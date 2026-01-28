DE
FR
Abonnieren

Spanien statt Italien?
LaLiga-Gigant zeigt starkes Interesse an Bayern-Star Goretzka

Atlético Madrid soll sich für den deutschen Nationalspieler interessieren. Daneben haben auch Milan, Barcelona und Arsenal die Fühler nach Goretzka ausgestreckt.
Publiziert: vor 57 Minuten
Kommentieren
1/5
Hat Leon Goretzka bald keinen Bayern-Anzug mehr an?
Foto: imago/HMB-Media

Darum gehts

  • Atlético Madrid will Leon Goretzka verpflichten, Gespräche könnten schon laufen
  • Goretzka könnte Bayern verlassen, sein Vertrag läuft bis Sommer 2026
  • Bayern würde bis 17 Millionen Euro Jahresgehalt durch Transfer einsparen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Atlético Madrid sucht dringend Verstärkung im Mittelfeld. Nach dem Verkauf von Conor Gallagher (25) für rund 40 Millionen Euro an Tottenham im Januar steht Leon Goretzka (30) vom FC Bayern ganz oben auf der Wunschliste des Teams von Trainer Diego Simeone (55).

Nachdem Goretzka in den letzten Wochen mit Milan in Verbindung gebracht worden ist, sei laut «Bild» nun der spanische Klub stark an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers interessiert. Besonders auffällig: Atlético-Sportchef Mateu Alemany (62) reiste am Montagabend von Madrid nach München – möglicher Zweck des Besuchs? Gespräche mit Goretzka und seinen Beratern.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim Rekordmeister läuft nur noch bis Sommer 2026. Seit dem 1. Januar darf Goretzka offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Gemäss «Transfermarkt» haben seit Wochen auch noch weitere Vereine wie Galatasaray, Barcelona und Arsenal Interesse am gebürtigen Bochumer.

FC Bayern sei an einem Deal nicht abgeneigt

Auch für den FC Bayern hätte ein frühzeitiger Wechsel Vorteile. Der Marktwert von Goretzka liegt aktuell bei rund 15 Millionen Euro. Ein Verkauf im Winter würde dem Verein eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich einbringen. Nach Informationen der «Bild» ist Bayern einem Deal nicht abgeneigt – vorausgesetzt, Trainer Vincent Kompany (39) gibt grünes Licht.

Goretzkas geschätztes Jahresgehalt in Höhe von bis zu 17 Millionen Euro würde bei einem Transfer eingespart und könnte direkt in neue Deals fliessen. Ganz oben auf der Wunschliste steht offenbar Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam. Der holländische U-Nationalspieler wird auch von mehreren Premier-League-Klubs beobachtet. Read spielt normalerweise als Rechtsverteidiger. Sollte er kommen, könnte Konrad Laimer (28) wieder häufiger ins defensive Mittelfeld rücken und eine mögliche Lücke nach Goretzkas Abgang füllen.

Mehr Transfer-News
Serie-A-Klub verpflichtet Schweizer Stürmer
Transfer-News
Wechsel von Polen nach Italien
Serie-A-Klub verpflichtet Schweizer Stürmer
Markelo verlässt den FCZ – Zürcher kassieren mehrere Millionen
FCZ-News
Wechsel zu England-Legende
Markelo verlässt den FCZ – Zürcher kassieren mehrere Millionen
Silvan Hefti verlässt den HSV in Richtung USA
Transfer-News
Deutsche Medien berichten
Silvan Hefti verlässt den HSV in Richtung USA
FCZ-Monument Yanick Brecher wackelt
Mit Video
Goalie-Juwel steht bereit
FCZ-Monument Yanick Brecher wackelt
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
19
18
39
4
RB Leipzig
RB Leipzig
19
12
36
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
19
10
36
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
SC Freiburg
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
9
Union Berlin
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
19
-4
20
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
19
-9
20
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
19
-13
19
13
FC Augsburg
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
Werder Bremen
19
-16
18
16
FSV Mainz
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
19
-15
14
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
FC Barcelona
FC Barcelona
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
AC Milan
AC Milan
LaLiga
LaLiga
Bundesliga
Bundesliga
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Arsenal
        Arsenal
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Galatasaray Istanbul
        Galatasaray Istanbul
        AC Milan
        AC Milan
        LaLiga
        LaLiga
        Bundesliga
        Bundesliga
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        FC Bayern München
        FC Bayern München