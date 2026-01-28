DE
Messerattacke in Neapel
Chelsea-Fans vor Champions-League-Spiel angegriffen

Am Dienstagabend wurden in Neapel zwei Chelsea-Fans angegriffen, einer von ihnen mit einem Messer verletzt. Der Klub ruft seine Anhänger deshalb vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch zu erhöhter Vorsicht auf.
Publiziert: 14:13 Uhr
|
Aktualisiert: 14:18 Uhr
Laut Medienberichtet wurden Chelsea-Anhänger am Dienstagabend von Napoli-Ultras angegriffen.
Foto: The FA via Getty Images

Darum gehts

  • Zwei Chelsea-Fans in Neapel am 27. Januar angegriffen
  • Augenzeuge berichtet von Messerverletzung bei Chelsea-Fan
  • Der Klub empfiehlt nun: Fans sollen keine Kleidung mit Vereinslogo tragen
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Entsetzen in Neapel vor dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und der SSC Napoli: Zwei Chelsea-Fans sollen am Dienstagabend in der italienischen Stadt attackiert worden sein, wie Medien berichten.

Einer der Anhänger wurde dabei offenbar niedergestochen und musste ins Spital gebracht werden. Der FC Chelsea bestätigte den Vorfall, machte jedoch keine Angaben zu den Details. Laut dem Verein sind die Verletzungen der beiden Fans nicht lebensbedrohlich.

Ein Augenzeuge schilderte der «Sun», wie eine Gruppe von rund 25 Napoli-Ultras die Chelsea-Anhänger auf dem Weg zu einem Pub verfolgt habe. Dabei sei es zu einem Angriff gekommen, bei dem ein Fan mit einem Messer verletzt wurde. Der Betroffene betonte, dass die Gruppe keine Konfrontation gesucht habe.

Chelsea warnt vor Kleidung mit Vereinslogos

In einer offiziellen Mitteilung riet der FC Chelsea seinen Fans nun zu besonderer Vorsicht in Neapel. «Der Verein möchte alle Fans daran erinnern, in der Stadt Vorsicht walten zu lassen und die im Vorfeld dieses Spiels gegebenen Ratschläge zu beachten», hiess es. Die Anhänger wurden aufgefordert, sich nicht alleine in der Stadt zu bewegen und auf Kleidung zu verzichten, die sie als Chelsea-Fans erkennbar macht.

Das brisante Achtelfinal-Spiel, das entscheidend für das Weiterkommen in der Champions League ist, findet am Mittwochabend um 21 Uhr statt. Chelsea kämpft um den direkten Einzug in den Achtelfinal, während Napoli noch um die Playoff-Qualifikation ringt. Von der italienischen Polizei gibt es bisher keine Stellungnahme zu den Ereignissen.

In diesem Artikel erwähnt
SSC Neapel
SSC Neapel
Champions League
Champions League
Chelsea
Chelsea
