Atlético Madrid soll sich für den deutschen Nationalspieler interessieren. Daneben haben auch Milan, Barcelona und Arsenal die Fühler nach Goretzka ausgestreckt.

Darum gehts Atlético Madrid will Leon Goretzka verpflichten, Gespräche könnten schon laufen

Goretzka könnte Bayern verlassen, sein Vertrag läuft bis Sommer 2026

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Atlético Madrid sucht dringend Verstärkung im Mittelfeld. Nach dem Verkauf von Conor Gallagher (25) für rund 40 Millionen Euro an Tottenham im Januar steht Leon Goretzka (30) vom FC Bayern ganz oben auf der Wunschliste des Teams von Trainer Diego Simeone (55).

Nachdem Goretzka in den letzten Wochen mit Milan in Verbindung gebracht worden ist, sei laut «Bild» nun der spanische Klub stark an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers interessiert. Besonders auffällig: Atlético-Sportchef Mateu Alemany (62) reiste am Montagabend von Madrid nach München – möglicher Zweck des Besuchs? Gespräche mit Goretzka und seinen Beratern.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim Rekordmeister läuft nur noch bis Sommer 2026. Seit dem 1. Januar darf Goretzka offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Gemäss «Transfermarkt» haben seit Wochen auch noch weitere Vereine wie Galatasaray, Barcelona und Arsenal Interesse am gebürtigen Bochumer.

FC Bayern sei an einem Deal nicht abgeneigt

Auch für den FC Bayern hätte ein frühzeitiger Wechsel Vorteile. Der Marktwert von Goretzka liegt aktuell bei rund 15 Millionen Euro. Ein Verkauf im Winter würde dem Verein eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich einbringen. Nach Informationen der «Bild» ist Bayern einem Deal nicht abgeneigt – vorausgesetzt, Trainer Vincent Kompany (39) gibt grünes Licht.

Goretzkas geschätztes Jahresgehalt in Höhe von bis zu 17 Millionen Euro würde bei einem Transfer eingespart und könnte direkt in neue Deals fliessen. Ganz oben auf der Wunschliste steht offenbar Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam. Der holländische U-Nationalspieler wird auch von mehreren Premier-League-Klubs beobachtet. Read spielt normalerweise als Rechtsverteidiger. Sollte er kommen, könnte Konrad Laimer (28) wieder häufiger ins defensive Mittelfeld rücken und eine mögliche Lücke nach Goretzkas Abgang füllen.