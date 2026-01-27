Jahnoah Markelo verlässt den FC Zürich und wechselt zu Coventry. Die Ablösesumme für den Holländer soll bei rund fünf MIllionen Euro liegen

Sven Schoch Reporter Sport

Jahnoah Markelo (23) verlässt den FCZ zwei Tage nach dem Klassiker gegen Basel in Richtung England. Der lukrative Transfer zum Championship-Leader Coventry mit England-Legende Frank Lampard als Trainer ist fix.

Das Geschäft ist für den FC Zürich finanziell in einer Grössenordnung anzusiedeln, die angesichts der sportlichen Dürre der letzten beiden Saisons den Qualitätsverlust für die Equipe bei Weitem überstrahlt: In Insiderkreisen kursiert eine Ablösesumme von über fünf Millionen Euro.

Im Raum stand zunächst ein Transfer in das Emirat Abu Dhabi, nun geht Markelos Reise überraschend an einem ganz anderen Ort weiter – bei Coventry, das mit aller Macht das Premier-League-Comeback anpeilt.

Der Verkauf von Markelo hat sich abgezeichnet. Der Holländer gehörte in den letzten Monaten im offensiven Mittelfeld zwar zum Stammpersonal, soll sich gedanklich aber immer wieder mit einer möglichen Veränderung befasst haben. Sein Abgang ist für Blick-Leser keine Überraschung; zumal der Spieler selber auf seinem Instagram-Kanal schon vor zwei Wochen «baldige News» angekündigt hat.

Kader entschlackt, hohe Löhne eingespart

«Wenn sich jemand nicht zu 100 Prozent committen kann, wird es extrem anstrengend. Jeden Tag zu sagen, ‹das geht nicht, mach doch bitte› – sorry, das geht einfach nicht auf. Bei allen Spielern, die jetzt nicht mehr da sind, war ziemlich transparent, wie ihre Pläne sind», hat Coach Dennis Hediger vor wenigen Tagen im grossen Blick-Interview zur Thematik gesagt.

Dino Lamberti, der Sportchef im Mandat, hat seit seiner Ankunft innerhalb weniger Wochen das Kader entschlackt, hohe Löhne eingespart und Platz geschaffen für neue Hoffnungsträger aus der vereinseigenen Akademie; seine wirtschaftliche Bilanz dürfte ganz im Sinne der Klubeigner Ancillo und Heliane Canepa sein, die unlängst weitere 9,5 Millionen Franken in den Verein pumpen mussten.

