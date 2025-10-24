1/12 YB kehrt nach zwei Liga-Pleiten in Folge zurück auf die Siegerstrasse. Foto: AFP

Alain Kunz Reporter Fussball

Marvin Keller – Note 4

Tolle Parade gegen Vidal in der Startphase. Sieht beim Flattertor zum 3:2 etwas unglücklich aus. War aber schon ein schräges Ding, das nach aussen dreht.

Ryan Andrews – Note 5

Starkes Europas-League-Startdebüt des Jungen aus Watford … Assist zum eminent wichtigen 1:1. Initiativ.

Tanguy Zoukrou – Note 3

War wieder der Hasardeur vergangener Tage. Lässt sich leicht austanzen. Stellungsfehler. Fehlpässe. Kein gutes Spiel.

Loris Benito – Note 3

Der Captain sollte vorangehen, hat aber mit sich selbst zu kämpfen, denn auf dem Feld macht er nicht die beste Phase durch. Schlimmer Bock nach dem weiten Ball von Goalie Bonmann beim 0:1.

Jaouen Hadjam – Note 5

Zu Beginn gehen alle gefährlichen YB-Angriffe über links. Nur finden die starken Pässe des Franko-Algeriers keine Abnehmer. Defensiv verlässlich.

Rayan Raveloson – Note 5

Macht das unglaublich wichtige 1:1. Auch wenn es am Ende des Tages ziemlich zufällig war. Auch sonst mehr als solides Spiel.

Edimilson Fernandes Note – 4

Begann schlecht. Stand beim Führungstor von Stanic im Schilf. Fing sich aber auf. Gab den Pass zu Fassnachts 2:1. Und zu dessen Lattenschuss.

Darian Males – Note 4

Ist eigentlich eine Arbeitslosennote. Kam einmal knapp zu spät. War aber früh angeschlagen und ging nach 35 Minuten raus.

Armin Gigovic – Note 5

Nach einer Baisse kommt der Bosnien-Schwede wieder langsam in Form. Viel Wille und Kampfbereitschaft, holte den VAR-Penalty raus.

Joël Monteiro – Note 4

Viel Schatten, aber auch einiges an Licht. Jedenfalls ging potenziell Gefahr von ihm aus. War aber zu wenig konkret, anders als gegen Slovan Bratislava und in Bukarest.

Chris Bedia – Note 4

Ein sicherer Elferschütze ist Gold wert. Nach Fassnachts Fehlschuss gegen St. Gallen darf deshalb Bedia ran. Und verwertet sicher zum Game-winning-Goal. War zwei-, dreimal knapp an einem Tor dran.

Christian Fassnacht – 5

Mann des Spiels! Zweiter Assist zum 1:1. Macht dann das 2:1 – und zwar ohne zu wackeln. Pech beim Lattenschuss in der 81., der YB das Zittern zum Schluss erspart hätte.

Cordova (ab der 79. Minute für Monteiro), Lauper (ab der 79. Minute für Gigovic), Tsimba (ab der 87. Minute für Bedia) und Pech (aber 86. Minute für Fernandes): zu kurz für eine Bewertung.