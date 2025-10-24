DE
Nach Ludogorez-Sieg ist vor brisantem FCZ-Duell
YB-Coach Contini reagiert gelassen auf klare Spycher-Forderung

Der Druck auf YB und Giorgio Contini war gewaltig, und er bleibt es auch nach dem 3:2 gegen Ludogorez. Doch der Trainer übt sich in erstaunlicher Gelassenheit.
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Der Satz von Ober-Sportchef Christoph Spycher ist Dynamit. Es ist der letzte des Interviews vor dem Spiel gegen die Bulgaren von Ludogorez Rasgrad auf SRF. Er lautet: «Jetzt müssen wir in eine Richtung gehen, die kontinuierlich nach oben geht.» Machen wir den Umkehrschluss. Und der besagt: Abstürze wie in Lausanne oder gegen St. Gallen werden nicht mehr toleriert. Verantwortlich dafür: Coach Giorgio Contini. Denn Spychers Satz fiel nach einer Frage zum Trainer.

Contini-uierlich?

Der bleibt nach dem Sieg gegen Ludogorez aber gelassen. Klar, The Winner Takes it All. Und doch: Der Satz ist derart brisant, dass er höchst beunruhigend wirken könnte. Doch was sagt der Winterthurer dazu? «Vielleicht wars ein Wortspiel mit meinem Nachnamen.» Und Contini erklärt in einer Bierruhe: «Contini-uierlich …» Alle wünschten sich, dass es kontinuierlich nach vorne gehe. «Und dass wir die schlechten Spiele – und die darf es ruhig geben – trotzdem am Ende erfolgreich gestalten. Wir müssen den Erwartungen gerecht werden. Ich bin der Erste, der das weiss und dies der Mannschaft immer wieder vor Augen führt.»

Aspirin helfe da nicht ...

Fakt ist aber: Am Sonntag in Zürich gegen den FCZ ist verlieren verboten! Denn es wäre die dritte Liga-Niederlage in Folge. Europa League hin oder her: Der Kernwettbewerb ist und bleibt die Meisterschaft. Und ein Nuller gegen den FCZ würde die Diskussionen sogleich wieder aufleben lassen. Die beste Medizin gegen eine erneute In-Frage-Stellung sind halt … Siege.

Contini: «Es gibt nichts Besseres. Aspirin hilft da nicht. Siege tun es immer. Gegen ein schlechtes Gefühl. Gegen Enttäuschung, gegen nicht erbrachte Leistungen.» Und erst recht, wenn es für einen Sieg wie jenen gegen die Bulgaren Mut gebraucht habe, Solidarität. «Und das hat meine Mannschaft gezeigt.»

«Wir wissen, was wir am Trainer haben»

Die Kritik am Trainer hat natürlich auch die Mannschaft mitgekriegt. So sagt Matchwinner Christian Fassnacht: «Ich habe auch Freunde und Familie, die dir das schicken. Irgendwo siehst du es. Es mag für euch langweilig tönen: Aber wir wissen, was wir am Trainer haben.»

Auch Marvin Keller wehrt ab: «Im Team war das nie ein Thema. Das Vertrauen ist gegenseitig sehr, sehr gut. Wir alle sind auf einem gemeinsamen Weg. Leider haben wir es zuletzt zu wenig auf den Platz gebracht.» Und am Sonntag? Nun, der FCZ sei in der Liga auch angeschlagen. Wie YB. Entsprechend werden beide Teams wohl sehr motiviert sein.

Von dem kann man ausgehen. Aber auch davon, dass Contini nicht verlieren darf. Weshalb das Spiel von allerhöchster Brisanz ist.

