In Nyon werden die Playoff-Duelle ausgelost

Guten Morgen und herzlich willkommen zur Auslosung der Playoff-Duelle in der K.o.-Phase der Champions League. In diesen treten die Teams auf den Rängen neun bis 24 der Ligaphase an, darunter befinden sich mit PSG und Inter Mailand auch die beiden Finalisten des Vorjahres. Zu welchen Duellen kommt es im Februar im Kampf um die noch verbleibenden Achtelfinal-Tickets? Erfahre es ab 12 Uhr hier im Ticker. Ab 13 Uhr geht dann auch die Auslosung der Europa-League-Playoffs über die Bühne – ohne Schweizer Beteiligung.