Verlassen demnächst zwei Spieler München in Richtung Mailand? Zumindest sind die Rossoneri scharf auf zwei Bayern-Akteure.

Darum gehts AC Milan interessiert an Goretzka und Kim, mögliche Transfers im Sommer

Goretzka könnte ablösefrei zu Milan wechseln, Vertrag endet 2026

Kim kostete Bayern 50 Millionen Euro, Vertrag läuft bis 2028

Die AC Milan ist gleich an zwei Spielern von Bayern München interessiert. Allen voran Leon Goretzka (30), dessen Vertrag in München im Sommer ausläuft, hat gemäss Transferexperte Gianluca di Marzio das Interesse der Mailänder geweckt.

Eine Goretzka-Verpflichtung würde wohl auch Ardon Jashari (23) tangieren. Der Schweizer Nationalspieler kam nach seinem Wadenbeinbruch im Sommer erst kürzlich zu seiner Startelfpremiere – ein Winterwechsel Goretzkas würde einen neuen, namhaften Konkurrenten bedeuten.

Gut möglich, dass Milan den Bayern-Spieler aber auch erst im Sommer verpflichtet, schliesslich wäre dann gar keine Ablöse mehr fällig. Neben den Rossoneri sollen aber auch noch Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Napoli, Fenerbahce oder Barcelona auf einen Transfer zum Schnäppchenpreis des Mittelfeldspielers hoffen.

Innenverteidiger Kim im Sommer?

Neben Goretzka setzt sich Milan auch noch mit Min-jae Kim (29) von den Bayern auseinander. Dort könnte der Südkoreaner nämlich bald keinen Platz mehr in der Abwehr haben. Zum einen, weil die Münchner kurz davorstehen sollen, Dayot Upamecano langfristig an den Klub zu binden. Zum anderen haben die Bayern auch den englischen Nationalspieler Marc Guehi, dessen Vertrag bei Crystal Palace ausläuft, auf der Wunschliste.

Billig dürfte ein Transfer von Min-jae Kim aber kaum werden. Im Sommer 2023 haben die Münchner noch 50 Millionen Euro für die Dienste des Südkoreaners an den SSC Napoli überwiesen. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2028.

