Filip Stojilkovic wechselt von Cracovia zu Pisa. Der 26-jährige Zürcher Stürmer steht vor einem Medizincheck bei den Italienern. Pisa hofft, mit ihm das Torproblem der letzten Spiele zu lösen.

Stojilkovic erzielte 7 Tore in 18 Spielen in bei Cracovia

Pisa bekommt mit Filip Stojilkovic einen neuen Stürmer aus der Schweiz. Der polnische Klub KS Cracovia aus Krakau, bei dem Stojilković seit Ende September unter Vertrag steht, hat die Erlaubnis erteilt, dass sich der 26-jährige Zürcher einem Medizincheck bei Pisa unterziehen darf.

Die intensive Transferkampagne der Toskaner geht damit weiter. Pisa-Trainer Alberto Gilardino (43) erhofft sich vom Zuzug eine Lösung für das Torproblem: Seine Mannschaft erzielte in den letzten zehn Spielen lediglich acht Treffer. Der in Zollikon aufgewachsene Stojilkovic kommt in der laufenden Saison der polnischen Meisterschaft auf sieben Tore in 18 Einsätzen.

Stojilkovic wurde einst beim FC Zürich ausgebildet. Er spielte in der Schweiz bei Wil, Sion und Aarau (64 Spiele in der Super League).

