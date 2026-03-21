Der FC Sion spielte letzte Woche auch für seinen Materialwart und widmete ihm den Sieg. Dieser wird nun bereits wieder zurück auf seinem Posten sein. Das Sion-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Felix Volken ist immer da – auch nach Herzattacke

Jetzt gehts um Europa für den FC Sion

Donat Rrudhani ist bald zurück auf Matchblatt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die News der Woche

Die Top 6 ist praktisch auf sicher, nun geht es um Europa! Der FC Sion ist nun grösster Fan von St. Gallen im Cup. Sollten die Männer von Enrico Maassen den Pokal holen, qualifiziert sich der Vierte der Super League für die zweite Runde der Conference League. Das letzte Europacupspiel des FC Sion? Eine unglaubliche Demütigung gegen die Litauer von Suduva Marijampole im Jahr 2017 (0:3, 1:1) unter der Leitung von Paolo Tramezzani. Seitdem haben die Fans des FC Sion neidisch mit angesehen, wie die Anhänger von Lausanne und Servette eine Reise nach der anderen zu interessanten Destinationen (Tiraspol, Astana, Istanbul, Krakau…) unternommen haben.

Die grosse Frage

Steht Donat Rrudhani (26) kurz vor der Rückkehr? Die Antwort lautet: Ja! Der Kosovare trainiert bereits mit der Mannschaft, es fehlt nur noch die ärztliche Freigabe, damit er auf dem Matchblatt stehen kann. Obwohl er seit seiner Verpflichtung insgesamt enttäuscht hat, kann er in der Endphase dieser Saison noch beweisen, dass er nach wie vor ein starker Spieler ist.

Gesagt ist gesagt

«Das Interessante daran ist, dass wir die Punktzahl der letzten Saison bereits übertroffen haben, obwohl noch acht Spiele ausstehen. Es macht jedoch keinen Sinn, über den dritten oder vierten Platz zu sprechen.» – So Didier Tholot, der es sich zum Ziel gesetzt hat, dem St. Gallern am Samstag im Tourbillon das Leben schwer zu machen. Vor allem aber hat er die jährlich gesetzten Ziele immer erreicht: den Aufstieg in die Super League, den Klassenerhalt, die Top 6. Wird er seinen auslaufenden Vertrag verlängern? Das ist immer noch offen.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Kololli, Chouaref, Berdayes; Nivokazi.

Wer fehlt?

Rrudhani (verletzt, siehe oben).

Neben dem Platz

Felix Volken, der Mann, der eigentlich kein Spiel verpasst, ist zurück! Der legendäre Betreuer des FC Sion, der unabhängig von der Temperatur stets in T-Shirt und Shorts arbeitet, verpasste die Auswärtsreise nach Zürich aufgrund eines Herzproblems. Didier Tholot hat ihm dann auch den Sieg im Letzigrund gewidmet. Doch dieser kräftige Kerl hat bereits wieder den Weg auf den Platz gefunden und wird am Samstag im Tourbillon gegen St. Gallen wieder auf seinem Posten stehen. Eine Naturgewalt.

Hast du gewusst, dass...

... Sion keines seiner letzten zehn Heimspiele verloren hat – und Gegner St. Gallen dafür keines seiner letzten zehn Ligaspiele?

Aufgepasst auf

Elfmeter. Sion und St. Gallen könnten Basel an der Spitze der verwandelten Penaltys in dieser Saison einholen. Der FCB steht bei acht, die beiden Gegner von diesem Wochenende im Tourbillon stehen bei je sieben.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 30 Runden:

Racioppi 4,4 Baltazar 4,4 Hajrizi 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

St. Gallen legt los wie die Feuerwehr. In der Start-Statistik kocht der FCSG nun sogar die Bayern ab. Hier erscheint das FCSG-Inside.

31 Runde

Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr

Sa., Servette – GC, 18 Uhr

Sa., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Basel, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr