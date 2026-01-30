DE
Auslosung im Ticker
Welche Playoff-Duelle warten auf Real, PSG und Co.?

Auf dem Weg in den Achtelfinal der Champions League müssen 16 Teams den Umweg über die Playoffs nehmen, darunter die beiden letztjährigen Finalisten PSG und Inter Mailand. Mit wem bekommen sie es im Februar zu tun? Erfahre es ab 12 Uhr hier im Auslosungs-Ticker.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
1/4
In Nyon werden am Freitag die Playoffs der Champions League ausgelost.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport
vor 6 Minuten

Giorgio Marchetti betritt die Bühne

Ein vertrautes Gesicht an Uefa-Auslosung betritt die Bühne: Der stellvertretende Uefa-Generalsekretär Giorgio Marchetti erklärt die Formalitäten der Auslosung. Zudem führt er seinen heutigen prominenten Gast ein: Ausgelost werden die Begegnungen von Ex-Arsenal-Profi Robert Pirès.

vor 13 Minuten

Ein Rückblick auf den letzten CL-Spieltag

Zu Beginn des Events blickt die Uefa auf den spektakulären letzten Ligaphase-Spieltag vom Mittwoch zurück – Anlass genug, um selbst auch noch einmal zurückzuschauen. Hier gibts die Übersicht über die Höhepunkte dieses Abends.

vor 19 Minuten

Gleich gehts los

In wenigen Minuten ist es so weit: Ab 12 Uhr werden in Nyon die acht Playoff-Duelle in der Champions League ausgelost. Zumindest die Lostöpfe sind stehen schon einmal bereit.

07:52 Uhr

So läuft die Auslosung ab

Aufgrund ihrer Platzierungen in der Liga-Phase sind die Teams für einen bestimmten Pfad gesetzt. Damit sind jeweils nur zwei Teams als Playoff-Gegner möglich. Mehr zum Ablauf der Auslosung findest du hier.

07:46 Uhr

In Nyon werden die Playoff-Duelle ausgelost

Guten Morgen und herzlich willkommen zur Auslosung der Playoff-Duelle in der K.o.-Phase der Champions League. In diesen treten die Teams auf den Rängen neun bis 24 der Ligaphase an, darunter befinden sich mit PSG und Inter Mailand auch die beiden Finalisten des Vorjahres. Zu welchen Duellen kommt es im Februar im Kampf um die noch verbleibenden Achtelfinal-Tickets? Erfahre es ab 12 Uhr hier im Ticker. Ab 13 Uhr geht dann auch die Auslosung der Europa-League-Playoffs über die Bühne – ohne Schweizer Beteiligung.

Ende des Livetickers
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
In diesem Artikel erwähnt
Europa League
Europa League
Brann Bergen
Brann Bergen
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
KRC Genk
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
Roter Stern Belgrad
Roter Stern Belgrad
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
Viktoria Pilsen
Viktoria Pilsen
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
OSC Lille
OSC Lille
Celta Vigo
Celta Vigo
Bologna
Bologna
Nottingham Forest
Nottingham Forest
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
FK Karabach Agdam
FK Karabach Agdam
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
Benfica Lissabon
Benfica Lissabon
FC Brügge
FC Brügge
Champions League
Champions League
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
AS Monaco
AS Monaco
Real Madrid
Real Madrid
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Juventus Turin
Juventus Turin
Inter Mailand
Inter Mailand
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Newcastle United
Newcastle United
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
