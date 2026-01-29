Was für ein Mega-Abend in der Königsklasse. Ein Goalie trifft, Lissabon wird zu Reals Horror-Stadt und Bodö schreibt sein Märchen weiter.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Goalie-Wahnsinn in Lissabon

Die Geschichte des Abends schreibt Benfica Lissabon und Goalie Anatolij Trubin. Die Portugiesen führen tief in der Nachspielzeit mit 3:2 gegen Real Madrid, brauchen aber noch ein Tor, um noch auf Rang 24 vorzurücken und in die damit verbundenen Playoffs einzuziehen.

Benfica merkt es selbst erst ganz spät. Präsident Rui Costa poltert von der Tribüne aus, sein Team solle sich doch endlich beeilen. Die Portugiesen werfen dann alles nach vorne und erhalten einen letzten Freistoss aus dem Halbfeld. Die Flanke findet den Kopf des fliegenden Ukrainers Trubin, der einnickt und das Estadio da Luz in ein Tollhaus verwandelt.

Während Benfica feiert, ist Marseille der Leidtragende und muss nach der 0:3-Pleite gegen Brügge die Segel streichen.

Real doppelt von Lissabon düpiert

Die Stadt Lissabon wird zum Real-Schreck! Weil die Madrilenen gegen Benfica mit 2:4 verlieren, und deren Stadtrivale Sporting parallel in letzter Minute gegen Bilbao gewinnt, fliegt Real aus den Top 8 und muss in die Playoffs.

Sporting krönt damit die starke Vorrunde und steht zusammen mit den ganz Grossen des europäischen Fussballs bereits sicher im Achtelfinal. Derweil könnte es für Real schwer werden: In den Playoffs droht nämlich ein erneutes Duell mit Benfica – oder eine Reise in den kalten Norden zu Bodö/Glimt.

Das grosse Hin und Her

Die Tore fallen an diesem spektakulären Abend praktisch im Minutentakt. Bedeutet auch: die Livetabelle verändert sich stetig. 61 Treffer fallen, nur zwischen Monaco und Juve gibt es keine. So sieht die Rangliste zur Pause total anders aus, als am Schluss. Chelsea war zwischenzeitlich ausserhalb der Top 8, Manchester City und Real Madrid drin – am Ende ist es umgekehrt. Und dann ist da noch Napoli, das ebenfalls draussen, dann wieder drin und schliesslich doch draussen ist. Also komplett draussen ...

Joao Pedro besiegelt Napoli-Aus

Denn es ist ein ganz bitterer Abend für Napoli. Der italienische Meister muss bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. Die Neapolitaner verlieren ein Spektakel-Spiel gegen Chelsea mit 2:3.

Mann des Spiels ist Joao Pedro. Der Brasilianer trifft beim Stand von 1:2 erst traumhaft zum Ausgleich und versenkt Napoli acht Minuten später endgültig mit dem Siegtor. Chelsea steht direkt im Achtelfinal.

Bodö-Märchen geht weiter

Die frechen Norweger von Bodö/Glimt schreiben ihr Königsklassen-Märchen weiter. Nachdem das Team aus dem 42'000-Einwohner Städtchen am letzten Spieltag bereits ManCity überraschte, schockiert es am Mittwochabend auch Atletico Madrid.

Die Skandinavier drehen die Partie nach 0:1-Rückstand und gewinnen mit 2:1 in Madrid. Damit zieht Bodö als 23. in der Tabelle in die Playoffs ein und trifft dort entweder auf Real Madrid oder Inter Mailand. Ob der nächste Gigant im hohen Norden stolpert?

Sommer schlägt Kobel

Das Schweizer Goalie-Duell geht an Yann Sommer. Sowohl Kobel als auch Sommer halten in Dortmund lange die Null, ehe der aktuelle Nati-Goalie neun Minuten vor Schluss von einem Dimarco-Freistoss erwischt wird.

Mit einem abgefälschten Tor setzt Inter dann endgültig den Deckel drauf. Dennoch gehts für beide Teams in die Playoffs, wobei Inter gegen Bodö oder Benfica ran muss und Dortmund auf Liga-Konkurrent Leverkusen oder Atalanta Bergamo trifft.