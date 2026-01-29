DE
FR
Benfica-Goalie schiesst sein Team in die Playoffs
0:26
In letzter Sekunde:Benfica-Goalie schiesst sein Team in die Playoffs

Von Goalietor bis Bodö-Märchen
Die Höhepunkte des Mega-Mittwochs in der Königsklasse

Was für ein Mega-Abend in der Königsklasse. Ein Goalie trifft, Lissabon wird zu Reals Horror-Stadt und Bodö schreibt sein Märchen weiter.
Publiziert: 00:51 Uhr
Der fliegende Ukrainer: Trubin trifft per Kopf zum 4:2 und schiesst Benfica in die Playoffs.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Goalie-Wahnsinn in Lissabon

Die Geschichte des Abends schreibt Benfica Lissabon und Goalie Anatolij Trubin. Die Portugiesen führen tief in der Nachspielzeit mit 3:2 gegen Real Madrid, brauchen aber noch ein Tor, um noch auf Rang 24 vorzurücken und in die damit verbundenen Playoffs einzuziehen.

Benfica merkt es selbst erst ganz spät. Präsident Rui Costa poltert von der Tribüne aus, sein Team solle sich doch endlich beeilen. Die Portugiesen werfen dann alles nach vorne und erhalten einen letzten Freistoss aus dem Halbfeld. Die Flanke findet den Kopf des fliegenden Ukrainers Trubin, der einnickt und das Estadio da Luz in ein Tollhaus verwandelt.

Während Benfica feiert, ist Marseille der Leidtragende und muss nach der 0:3-Pleite gegen Brügge die Segel streichen.

Real doppelt von Lissabon düpiert

Die Stadt Lissabon wird zum Real-Schreck! Weil die Madrilenen gegen Benfica mit 2:4 verlieren, und deren Stadtrivale Sporting parallel in letzter Minute gegen Bilbao gewinnt, fliegt Real aus den Top 8 und muss in die Playoffs.

Sporting krönt damit die starke Vorrunde und steht zusammen mit den ganz Grossen des europäischen Fussballs bereits sicher im Achtelfinal. Derweil könnte es für Real schwer werden: In den Playoffs droht nämlich ein erneutes Duell mit Benfica – oder eine Reise in den kalten Norden zu Bodö/Glimt.

Das grosse Hin und Her

Die Tore fallen an diesem spektakulären Abend praktisch im Minutentakt. Bedeutet auch: die Livetabelle verändert sich stetig. 61 Treffer fallen, nur zwischen Monaco und Juve gibt es keine. So sieht die Rangliste zur Pause total anders aus, als am Schluss. Chelsea war zwischenzeitlich ausserhalb der Top 8, Manchester City und Real Madrid drin – am Ende ist es umgekehrt. Und dann ist da noch Napoli, das ebenfalls draussen, dann wieder drin und schliesslich doch draussen ist. Also komplett draussen ...

Joao Pedro besiegelt Napoli-Aus

Denn es ist ein ganz bitterer Abend für Napoli. Der italienische Meister muss bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. Die Neapolitaner verlieren ein Spektakel-Spiel gegen Chelsea mit 2:3.

Mann des Spiels ist Joao Pedro. Der Brasilianer trifft beim Stand von 1:2 erst traumhaft zum Ausgleich und versenkt Napoli acht Minuten später endgültig mit dem Siegtor. Chelsea steht direkt im Achtelfinal.

Bodö-Märchen geht weiter

Die frechen Norweger von Bodö/Glimt schreiben ihr Königsklassen-Märchen weiter. Nachdem das Team aus dem 42'000-Einwohner Städtchen am letzten Spieltag bereits ManCity überraschte, schockiert es am Mittwochabend auch Atletico Madrid.

Die Skandinavier drehen die Partie nach 0:1-Rückstand und gewinnen mit 2:1 in Madrid. Damit zieht Bodö als 23. in der Tabelle in die Playoffs ein und trifft dort entweder auf Real Madrid oder Inter Mailand. Ob der nächste Gigant im hohen Norden stolpert?

Sommer schlägt Kobel

Das Schweizer Goalie-Duell geht an Yann Sommer. Sowohl Kobel als auch Sommer halten in Dortmund lange die Null, ehe der aktuelle Nati-Goalie neun Minuten vor Schluss von einem Dimarco-Freistoss erwischt wird.

Mit einem abgefälschten Tor setzt Inter dann endgültig den Deckel drauf. Dennoch gehts für beide Teams in die Playoffs, wobei Inter gegen Bodö oder Benfica ran muss und Dortmund auf Liga-Konkurrent Leverkusen oder Atalanta Bergamo trifft.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
SSC Neapel
SSC Neapel
Champions League
Champions League
FK Kairat Almaty
FK Kairat Almaty
Paphos FC
Paphos FC
FK Karabach Agdam
FK Karabach Agdam
Royale Union Saint-Gilloise
Royale Union Saint-Gilloise
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
Slavia Prag
Slavia Prag
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Benfica Lissabon
Benfica Lissabon
FC Brügge
FC Brügge
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
AS Monaco
AS Monaco
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Villarreal
Villarreal
Real Madrid
Real Madrid
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
FC Barcelona
FC Barcelona
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Juventus Turin
Juventus Turin
Inter Mailand
Inter Mailand
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Newcastle United
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Liverpool
Chelsea
Chelsea
Arsenal
Arsenal
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München
FC Bayern München
