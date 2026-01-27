DE
FR
Abonnieren

Deutsche Medien berichten
Silvan Hefti verlässt den HSV in Richtung USA

Nach einem halben Jahr ohne Profi-Einsatz beim HSV hat Silvan Hefti einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Rechtsverteidiger wechselt nach Washington in die MLS.
Publiziert: 14:58 Uhr
Kommentieren
Silvan Hefti wird den HSV verlassen.
Foto: IMAGO/Oliver Ruhnke

Silvan Hefti hat einen neuen Klub. Der ehemalige St.-Gallen- und YB-Spieler wechselt vom Hamburger SV in die MLS. Laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg und «Bild» wechselt der Rechtsverteidiger zu D.C. United nach Washington. 

Durch den Verkauf verlieren die Hamburger 90 Prozent ihrer Investition in den ehemaligen U21-Nati-Spieler. 2024 holte der HSV Hefti für rund 1,4 Millionen Franken vom FC Genua, nun sollen aus der US-Hauptstadt circa 140'000 Franken fliessen. 

Nach 19 Einsätzen in der Aufstiegssaison war Hefti in dieser Spielzeit komplett aussen vor. Nur ein einziges Mal stand er in der Hinrunde für die 2. Mannschaft in der Regionalliga auf dem Platz. 

In der MLS, die am 21. Februar in die neue Saison startet, hofft Hefti nun wieder auf mehr Spielzeit.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
Hamburger SV
Hamburger SV
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        Hamburger SV
        Hamburger SV