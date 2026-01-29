DE
Wer hat die Nase vorn?
So stehts in der Livetabelle der Europa League

Wer erreicht die Top 8, wer muss in die Playoffs und wer scheidet aus? Mit der Livetabelle behältst du den Überblick über den Spektakel-Abend der Europa League.
Publiziert: vor 41 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Am Tag nach dem Champions-League-Wahnsinn steht auch in der Europa League ein Spektakel an. Erneut 18 Spiele parallel, Spannung pur für Fussball-Fans – und mitten in der Entscheidung mit YB und Basel zwei Schweizer Klubs. 

In der Live-Tabelle behältst du die Übersicht, für wen es europäisch weitergeht.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
7
11
18
2
Aston Villa
Aston Villa
7
7
18
3
SC Freiburg
SC Freiburg
7
7
17
4
FC Midtjylland
FC Midtjylland
7
8
16
5
SC Braga
SC Braga
7
6
16
6
AS Rom
AS Rom
7
7
15
7
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
7
5
15
8
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
7
5
14
9
FC Porto
FC Porto
7
4
14
10
KRC Genk
KRC Genk
7
3
13
11
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
7
1
13
12
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
7
5
12
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
7
5
12
14
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
7
4
12
15
Bologna FC
Bologna FC
7
4
12
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
7
4
11
17
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
7
4
11
18
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
7
3
11
19
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
7
2
11
20
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
OSC Lille
OSC Lille
7
2
9
22
SK Brann
SK Brann
7
-1
9
23
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
-5
9
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
7
-4
8
25
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
7
-4
7
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
7
-3
6
27
FC Basel
FC Basel
7
-3
6
28
FC Salzburg
FC Salzburg
7
-4
6
29
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
7
-8
6
31
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
7
-7
4
31
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
7
-7
4
33
OGC Nizza
OGC Nizza
7
-7
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
7
-8
1
35
Malmö FF
Malmö FF
7
-10
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
7
-17
1
Playoffs
Qualifikationsspiele

Hier die Übersicht aller Spiele, verfolge sie einzeln im Ticker: 

In diesem Artikel erwähnt
Europa League
Europa League
Brann Bergen
Brann Bergen
SC Braga
SC Braga
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
Malmö FF
Malmö FF
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
KRC Genk
KRC Genk
GA Eagles
GA Eagles
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
FCSB Bukarest
FCSB Bukarest
Roter Stern Belgrad
Roter Stern Belgrad
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
Viktoria Pilsen
Viktoria Pilsen
FC Utrecht
FC Utrecht
Sturm Graz
Sturm Graz
Salzburg
Salzburg
FC Porto
FC Porto
FC Midtjylland
FC Midtjylland
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
Nizza
Nizza
Olympique Lyon
Olympique Lyon
OSC Lille
OSC Lille
Betis Sevilla
Betis Sevilla
Celta Vigo
Celta Vigo
AS Rom
AS Rom
Bologna
Bologna
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Aston Villa
Aston Villa
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
SC Freiburg
SC Freiburg
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
