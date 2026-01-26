DE
FR
Abonnieren

Tränen bei Verabschiedung
Anselmino-Abgang setzt BVB-Bosse unter Druck

Chelsea holt seinen nach Dortmund ausgeliehenen Verteidiger Aaron Anselmino vorzeitig nach London zurück. Beim BVB stösst dieser Entscheid auf wenig Verständnis.
Publiziert: vor 28 Minuten
Kommentieren
1/2
Dortmunds Anselmino kehrt vorzeitig zu seinem Stammverein Chelsea zurück.
Foto: imago/Sven Simon
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Dass Chelsea die eigentlich bis zum Saisonende laufende Leihe von Innenverteidiger Aaron Anselmino (20) vorzeitig abbricht und den Argentinier nach London zurückholt, kommt für die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund offenbar ziemlich unerwartet: Wie die deutsche «Bild» berichtet, habe der Entscheid beim BVB intern für grosse Verwunderung gesorgt – es habe in den letzten Wochen keine Signale für diesen Schritt gegeben.

Nun trifft der Entscheid die BVB-Bosse zu einem ungünstigen Zeitpunkt: In einer Woche schliesst das Transferfenster. Laut der «Bild» will der BVB aber trotz des plötzlichen Anselmino-Abgangs auf dem Transfermarkt nicht mehr aktiv werden und keinen «Not-Transfer» tätigen. Es werde einzig von einem allfälligen Leihgeschäft von Verteidiger Filippo Mané (20) abgesehen.

Verteidiger-Not bei Chelsea

Anselmino, der im Trikot der Dortmunder wettbewerbsübergreifend zehnmal zum Einsatz gekommen ist, verabschiedet sich am Montag emotional von seinen BVB-Teamkollegen: Wie ein von Dortmund auf Instagram geteiltes Video zeigt, hat der 20-Jährige bei den zahlreichen Handshakes Tränen in den Augen – der vorzeitige Leihabbruch geht offenbar auch dem Spieler selbst nahe.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

An der Stamford Bridge dürften seine Dienste aber gefragt sein: Neben dem langzeitverletzten Levi Colwill (22) muss seit letzter Woche mit Tosin Adarabioyo (28) noch ein weiterer Chelsea-Innenverteidiger länger aussetzen – deshalb nun auch das vorzeitige Ende der Anselmino-Leihe.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
18
16
36
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
19
10
36
5
RB Leipzig
RB Leipzig
18
12
35
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
SC Freiburg
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
9
Union Berlin
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
19
-4
20
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
19
-9
20
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
19
-13
19
13
FC Augsburg
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
Werder Bremen
18
-14
18
16
FSV Mainz
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
18
-15
13
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Chelsea
Chelsea
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Chelsea
        Chelsea