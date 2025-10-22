Larr Lunde ist ein hochinteressierter Beobachter seines Ex-Klubs YB. Die Ausgabe 2025/26 macht der Berner Legende im Moment keine Freude. Der Däne analysiert.

1/8 Ein bedientes YB-Quartett nach dem 1:2 gegen St. Gallen: Edimilson Fernandes, Loris Benito, Rayan Raveloson, Sergio Cordova (v.l.). Foto: Pius Koller

Darum gehts YB-Entwicklung nicht gut, Legende Lunde kritisiert Leistungen und Führung

Lunde überlebte schweren Unfall, arbeitete 30 Jahre als Lagerungspfleger

YB dümpelt in der Liga herum, statt mit acht Punkten Vorsprung zu führen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alain Kunz Reporter Fussball

«Ich ziehe mal gleich zu Beginn ein Fazit: Die Entwicklung bei YB ist nicht gut! Ich habe diese Saison ein einziges gutes Spiel gesehen: dasjenige in Luzern. Und kommt mir bitte nicht mit dem Europacup. Sorry, aber weder Slovan Bratislava noch FCSB Bukarest sind aktuell auf einem kompetitiven Level. Weshalb ich diese Spiele in meiner Betrachtung ausser Acht lasse und mich voll auf die Meisterschaft konzentriere. Und in dieser habe ich seit zweieinhalb Jahren keinen einzigen Match mehr miterlebt, der mich vom Sitz gerissen hat.»

Lunde ist an jedem YB-Spiel im Wankdorf

Lunde (61) ist ein genauer Beobachter der Young Boys. Er ist an jedem Heimspiel anzutreffen. Im Stadion, in welchem er gross wurde. Als Torschützenkönig und Meisterschütze von YB 1986, als er mithalf, ein 26-jähriges Lechzen nach der Trophäe zu beenden. Er ging zu Bayern München. Die Weltkarriere war aufgegleist. Doch alle Hoffnungen endeten an einem Bahnübergang in Oberentfelden AG. Nach einem Crash mit einem Zug lag er 240 Tage im Koma. Er überlebte. Aber mit Fussball auf höchstem Niveau war es vorbei. 30 Jahre lang arbeitete Lunde als Lagerungspfleger. Nun ist er Fitnessinstruktor.

«Unsere Liga ist derzeit nicht der grosse Hit. Und YB dümpelt in dieser rum. Platz fünf ist unwürdig. Mit diesem Kader müsste YB mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze stehen. Denn der FC Basel steht und fällt mit einem einzigen Spieler.»

«Contini und Benito reden alles schön»

«Die Realität ist eine andere. Nach jeder weiteren schlechten Leistung reden Trainer Giorgio Contini und Captain Loris Benito alles schön. Aber darf das erstaunen in einem Team, an dem es eklatant an Leadern mangelt? Benito mag in der Kabine einer sein. Aber er ist es nicht auf dem Platz. Er muss das Spiel von hinten aufbauen, was nicht seine Stärke ist. Dadurch steht er schnell weit vorn. Und dann braucht es einen Ballverlust, einen Steilpass – und schon ist sie da, die gegnerische Topchance! Auch Edimilson Fernandes ist ein Problem. Der müsste viel dominanter sein. Letzte Saison hat er zehn Champions-League-Spiele mit Brest gemacht. Mit Leistungen wie in Bern? Nein! Oder Armin Gigovic. Der macht ein gutes Spiel und verschwindet in der Versenkung. Dabei hätte er das Zeug zum Leader auf dem Platz.»

Viele trügen Schuld an der Misere, denkt Lunde. Der Trainer, der die Krise weggrinse, die grösste.

«Trainieren die wirklich stehende Bälle?»

«Wenn ich die stehenden Bälle sehe, die YB schlägt, frage ich mich schon: Trainieren die das wirklich? Und was soll das mit diesen langen Bällen in den Heimspielen? Und wieso rotiert Contini so viel? Die grossen Teams rotieren mittlerweile deutlich weniger. Warum? Weil die Belastung mit zwei Spielen pro Woche weiss Gott keine grosse physische Hürde mehr darstellt. Ein Beispiel: Hansi Flick spielte in der besten Bayern-Saison aller Zeiten 2019/20 immer mit demselben Gerüst an Spielern.»

Auch die sportliche Führung steht in der Verantwortung

Doch auch die sportliche Führung um Ober-Sportchef Christoph Spycher kriegt ihr Fett ab. Dabei seien die Herren Chapuisat, Castella und Beda ausgewiesene Fachleute.

«Das Team ist individuell sehr stark. Aber es ist nicht gut zusammengestellt. Stichwort: Leader. Im Gegenzug drängt man Identifikationsfiguren wie den Einheimischen Lewin Blum zum Transfer. Und etliche Spieler sind bei YB nicht besser geworden: Imeri, Males, Colley et cetera. Trotz allem: Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass nicht nur die Trikots von YB gelb sind. Sondern irgendwann auch die Leistungen des Teams das Gelbe vom Ei sind.»