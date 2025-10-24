St. Gallen empfängt am frühen Samstagabend GC (18 Uhr). Die Espen treten nach ihrem historischen Sieg in Bern mit viel Selbstvertrauen an – und positiven Updates neben dem Platz. Das FCSG-Inside.

1/4 Das letzte Actionbild von Lukas Daschner (r.) stammt von der letzten Saison in den alten Trikots. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Es gibt Good News um Zauberfuss Lukas Daschner

Spielt auf rechts Witzig oder Vandermersch?

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Das Comeback von Lukas Daschner (27). Der Zauberfuss aus dem Ruhrpott ist nach seiner Knieverletzung zurück im Mannschaftstraining und hat laut Coach Enrico Maassen fast die gesamte Einheit absolviert: «Daschi ist schneller zurück als gedacht. Es sieht sehr gut aus.» Für einen Einsatz gegen GC aber ists wohl trotzdem noch zu früh. Maassen ist nicht dafür bekannt, Spieler, die aus Verletzungen kommen, zu früh zu forcieren. Ganz im Gegenteil.

Die grosse Frage

Darf Christian Witzig auch gegen GC in die Hosen? Gegen YB ersetzte der Thurgauer den gesperrten Hugo Vandermersch auf der rechten Seite, nun aber kehrt der Franzose zurück. Muss Witzig deshalb weichen? Maassen will sich nicht in die Karten blicken lassen. «Es ist gut, dass Hugo auf rechts Konkurrenz bekommt», so der Coach.

Gesagt ist gesagt

«Ich wurde beim Bäcker drauf angesprochen!» Enrico Maassen auf die Frage, ob der Auswärtssieg in Bern hohe Wellen geschlagen habe. Mehr als 20 Jahre lang warteten die Espen auf einen Sieg in der Hauptstadt. Maassen wird für immer jener Trainer sein, der den Fluch gebrochen hat.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, May; Neziri; Witzig, Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Vogt, Baldé.

Wer fehlt?

Fazliji, Owusu, Ambrosius, Konietzke (alle verletzt), Daschner (fraglich).

Neben dem Platz

Blick hat nachgefragt: Kann der FC St. Gallen Meister werden? Nach dem Sieg gegen YB ist die Euphorie in der Ostschweiz gross. 26 Jahre ist der letzte Titel her. Über 5'000 Blick-User haben abgestimmt. Das Ergebnis: Fast zwei Drittel glauben nicht an den Espen-Meistertitel in dieser Saison.

Hast du gewusst, dass ...

… die Espen die Standardkönige der Liga sind? Die elf Treffer nach Standards sind Liga-Bestwert. Die nur zwei Gegentreffer nach Standards ebenfalls.

Aufgepasst auf

Carlo Boukhalfa (26). Der Neuzugang aus der Bundesliga hat bisher alle elf Ernstkämpfe von Anfang an bestritten und ist erst zweimal ausgewechselt worden. Und was viele nicht wussten: Er ist gemäss den Statistikern auch der erfolgreichste Dribbler der St. Galler in der Liga.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

1. Zigi 4,8

2. Görtler 4,6

3. Neziri 4,5

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

GC befindet sich aktuell auf einer Achterbahnfahrt. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage folgten in der Liga zuletzt aufeinander. Wie ist die Stimmungslage? Hier erscheint das GC-Inside.

10 Spieltag

Sa., Sion – Thun, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Luzern, 20.30 Uhr

So., FCZ – YB, 14 Uhr

So., Lausanne – Basel, 16.30 Uhr

So., Servette – Lugano, 16.30 Uhr