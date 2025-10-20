YB-Profi Joël Monteiro verpasste es, pünktlich zum Mannschaftstreffen vor dem Spiel gegen St. Gallen zu erscheinen. Der in der Liga noch torlose Flügelspieler musste auf die Bank und wird gebüsst.

Tobias Wedermann Fussballchef

Neun Spiele, null Tore, null Assists – so lautet die mehr als bescheidene Bilanz von YB-Flügel Joël Monteiro in der bisherigen Super-League-Saison. Kein Wunder, dass der 26-Jährige für die Länderspielpause nicht unter den aufgebotenen Offensivspielern von Nati-Trainer Murat Yakin aufgelistet war, sondern nur noch auf Pikett.

Genug Zeit also, um sich während der Länderspielpause etwas auszuruhen? Offenbar nicht.

Vor dem Duell gegen den FC St. Gallen hat Monteiro laut Blick-Informationen das Treffen der Mannschaft am späten Sonntagvormittag verschlafen.

Ersatzbank und Busse

Ein Auftritt in der Startelf gegen die Ostschweizer fiel damit ins Wasser. Bei den Young Boys bestätigt man den verspäteten Monteiro auf Anfrage von Blick. Wer zu spät kommt, müsse mit den Konsequenzen rechnen: «Es trifft zu, dass Joël verspätet erschienen ist und deshalb vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen musste. Er wird für sein Vergehen gebüsst.»

Dass Monteiro zwei Wochen nach der 0:5-Klatsche in Lausanne das Spieltag-Treffen verschläft, in einem Moment, wo man eine «jetzt erst recht»-Mentalität bei den Bernern erwarten würde, scheint schon fast exemplarisch für den aktuellen Zustand von YB zu sein. Sehr viel Potenzial, aber aktuell hinkt auch er meilenweit hinter den Erwartungen her. In einer Situation, wo sein Können, sein Tempo und seine Torgefährlichkeit dringend benötigt werden, sorgt er mit einer Verspätung für Aufsehen.

Einzig auf europäischem Parkett hat der Romand in dieser Saison bisher sein Potenzial abgerufen. In der Quali in Bratislava steuerte er zwei Assists bei, in Bukarest glänzte er mit einem Doppelpack in der Europa League, nachdem die YB-Bosse seinen Vertrag bis 2027 verlängert hatten. «Ich gebe immer das Maximum. Es gibt Tage, an denen es besser läuft als an anderen», sagte der YB-Flügel im Anschluss. Ersteres wird er nun noch mehr unter Beweis stellen müssen in den kommenden Tagen und Wochen.