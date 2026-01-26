Dass Chelsea die eigentlich bis zum Saisonende laufende Leihe von Innenverteidiger Aaron Anselmino (20) vorzeitig abbricht und den Argentinier nach London zurückholt, kommt für die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund offenbar ziemlich unerwartet: Wie die deutsche «Bild» berichtet, habe der Entscheid beim BVB intern für grosse Verwunderung gesorgt – es habe in den letzten Wochen keine Signale für diesen Schritt gegeben.
Nun trifft der Entscheid die BVB-Bosse zu einem ungünstigen Zeitpunkt: In einer Woche schliesst das Transferfenster. Laut der «Bild» will der BVB aber trotz des plötzlichen Anselmino-Abgangs auf dem Transfermarkt nicht mehr aktiv werden und keinen «Not-Transfer» tätigen. Es werde einzig von einem allfälligen Leihgeschäft von Verteidiger Filippo Mané (20) abgesehen.
Verteidiger-Not bei Chelsea
Anselmino, der im Trikot der Dortmunder wettbewerbsübergreifend zehnmal zum Einsatz gekommen ist, verabschiedet sich am Montag emotional von seinen BVB-Teamkollegen: Wie ein von Dortmund auf Instagram geteiltes Video zeigt, hat der 20-Jährige bei den zahlreichen Handshakes Tränen in den Augen – der vorzeitige Leihabbruch geht offenbar auch dem Spieler selbst nahe.
An der Stamford Bridge dürften seine Dienste aber gefragt sein: Neben dem langzeitverletzten Levi Colwill (22) muss seit letzter Woche mit Tosin Adarabioyo (28) noch ein weiterer Chelsea-Innenverteidiger länger aussetzen – deshalb nun auch das vorzeitige Ende der Anselmino-Leihe.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
18
16
36
4
VfB Stuttgart
19
10
36
5
RB Leipzig
18
12
35
6
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
9
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
19
-4
20
11
Borussia Mönchengladbach
19
-9
20
12
VfL Wolfsburg
19
-13
19
13
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
18
-14
18
16
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
18
-15
13
18
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13