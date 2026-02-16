DE
Zwischenrunde vor dem Achtelfinal
So funktionieren die Champions-League-Playoffs

Zum zweiten Mal in der Geschichte der Champions League stehen zwischen der Ligaphase und den Achtelfinals die Playoffs an, in denen 16 Teams ums Weiterkommen kämpfen. Diesen Dienstag und Mittwoch werden die Hinspiele ausgetragen, ehe es nächste Woche um die Wurst geht.
Publiziert: 15:50 Uhr
|
Aktualisiert: 15:54 Uhr
1/4
PSG misst sich in den CL-Playoffs mit Ligakonkurrent Monaco.
Darum gehts

  • 16 Playoff-Mannschaften kämpfen um acht Achtelfinal-Plätze
  • Hinspiele diese Woche, Rückspiele nächste Woche
  • PSG - Barça und Real - City mögliche Achtelfinals
Cédric Heeb und Alexander Hornstein

Während mit Olympia 2026 derzeit der Fokus vieler Sportfans auf Mailand und Cortina d'Ampezzo liegt, wird natürlich auch Fussball gespielt. Fussball auf allerhöchstem Niveau. Mit den Playoffs stehen in der Champions League die zusammen mit der Modusrevolution neu gegründeten Playoffs an, um die zweite Hälfte der Teilnehmer an den Achtelfinals zu bestimmen. Jene Teams, die die Ligaphase auf den Rängen 1-8 beendeten (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting und City), sind dafür bereits qualifiziert und warten nun auf ihre Gegner.

In den Playoffs duellieren sich die Vereine auf den Rängen dahinter (9-24) und liefern sich in den Hinspielen dieser Woche ein erstes Kräftemessen. Die Entscheidung fällt dann in den Rückspielen der kommenden Woche. Aufgrund des Turnierbaums sind die möglichen Achtelfinalgegner bereits bekannt. 

Die Hinspiele der Champions-League-Playoffs 2026

Dienstag (17.02.)

  • Galatasaray – Juventus (18.45 Uhr)

  • BVB – Atalanta (21 Uhr)
  • Monaco – PSG (21 Uhr)
  • Benfica – Real Madrid (21 Uhr)

Mittwoch (18.02.)

  • Qarabag – Newcastle (18.45 Uhr)

  • Olympiakos – Leverkusen (21 Uhr)

  • Bodö/Glimt – Inter (21 Uhr)

  • Brügge – Atletico (21 Uhr)

Achtelfinal-Kracher mit PSG - Barça und Real - City?

Nach den Rückspielen dauerts nur zwei Tage, ehe mit der Achtelfinal-Auslosung vom 27. Februar die letzte Unbekannte in der laufenden CL-Saison geklärt wird. Auch dann gibts bei den direkt qualifizierten Achtelfinalisten wieder das Prozedere mit den Zweiergrüppchen (1./2., 3./4., 5./6. und 7./8.), die bei der Ziehung dem jeweiligen Sieger der Playoffs zugelost werden. Deren Plätze ist im Turnierbaum bereits fixiert.

Schon jetzt steht fest: In der Runde der letzten 16 wirds zu einigen Krachern kommen. Dazu zählt etwa das Achtelfinal von PSG, das die Hauptstädter entweder gegen Barça oder Chelsea austragen. Oder aber das ewige Duell zwischen Real und City. Die beiden Giganten trafen in jeder der letzten fünf Saisons aufeinander und könnten nach dem Duell in der diesjährigen Ligaphase im Achtelfinal erneut aufeinander treffen.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
