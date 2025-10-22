DE
FR
Abonnieren
«Grosses Verständnis für die Enttäuschung bei den Fans»
3:21
Contini über YB-Situation:«Grosses Verständnis für die Enttäuschung bei den Fans»

YB-Coach über «Contini raus!»-Rufe
«Es hat mich verwundert, dass das viral geht»

YB-Coach Giorgio Contini weht nach zwei Niederlagen heftiger Gegenwind ins Gesicht. Von den Fans. Von den Medien. Das versteht er. Und wirkt entsprechend gefasst.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
YB mit Trainer Giorgio Contini und Armin Gigovic tappt derzeit im Dunkeln.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • YB-Coach Contini steht nach zwei Niederlagen unter Druck von Fans und Medien
  • Contini hat Verständnis für die riesige Enttäuschung der Fans und für Raus-Rufe
  • Gegner Ludogorez Rasgrad kassierte in 11 Meisterschaftsspielen nur vier Tore
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Blick: Giorgio Contini, wie haben Sie die letzten vier Tage nach dem 1:2 gegen St. Gallen wahrgenommen?
Giorgio Contini: So, wie man sie wahrnehmen muss. Mit grosser Enttäuschung. Aber auch grossem Verständnis für die Enttäuschung der Fans.

Ein einzelner Fan hat vor dem Interview mit Blue TV «Contini raus» gerufen. Sie haben ihn dann zu einem Vieraugengespräch eingeladen. Wussten Sie, dass Sie bereits gefilmt wurden? Sind Sie wütend, dass ein Rechteinhaber das publiziert hat?
Das spricht für meinen Anstand, dass ich jedem respektvoll begegne. Deshalb muss ich nicht darauf achten, ob die Kamera läuft oder nicht. Dennoch hat es mich verwundert, dass das viral geht. Das Interview hatte ja noch nicht begonnen. Aber offenbar ist es gang und gäbe, dass man alles rauslassen kann. Aber es war ja nicht beschämend für mich.

Die sehr harte Kritik vieler Fans, die Sie weghaben wollen, scheint sich persönlich gegen Sie zu richten. Nehmen sie das auch so wahr?
Keine Ahnung. Ich bin selber sehr selbstkritisch und unzufrieden mit dem, was wir die letzten zwei Spiele gezeigt haben. Deshalb kann ich nur bei mir bleiben und an mir arbeiten. Auf das, was rundherum passiert, kann ich keinen Einfluss nehmen. Oder nur soweit, indem wir Resultate liefern.

Was muss Ihre Mannschaft gegenüber dem 1:2 gegen St. Gallen besser machen?
Die Arbeit mit dem Ball! Die Einstellung, die Bereitschaft, Duelle anzugehen, waren gut. Mit dem Ball brauchen wir bessere Lösungen, müssen mutiger sein.

Ludogorez kriegt kaum Tore. In der Meisterschaft in 11 Spielen gerade mal vier. Wettbewerbsübergreifend hat YB weit mehr als doppelt so viele Tore kassiert wie die Bulgaren. Es wird wohl viel Geduld brauchen.
Geduld ist das eine. Aber wir dürfen uns auch nicht herauslocken lassen und Räume öffnen.

YB spielt unter anderem noch gegen Aston Villa, Lyon, Lille und den VfB. Wenn man weiterkommen will, ist ein Sieg gegen Ludogorez ganz einfach Pflicht.
Gegen ein Team, das 14-mal in Serie Meister wurde, international erfahren ist, mit vielen Nationalspielern, ist das nicht so einfach. Wir werden jedenfalls versuchen, mit einem guten Kollektiv gegen einen individuell vielleicht besseren Gegner zu bestehen.

Mehr zu YB
«Es mangelt eklatant an Leadern»
Mit Video
Legende greift YB hart an
«Es mangelt eklatant an Leadern»
YB zeigt das erste Mal Nerven in der Krise
Mit Video
Fans gehen auf Contini los
YB zeigt das erste Mal Nerven in der Krise
YB-Unruhe wächst – von Krise will man aber nichts wissen
Mit Video
«Es müssen Lösungen her»
YB-Unruhe wächst – von Krise will man aber nichts wissen
Wenige YB-Profis bekommen ein genügendes Verdikt
Noten gegen St. Gallen
Wenige YB-Profis bekommen ein genügendes Verdikt
Auch das noch! Monteiro verschläft Teamtreffen am Matchtag
Mit Video
Mitten in der YB-Krise
Auch das noch! Monteiro verschläft Teamtreffen am Matchtag
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
OSC Lille
OSC Lille
2
2
6
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
2
3
4
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
4
10
SC Freiburg
SC Freiburg
2
1
4
11
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
2
1
4
12
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
2
2
3
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
1
3
14
FC Basel
FC Basel
2
1
3
15
AS Rom
AS Rom
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-1
3
21
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
27
Bologna FC
Bologna FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
2
-2
1
31
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys