Duell gegen Ex-Klub in Gefahr?
Tottenham-Star vor Abflug für CL-Spiel in Autounfall verwickelt

Beim Ferrari von Randal Kolo Muani ist am Dienstag ein Reifen geplatzt. Der Stürmer fliegt verspätet nach Frankfurt, wo die Spurs am Mittwoch gegen die Eintracht spielen.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
1/4
Schreckmoment für Randal Kolo Muani: Der Tottenham-Stürmer hatte am Dienstag einen Autounfall.
Foto: CameraSport via Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Tottenham-Stürmer Randal Kolo Muani (27) war am Dienstag in einen Autounfall verwickelt. Das bestätigt Spurs-Trainer Thomas Frank (52) vor dem Champions-League-Spiel gegen Kolo Muanis Ex-Klub Eintracht Frankfurt am Mittwoch. Demnach sei ein Reifen am Ferrari des Franzosen geplatzt.

Der Unfall ereignete sich auf dem Weg zum Flughafen. Auch Teamkollege Wilson Odobert (21) sei dabei gewesen. «The Sun» schreibt, dass er nach dem Crash von Kolo Muani angehalten habe, um nach seinem Mitspieler zu schauen. «Ihnen geht es gut», sagt Frank, der noch nicht persönlich mit den beiden gesprochen habe.

Der Däne sagt zudem, dass beide noch am Dienstag in Deutschland ankommen werden und am Mittwoch wohl auch einsatzbereit sind: «Ich gehe fest davon aus, dass beide verfügbar sein werden.»

In diesem Artikel erwähnt
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Champions League
Champions League
