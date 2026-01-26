Chelsea holt seinen nach Dortmund ausgeliehenen Verteidiger Aaron Anselmino vorzeitig nach London zurück. Beim BVB stösst dieser Entscheid auf wenig Verständnis.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Dass Chelsea die eigentlich bis zum Saisonende laufende Leihe von Innenverteidiger Aaron Anselmino (20) vorzeitig abbricht und den Argentinier nach London zurückholt, kommt für die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund offenbar ziemlich unerwartet: Wie die deutsche «Bild» berichtet, habe der Entscheid beim BVB intern für grosse Verwunderung gesorgt – es habe in den letzten Wochen keine Signale für diesen Schritt gegeben.

Nun trifft der Entscheid die BVB-Bosse zu einem ungünstigen Zeitpunkt: In einer Woche schliesst das Transferfenster. Laut der «Bild» will der BVB aber trotz des plötzlichen Anselmino-Abgangs auf dem Transfermarkt nicht mehr aktiv werden und keinen «Not-Transfer» tätigen. Es werde einzig von einem allfälligen Leihgeschäft von Verteidiger Filippo Mané (20) abgesehen.

Verteidiger-Not bei Chelsea

Anselmino, der im Trikot der Dortmunder wettbewerbsübergreifend zehnmal zum Einsatz gekommen ist, verabschiedet sich am Montag emotional von seinen BVB-Teamkollegen: Wie ein von Dortmund auf Instagram geteiltes Video zeigt, hat der 20-Jährige bei den zahlreichen Handshakes Tränen in den Augen – der vorzeitige Leihabbruch geht offenbar auch dem Spieler selbst nahe.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

An der Stamford Bridge dürften seine Dienste aber gefragt sein: Neben dem langzeitverletzten Levi Colwill (22) muss seit letzter Woche mit Tosin Adarabioyo (28) noch ein weiterer Chelsea-Innenverteidiger länger aussetzen – deshalb nun auch das vorzeitige Ende der Anselmino-Leihe.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen