So stehts in der Livetabelle der Europa League

Stefan MeierLeiter Desk Sport
Am Tag nach dem Champions-League-Wahnsinn steht auch in der Europa League ein Spektakel an. Erneut 18 Spiele parallel, Spannung pur für Fussball-Fans – und mitten in der Entscheidung mit YB und Basel zwei Schweizer Klubs.
In der Live-Tabelle behältst du die Übersicht, für wen es europäisch weitergeht.
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
7
11
18
2
Aston Villa
7
7
18
3
SC Freiburg
7
7
17
4
FC Midtjylland
7
8
16
5
SC Braga
7
6
16
6
AS Rom
7
7
15
7
Ferencvaros Budapest
7
5
15
8
Real Betis Balompie
7
5
14
9
FC Porto
7
4
14
10
KRC Genk
7
3
13
11
FK Crvena Zvezda Belgrade
7
1
13
12
PAOK Thessaloniki
7
5
12
13
VfB Stuttgart
7
5
12
14
RC Celta de Vigo
7
4
12
15
Bologna FC
7
4
12
16
Nottingham Forest
7
4
11
17
FC Viktoria Pilsen
7
4
11
18
Fenerbahce Istanbul
7
3
11
19
Panathinaikos Athen
7
2
11
20
GNK Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
OSC Lille
7
2
9
22
SK Brann
7
-1
9
23
BSC Young Boys
7
-5
9
24
Celtic Glasgow
7
-4
8
25
Ludogorets 1945 Razgrad
7
-4
7
26
Feyenoord Rotterdam
7
-3
6
27
FC Basel
7
-3
6
28
FC Salzburg
7
-4
6
29
Fotbal Club FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead Eagles
7
-8
6
31
Glasgow Rangers
7
-7
4
31
SK Sturm Graz
7
-7
4
33
OGC Nizza
7
-7
3
34
FC Utrecht
7
-8
1
35
Malmö FF
7
-10
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
7
-17
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Hier die Übersicht aller Spiele, verfolge sie einzeln im Ticker:
