DE
FR
Abonnieren

«Schneller zurück als gedacht»
Gute Neuigkeiten bei Espen um Zauberfuss

St. Gallen empfängt am frühen Samstagabend GC (18 Uhr). Die Espen treten nach ihrem historischen Sieg in Bern mit viel Selbstvertrauen an – und positiven Updates neben dem Platz. Das FCSG-Inside.
Publiziert: vor 20 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Das letzte Actionbild von Lukas Daschner (r.) stammt von der letzten Saison in den alten Trikots.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Es gibt Good News um Zauberfuss Lukas Daschner
  • Spielt auf rechts Witzig oder Vandermersch?
  • Das antwortet Maassen auf die Euphorie-Frage
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Die News der Woche

Das Comeback von Lukas Daschner (27). Der Zauberfuss aus dem Ruhrpott ist nach seiner Knieverletzung zurück im Mannschaftstraining und hat laut Coach Enrico Maassen fast die gesamte Einheit absolviert: «Daschi ist schneller zurück als gedacht. Es sieht sehr gut aus.» Für einen Einsatz gegen GC aber ists wohl trotzdem noch zu früh. Maassen ist nicht dafür bekannt, Spieler, die aus Verletzungen kommen, zu früh zu forcieren. Ganz im Gegenteil.

Die grosse Frage

Darf Christian Witzig auch gegen GC in die Hosen? Gegen YB ersetzte der Thurgauer den gesperrten Hugo Vandermersch auf der rechten Seite, nun aber kehrt der Franzose zurück. Muss Witzig deshalb weichen? Maassen will sich nicht in die Karten blicken lassen. «Es ist gut, dass Hugo auf rechts Konkurrenz bekommt», so der Coach.

Gesagt ist gesagt

«Ich wurde beim Bäcker drauf angesprochen!» Enrico Maassen auf die Frage, ob der Auswärtssieg in Bern hohe Wellen geschlagen habe. Mehr als 20 Jahre lang warteten die Espen auf einen Sieg in der Hauptstadt. Maassen wird für immer jener Trainer sein, der den Fluch gebrochen hat.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, May; Neziri; Witzig, Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Vogt, Baldé.

Super League aktuell
«Das Team hat den Glauben verloren»
interview
FCZ-Canepa über Trainer-Knall
«Das Team hat den Glauben verloren»
Das SMS kam an van der Gaags Geburtstag
Darum knallte es beim FCZ
Das SMS kam an van der Gaags Geburtstag
In jedem anderen Klub wäre Malenovic jetzt unter Druck
Kommentar
Zum Rauswurf des FCZ-Trainers
In jedem anderen Klub wäre der Sportchef mächtig unter Druck
YB-Coach Contini reagiert gelassen auf klare Spycher-Forderung
Mit Video
Nach Sieg gegen Ludogorez
YB-Coach Contini reagiert gelassen auf klare Spycher-Forderung
Wie es zur Winti-Rückkehr von Patrick Rahmen kam
Auch YB-Spycher machte mit
Wie es zur Winti-Rückkehr von Patrick Rahmen kam
«Es hat mich verwundert, dass das viral geht»
Mit Video
Interview
«Ich bin sehr selbstkritisch»
YB-Coach über «Contini raus!»-Rufe

Wer fehlt?

Fazliji, Owusu, Ambrosius, Konietzke (alle verletzt), Daschner (fraglich).

Neben dem Platz

Blick hat nachgefragt: Kann der FC St. Gallen Meister werden? Nach dem Sieg gegen YB ist die Euphorie in der Ostschweiz gross. 26 Jahre ist der letzte Titel her. Über 5'000 Blick-User haben abgestimmt. Das Ergebnis: Fast zwei Drittel glauben nicht an den Espen-Meistertitel in dieser Saison.

Hast du gewusst, dass ...

… die Espen die Standardkönige der Liga sind? Die elf Treffer nach Standards sind Liga-Bestwert. Die nur zwei Gegentreffer nach Standards ebenfalls.

Aufgepasst auf

Carlo Boukhalfa (26). Der Neuzugang aus der Bundesliga hat bisher alle elf Ernstkämpfe von Anfang an bestritten und ist erst zweimal ausgewechselt worden. Und was viele nicht wussten: Er ist gemäss den Statistikern auch der erfolgreichste Dribbler der St. Galler in der Liga.

Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
1:06
Neue Welt für Fans:Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

1. Zigi 4,8
2. Görtler 4,6
3. Neziri 4,5
Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

GC befindet sich aktuell auf einer Achterbahnfahrt. Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage folgten in der Liga zuletzt aufeinander. Wie ist die Stimmungslage? Hier erscheint das GC-Inside.

10

Spieltag

Sa., Sion – Thun, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Luzern, 20.30 Uhr
So., FCZ – YB, 14 Uhr
So., Lausanne – Basel, 16.30 Uhr
So., Servette – Lugano, 16.30 Uhr

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
6
FC Luzern
FC Luzern
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        Super League
        Super League