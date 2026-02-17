DE
Guter Deadline-Day oder nicht?
FCZ-Zuzug einst Rekordmann – Schwergewichte auch für YB und FCB

Der FCZ, Basel und YB haben am Deadline-Day zugeschlagen. Es kommen für Super-League-Verhältnisse grosse Namen in die Schweiz. Stimmt dich das als Fan und Beobachter zufrieden?
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Grosse Erfahrung: Ivan Cavaleiro (l.) im April 2019 gegen Granit Xhaka, damals im Arsenal-Trikot.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • FCZ holt Ivan Cavaleiro (32) aus Portugal am Deadline-Day
  • Cavaleiro spielte 59 Premier-League-Spiele, war 2016 Wolverhamptons Rekordtransfer
  • Monaco zahlte 2013 rund 15 Millionen Franken an Benfica für ihn
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Mit Ivan Cavaleiro (32) hat der FCZ am Deadline-Day einen Spieler von internationalem Format mit Erfahrung auf den grossen Bühnen Europas verpflichtet. Er kommt auf 59 Premier-League-Spiele, kickte in der Ligue 1 und in Portugal und war einst ein millionenschwerer Top-Shot.

Als Wolverhampton den Portugiesen im August 2016 holt – notabene ebenfalls am Deadline Day – wird er zum neuen Rekordtransfer des englischen Klubs. Die Wolves, damals noch zweitklassig, bezahlen rund neun Millionen Franken. Drei Jahre davor überwies Monaco rund 15 Millionen für Cavaleiro an Benfica.

Nun stösst Cavaleiro aus Portugal von Tondela nach Zürich. Davor spielte er auch in Brasilien, Polen und war in seiner Karriere teils einige Monate ohne Klub. Knackpunkte in seiner Karriere waren seine Stationen in Fulham und Lille, wo er sich nach Phasen als Stammspieler nicht mehr behaupten konnte. Einiges an Routine wird er aber bestimmt nach Zürich bringen.

Bestens bekannt in der Schweiz ist FCB-Zuzug Becir Omeragic (24). Der Meisterspieler des FCZ (2022) und ehemalige Servette-Junior hat in zweieinhalb Jahren in Frankreich nochmals einen Schritt gemacht – trotz Abstieg mit Montpellier.

Bei den Südfranzosen ist Omeragic zum Captain gereift und stand in dieser Saison in der Ligue 2 in jedem Spiel in der Startelf. Und das Problem mit den Migräne-Anfällen, das ihn zu FCZ-Zeiten beschäftigte, konnte er hinter sich lassen, wie er gegenüber Blick erklärte.

Ein Schwergewicht hat am Deadline-Day auch YB verpflichtet. Für Samuel Essende (28) zahlen die Berner gemäss Sky über vier Millionen an Augsburg. Sergio Córdova wird YB im Gegenzug wohl verlassen.

Doch hat YB an den richtigen Schrauben gedreht? Sorgen bereitete in den letzten Wochen vor allem auch die Abwehr. Der Zähler steht schon bei 49 Gegentoren nach 25 Runden – exakt so viele Gegentore hatte YB in der auch nicht über alle Zweifel erhabenen letzten Saison (Platz 3) ganz zum Ende.

Abgesehen der drei für Super-League-Verhältnisse grossen Namen ist am Deadline-Day nur vereinzelt noch etwas passiert. Servette holt mit Junior Kadile einen 23-jährigen Franzosen für die Offensive, Winterthur leiht Emmanuel Essiam (22) für eineinhalb Jahre vom FCB aus, wie am Tag danach bekannt wird.

In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Ligue 1
Ligue 1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Augsburg
FC Augsburg
FC Basel
FC Basel
FC Winterthur
FC Winterthur
FC Zürich
FC Zürich
Premier League
Premier League
Super League
Super League
