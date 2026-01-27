Tottenham-Stürmer Randal Kolo Muani (27) war am Dienstag in einen Autounfall verwickelt. Das bestätigt Spurs-Trainer Thomas Frank (52) vor dem Champions-League-Spiel gegen Kolo Muanis Ex-Klub Eintracht Frankfurt am Mittwoch. Demnach sei ein Reifen am Ferrari des Franzosen geplatzt.
Der Unfall ereignete sich auf dem Weg zum Flughafen. Auch Teamkollege Wilson Odobert (21) sei dabei gewesen. «The Sun» schreibt, dass er nach dem Crash von Kolo Muani angehalten habe, um nach seinem Mitspieler zu schauen. «Ihnen geht es gut», sagt Frank, der noch nicht persönlich mit den beiden gesprochen habe.
Der Däne sagt zudem, dass beide noch am Dienstag in Deutschland ankommen werden und am Mittwoch wohl auch einsatzbereit sind: «Ich gehe fest davon aus, dass beide verfügbar sein werden.»
