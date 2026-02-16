Bundesliga-Stürmer wechselt zu YB

Kurz vor Transferschluss könnte sich YB noch verstärken: Aus der Bundesliga soll Samuel Essende im Anflug sein.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Verstärkung für YB! Samuel Essende wechselt nach Bern – das meldet Sky-Reporter Florian Plettenberg. Der 28-jährige Stürmer kommt von Augsburg aus der Bundesliga (44 Bundesliga-Partien, acht Tore). Zuvor kickte der Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongos in Belgien, Portugal und Frankreich.

Es heisst, YB zahlt über vier Millionen Franken an Augsburg. Zuerst hat die Plattform «absolutfussball.com» über das Interesse der Berner am Stürmer berichtet.

Ausgebildet wurde Essende einst bei PSG, wo er 2018 seinen ersten Profivertrag unterschrieb.

Der Knipser hat sowohl die französische als auch die kongolesische Staatsbürgerschaft, im Juni 2024 debütierte er in der WM-Quali gegen den Senegal für die kongolesische Nati.

Noch näher dran an YB Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen