenfarbigen Rauten daher. Angelehnt ist es an den Schwellkopp Lisbetche, eine traditionelle Figur der Mainzer Fasnacht mit überdimensionalem Pappmachékopf. Das rote Torwarttrikot ist deutlich weniger ausgefallen.

Das Leibchen der Geissböcke ist derweil klassisch rot-weiss gestreift, dazu ziert das Kölner Karnevalslogo das Shirt. Inspiriert ist es vom klassischen Kölner Karnevalskostüm. Auch beim «Effzeh» kommt das gelbe Torwarttrikot weniger abenteuerlich daher.

Da stellt sich doch die Frage: Wer hat das schönste Fasnachtstrikot? Stimme jetzt ab!

