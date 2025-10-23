1/5 Nach elf Spielen ist für Mitchell van der Gaag Schluss. Foto: keystone-sda.ch

Mitchell van der Gaag feiert am Mittwoch seinen 54. Geburtstag, als im FCZ-Hauptquartier sein Schicksal besiegelt wird. Am späten Abend, gegen 22 Uhr, wird der Holländer per SMS für ein Treffen auf der Geschäftsstelle aufgeboten. Für Donnerstagmorgen. Van der Gaag soll sich noch gewundert und eine Verschiebung vorgeschlagen haben. Weil er zu jenem Zeitpunkt eigentlich das Training der ersten Mannschaft leiten sollte.

Gedanken über eine Entlassung macht er sich kaum. Weil er vor kurzem noch den Segen der Canepas bekommen hat. Bei einem Meeting vor einer Woche soll dem Holländer mitgeteilt worden sein, wie gut er seine Arbeit mache und wie gern ihn die Spieler hätten.

Nun wird Van der Gaag gefeuert. Mit ein Grund soll das unterkühlte Verhältnis mit Milos Malenovic gewesen sein. Seit Wochen schon hätten die beiden kaum mehr miteinander gesprochen. Es ist zu vernehmen, der FCZ-Sportdirektor habe alles bestimmen wollen, habe in Sachen Taktik mitreden und gar Einfluss auf Personalfragen im Staff nehmen wollen.

Führungsspieler motzte bei den Canepas

Dass Van der Gaag in Sachen Transferpolitik aussen vor gelassen wurde, habe der Holländer ohne Murren akzeptiert. Nach dem Motto: «Bring mir die Spieler, ich mache sie besser.» Dass er keine eigenen Assistenten mitbringen durfte, war für den ehemaligen Assistenten von Erik ten Hag ebenfalls kein Problem. Dass Malenovic aber auch noch bei Trainerkompetenzen mitspielen wolle, habe van der Gaag nicht akzeptiert. Was ihm – neben der sportlich ungenügenden Bilanz – nun wohl zum Verhängnis wurde.

Noch im Sommer wurde van der Gaag als absolute Wunschlösung bezeichnet, jetzt ist nach elf Spielen und fünf Niederlagen bereits Schluss. Für den Holländer dürfte die Entlassung einer Art Erlösung gleichkommen – weil er Malenovic in nächster Zeit nicht mehr begegnen wird.

Der war am Donnerstag zum ersten Mal seit langem wieder an einem FCZ-Training anwesend. Ob er sich hinterher Jahnoah Markelo zur Brust genommen hat? Der kommentierte die Entlassung von Van der Gaag auf Instagram mit einem Tränen-Emoji.

Nicht alle aber scheinen unglücklich über die Entlassung zu sein. Ein Teil der Mannschaft hat sich laut Blick-Infos unter der Woche bei den Canepas über den Trainer beschwert.

Van der Gaag dürfte das mittlerweile egal sein. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2027. Und Milos Malenovic? Dieser war bisher für eine Stellungnahme nicht erreichbar.