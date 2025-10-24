DE
Die YB-Noten gegen Ludogorez
Starker Startelf-Debütant, enttäuschender Captain – und ein Joker sticht zu

YB schlägt Ludogorets Razgrad mit 3:2 und feiert seinen zweiten Sieg in der Ligaphase der Europa League. Hier kommen die Noten zum Auftritt der Berner.
Publiziert: vor 27 Minuten
1/12
YB kehrt nach zwei Liga-Pleiten in Folge zurück auf die Siegerstrasse.
Foto: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Marvin Keller – Note 4

Tolle Parade gegen Vidal in der Startphase. Sieht beim Flattertor zum 3:2 etwas unglücklich aus. War aber schon ein schräges Ding, das nach aussen dreht.

Ryan Andrews – Note 5

Starkes Europas-League-Startdebüt des Jungen aus Watford … Assist zum eminent wichtigen 1:1. Initiativ.

Tanguy Zoukrou – Note 3

War wieder der Hasardeur vergangener Tage. Lässt sich leicht austanzen. Stellungsfehler. Fehlpässe. Kein gutes Spiel.

Notenschlüssel

6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar

Loris Benito – Note 3

Der Captain sollte vorangehen, hat aber mit sich selbst zu kämpfen, denn auf dem Feld macht er nicht die beste Phase durch. Schlimmer Bock nach dem weiten Ball von Goalie Bonmann beim 0:1.

Jaouen Hadjam – Note 5

Zu Beginn gehen alle gefährlichen YB-Angriffe über links. Nur finden die starken Pässe des Franko-Algeriers keine Abnehmer. Defensiv verlässlich.

Rayan Raveloson – Note 5

Macht das unglaublich wichtige 1:1. Auch wenn es am Ende des Tages ziemlich zufällig war. Auch sonst mehr als solides Spiel.

Edimilson Fernandes Note – 4

Begann schlecht. Stand beim Führungstor von Stanic im Schilf. Fing sich aber auf. Gab den Pass zu Fassnachts 2:1. Und zu dessen Lattenschuss.

Darian Males – Note 4

Ist eigentlich eine Arbeitslosennote. Kam einmal knapp zu spät. War aber früh angeschlagen und ging nach 35 Minuten raus.

Armin Gigovic – Note 5

Nach einer Baisse kommt der Bosnien-Schwede wieder langsam in Form. Viel Wille und Kampfbereitschaft, holte den VAR-Penalty raus.

Joël Monteiro – Note 4

Viel Schatten, aber auch einiges an Licht. Jedenfalls ging potenziell Gefahr von ihm aus. War aber zu wenig konkret, anders als gegen Slovan Bratislava und in Bukarest.

Chris Bedia – Note 4

Ein sicherer Elferschütze ist Gold wert. Nach Fassnachts Fehlschuss gegen St. Gallen darf deshalb Bedia ran. Und verwertet sicher zum Game-winning-Goal. War zwei-, dreimal knapp an einem Tor dran.

Christian Fassnacht – 5

Mann des Spiels! Zweiter Assist zum 1:1. Macht dann das 2:1 – und zwar ohne zu wackeln. Pech beim Lattenschuss in der 81., der YB das Zittern zum Schluss erspart hätte.

Cordova (ab der 79. Minute für Monteiro), Lauper (ab der 79. Minute für Gigovic), Tsimba (ab der 87. Minute für Bedia) und Pech (aber 86. Minute für Fernandes): zu kurz für eine Bewertung.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
3
6
9
2
SC Braga
SC Braga
3
5
9
3
Olympique Lyon
Olympique Lyon
3
5
9
4
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
3
4
7
5
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
3
4
7
6
SC Freiburg
SC Freiburg
3
3
7
7
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
3
2
7
8
SK Brann
SK Brann
3
3
6
9
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
3
2
6
10
Aston Villa
Aston Villa
3
2
6
11
OSC Lille
OSC Lille
3
1
6
12
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
3
1
6
13
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
0
6
14
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
3
0
6
15
FC Porto
FC Porto
3
0
6
16
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
3
2
5
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
3
1
4
18
Bologna FC
Bologna FC
3
0
4
19
KRC Genk
KRC Genk
3
0
4
20
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
3
-1
4
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
3
-1
4
22
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
3
0
3
23
AS Rom
AS Rom
3
-1
3
24
FC Basel
FC Basel
3
-1
3
25
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
3
-1
3
26
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
3
-2
3
27
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
3
-2
3
28
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
3
-2
3
29
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
-2
3
30
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
3
-3
1
31
Malmö FF
Malmö FF
3
-4
1
32
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
3
-5
1
33
OGC Nizza
OGC Nizza
3
-3
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
3
-4
0
35
FC Utrecht
FC Utrecht
3
-4
0
36
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
3
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
