Silvan Hefti verlässt den HSV in Richtung USA

Nach einem halben Jahr ohne Profi-Einsatz beim HSV hat Silvan Hefti einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Rechtsverteidiger wechselt nach Washington in die MLS.

Silvan Hefti hat einen neuen Klub. Der ehemalige St.-Gallen- und YB-Spieler wechselt vom Hamburger SV in die MLS. Laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg und «Bild» wechselt der Rechtsverteidiger zu D.C. United nach Washington.

Durch den Verkauf verlieren die Hamburger 90 Prozent ihrer Investition in den ehemaligen U21-Nati-Spieler. 2024 holte der HSV Hefti für rund 1,4 Millionen Franken vom FC Genua, nun sollen aus der US-Hauptstadt circa 140'000 Franken fliessen.

Nach 19 Einsätzen in der Aufstiegssaison war Hefti in dieser Spielzeit komplett aussen vor. Nur ein einziges Mal stand er in der Hinrunde für die 2. Mannschaft in der Regionalliga auf dem Platz.

In der MLS, die am 21. Februar in die neue Saison startet, hofft Hefti nun wieder auf mehr Spielzeit.

