Darum gehts
- Felix Volken ist immer da – auch nach Herzattacke
- Jetzt gehts um Europa für den FC Sion
- Donat Rrudhani ist bald zurück auf Matchblatt
Die News der Woche
Die Top 6 ist praktisch auf sicher, nun geht es um Europa! Der FC Sion ist nun grösster Fan von St. Gallen im Cup. Sollten die Männer von Enrico Maassen den Pokal holen, qualifiziert sich der Vierte der Super League für die zweite Runde der Conference League. Das letzte Europacupspiel des FC Sion? Eine unglaubliche Demütigung gegen die Litauer von Suduva Marijampole im Jahr 2017 (0:3, 1:1) unter der Leitung von Paolo Tramezzani. Seitdem haben die Fans des FC Sion neidisch mit angesehen, wie die Anhänger von Lausanne und Servette eine Reise nach der anderen zu interessanten Destinationen (Tiraspol, Astana, Istanbul, Krakau…) unternommen haben.
Die grosse Frage
Steht Donat Rrudhani (26) kurz vor der Rückkehr? Die Antwort lautet: Ja! Der Kosovare trainiert bereits mit der Mannschaft, es fehlt nur noch die ärztliche Freigabe, damit er auf dem Matchblatt stehen kann. Obwohl er seit seiner Verpflichtung insgesamt enttäuscht hat, kann er in der Endphase dieser Saison noch beweisen, dass er nach wie vor ein starker Spieler ist.
Gesagt ist gesagt
«Das Interessante daran ist, dass wir die Punktzahl der letzten Saison bereits übertroffen haben, obwohl noch acht Spiele ausstehen. Es macht jedoch keinen Sinn, über den dritten oder vierten Platz zu sprechen.» – So Didier Tholot, der es sich zum Ziel gesetzt hat, dem St. Gallern am Samstag im Tourbillon das Leben schwer zu machen. Vor allem aber hat er die jährlich gesetzten Ziele immer erreicht: den Aufstieg in die Super League, den Klassenerhalt, die Top 6. Wird er seinen auslaufenden Vertrag verlängern? Das ist immer noch offen.
Mögliche Aufstellung
Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Kololli, Chouaref, Berdayes; Nivokazi.
Wer fehlt?
Rrudhani (verletzt, siehe oben).
Neben dem Platz
Felix Volken, der Mann, der eigentlich kein Spiel verpasst, ist zurück! Der legendäre Betreuer des FC Sion, der unabhängig von der Temperatur stets in T-Shirt und Shorts arbeitet, verpasste die Auswärtsreise nach Zürich aufgrund eines Herzproblems. Didier Tholot hat ihm dann auch den Sieg im Letzigrund gewidmet. Doch dieser kräftige Kerl hat bereits wieder den Weg auf den Platz gefunden und wird am Samstag im Tourbillon gegen St. Gallen wieder auf seinem Posten stehen. Eine Naturgewalt.
Hast du gewusst, dass...
... Sion keines seiner letzten zehn Heimspiele verloren hat – und Gegner St. Gallen dafür keines seiner letzten zehn Ligaspiele?
Aufgepasst auf
Elfmeter. Sion und St. Gallen könnten Basel an der Spitze der verwandelten Penaltys in dieser Saison einholen. Der FCB steht bei acht, die beiden Gegner von diesem Wochenende im Tourbillon stehen bei je sieben.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:
- Racioppi 4,4
- Baltazar 4,4
- Hajrizi 4,2
Hier gehts zu allen Sittener Noten.
Der Schiedsrichter
Sven Wolfensberger.
Der Gegner
St. Gallen legt los wie die Feuerwehr. In der Start-Statistik kocht der FCSG nun sogar die Bayern ab. Hier erscheint das FCSG-Inside.
Runde
Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr
Sa., Servette – GC, 18 Uhr
Sa., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., Winterthur – Basel, 14 Uhr
So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB – Lugano, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
30
23
55
3
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
30
-46
19