Giorgio Marchetti betritt die Bühne
Ein vertrautes Gesicht an Uefa-Auslosung betritt die Bühne: Der stellvertretende Uefa-Generalsekretär Giorgio Marchetti erklärt die Formalitäten der Auslosung. Zudem führt er seinen heutigen prominenten Gast ein: Ausgelost werden die Begegnungen von Ex-Arsenal-Profi Robert Pirès.
Ein Rückblick auf den letzten CL-Spieltag
Zu Beginn des Events blickt die Uefa auf den spektakulären letzten Ligaphase-Spieltag vom Mittwoch zurück – Anlass genug, um selbst auch noch einmal zurückzuschauen. Hier gibts die Übersicht über die Höhepunkte dieses Abends.
Gleich gehts los
In wenigen Minuten ist es so weit: Ab 12 Uhr werden in Nyon die acht Playoff-Duelle in der Champions League ausgelost. Zumindest die Lostöpfe sind stehen schon einmal bereit.
So läuft die Auslosung ab
Aufgrund ihrer Platzierungen in der Liga-Phase sind die Teams für einen bestimmten Pfad gesetzt. Damit sind jeweils nur zwei Teams als Playoff-Gegner möglich. Mehr zum Ablauf der Auslosung findest du hier.
In Nyon werden die Playoff-Duelle ausgelost
Guten Morgen und herzlich willkommen zur Auslosung der Playoff-Duelle in der K.o.-Phase der Champions League. In diesen treten die Teams auf den Rängen neun bis 24 der Ligaphase an, darunter befinden sich mit PSG und Inter Mailand auch die beiden Finalisten des Vorjahres. Zu welchen Duellen kommt es im Februar im Kampf um die noch verbleibenden Achtelfinal-Tickets? Erfahre es ab 12 Uhr hier im Ticker. Ab 13 Uhr geht dann auch die Auslosung der Europa-League-Playoffs über die Bühne – ohne Schweizer Beteiligung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1