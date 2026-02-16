Zum zweiten Mal in der Geschichte der Champions League stehen zwischen der Ligaphase und den Achtelfinals die Playoffs an, in denen 16 Teams ums Weiterkommen kämpfen. Diesen Dienstag und Mittwoch werden die Hinspiele ausgetragen, ehe es nächste Woche um die Wurst geht.

Darum gehts 16 Playoff-Mannschaften kämpfen um acht Achtelfinal-Plätze

Hinspiele diese Woche, Rückspiele nächste Woche

PSG - Barça und Real - City mögliche Achtelfinals Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Während mit Olympia 2026 derzeit der Fokus vieler Sportfans auf Mailand und Cortina d'Ampezzo liegt, wird natürlich auch Fussball gespielt. Fussball auf allerhöchstem Niveau. Mit den Playoffs stehen in der Champions League die zusammen mit der Modusrevolution neu gegründeten Playoffs an, um die zweite Hälfte der Teilnehmer an den Achtelfinals zu bestimmen. Jene Teams, die die Ligaphase auf den Rängen 1-8 beendeten (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting und City), sind dafür bereits qualifiziert und warten nun auf ihre Gegner.

In den Playoffs duellieren sich die Vereine auf den Rängen dahinter (9-24) und liefern sich in den Hinspielen dieser Woche ein erstes Kräftemessen. Die Entscheidung fällt dann in den Rückspielen der kommenden Woche. Aufgrund des Turnierbaums sind die möglichen Achtelfinalgegner bereits bekannt.

Die Hinspiele der Champions-League-Playoffs 2026 Dienstag (17.02.) Galatasaray – Juventus (18.45 Uhr)

BVB – Atalanta (21 Uhr)



Monaco – PSG (21 Uhr)

Benfica – Real Madrid (21 Uhr) Mittwoch (18.02.) Qarabag – Newcastle (18.45 Uhr)

Olympiakos – Leverkusen (21 Uhr)

Bodö/Glimt – Inter (21 Uhr)

Achtelfinal-Kracher mit PSG - Barça und Real - City?

Nach den Rückspielen dauerts nur zwei Tage, ehe mit der Achtelfinal-Auslosung vom 27. Februar die letzte Unbekannte in der laufenden CL-Saison geklärt wird. Auch dann gibts bei den direkt qualifizierten Achtelfinalisten wieder das Prozedere mit den Zweiergrüppchen (1./2., 3./4., 5./6. und 7./8.), die bei der Ziehung dem jeweiligen Sieger der Playoffs zugelost werden. Deren Plätze ist im Turnierbaum bereits fixiert.

Schon jetzt steht fest: In der Runde der letzten 16 wirds zu einigen Krachern kommen. Dazu zählt etwa das Achtelfinal von PSG, das die Hauptstädter entweder gegen Barça oder Chelsea austragen. Oder aber das ewige Duell zwischen Real und City. Die beiden Giganten trafen in jeder der letzten fünf Saisons aufeinander und könnten nach dem Duell in der diesjährigen Ligaphase im Achtelfinal erneut aufeinander treffen.